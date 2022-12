Ne vous y trompez pas : la véritable guerre des smartphones se trouve sur l’entrée de gamme. Ils sont bien mignons, vos smartphones qui dépassent les 1000 euros et permettent de plier leurs écrans ou de faire des photos dans n’importe quelle condition, mais ils servent surtout à faire la publicité d’une marque auprès du grand public. Ce même grand public qui va plutôt dépenser 200 euros pour son smartphone par la suite, voire 400 euros lorsqu’il veut vraiment se faire plaisir. C’est à ce titre qu’en parallèle de la convaincante gamme Reno 8 de cette année, Oppo propose l’A57. Un petit smartphone fait qui a pour objectif de conquérir l’utilisateur lambda. Mais avec quelles armes ?

Oppo A57 Fiche technique

Modèle Oppo A57 Version de l'OS Android 12 Interface constructeur ColorOS Taille d'écran 6.56 pouces Définition 1612 x 720 pixels Densité de pixels 269 ppp Technologie LCD SoC Dimensity 810 Puce Graphique (GPU) Mali-G57 MC2 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 13 Mpx

Capteur 2 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 8 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.2 5G Non NFC Non Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh Dimensions 75,1 x 163,8 x 8 mm Poids 186 grammes Couleurs Noir, Violet, Bleu Indice de réparabilité ? 7,6/10 Prix 169 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Oppo.

Oppo A57 Design

Sur le front du design, l’Oppo A57 s’en tire vraiment bien. À la première prise en main, nous sommes en confiance : le corps rectangulaire du smartphone aux coins arrondis donne une impression de déjà-vu, certes, mais qui est rassurante dans cette catégorie de produit. Evidemment, vous pouvez oublier toute idée d’avoir des matériaux nobles : tout est très plastique, de son dos à son cadre, à l’exception de l’écran avant protégé par du Panda Glass MN228. Cependant, il reprend les lignes du design des hauts de gamme, faisant qu’il se marie bien avec les smartphones alentours.

À simplement 8mm, il n’est en outre pas très épais. Et son poids de 187 grammes le met dans la moyenne basse du marché. Au dos, on retrouve naturellement un îlot photo tout ce qu’il y a de plus ordinaire aujourd’hui, mais qui ne dépasse pas abusivement du corps de l’appareil. De ce fait, comparativement, l’Oppo A57 tient plutôt bien en place lorsque posé à plat. Il faut également souligner que ce coloris vert/bleu que nous testons est du plus bel effet.

Le reste est encore une fois très ordinaire. Nous retrouvons sur la tranche droite un bouton de verrouillage doublé d’un lecteur d’empreinte, qui fonctionne très rapidement et n’occasionne aucune frustration. À droite, nous avons les boutons de volume et la trappe SIM. Enfin, en bas, on retrouve une prise jack, un port USB-C et le haut-parleur principal de l’appareil.

Les bordures de l’écran sont également assez marquées, d’autant plus que l’encoche du capteur avant est en forme de goutte, mais pas nécessairement plus que le tout-venant. Original ? Pas vraiment. Si l’on devait choisir un seul et unique terme pour décrire cet Oppo A57, ce serait : efficace.

Oppo A57 Écran

Il est temps de compter les sacrifices faits par l’appareil. L’Oppo A57 s’équipe d’une dalle LCD (a-Si) de 6,56 pouces. Celle-ci supporte une définition maximale en 1612 x 720, soit HD+, pour un taux de rafraîchissement de 60Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 60Hz. Et oui : nous sommes de retour à l’ère du 720p ici, quand le 1080p fait son office depuis bien longtemps même sur l’entrée de gamme. L’écran n’est pas compatible HDR.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, on peut mesurer dans le mode Vif une couverture de 135,4% de l’espace sRGB, 95,9% de l’espace DCI P3 et 93,3% de l’espace Adobe RGB. La luminosité maximale en format SDR est mesurée à 484 cd/m², et la dalle peut aller jusqu’à 600 cd/m² en plein soleil. On retrouve une température de couleurs moyenne à 7737K, très froid donc, pour un delta e00 moyen de 1,33 plutôt bon. Le ratio de contraste est mesuré à 1825:1, soit lui aussi très bon. En mode naturel, les mesures sont sensiblement les mêmes, à ceci près que l’espace de couleurs est limité au sRGB.

L’un dans l’autre, on pourrait dire que cette dalle est assez bien calibrée, plus que la majeure partie des appareils d’entrée de gamme de la sorte. Ce qui est vraiment étrange, puisque tout le reste est à la masse : la définition HD+ est une sévère déception, la dalle n’est pas même IPS ou Oled, et le tout donne vraiment l’impression d’être revenu en arrière sur ce produit. Le premier sacrifice est ici, même si la faible définition pourra aider l’autonomie de l’appareil.

Oppo A57 Logiciel

L’Oppo A57 est propulsé par ColorOS 12.1, l’interface bien connue du constructeur. Le smartphone profite à l’heure d’écriture de ces lignes du patch de sécurité d’octobre 2022, ce qui n’est pas si mal. Il ne propose par contre que le niveau Widevine L3, ce qui veut dire qu’il ne pourra pas profiter des contenus en HD sur les plateformes de streaming. Double peine après l’écran limité au 720p ou choix logique, on vous laissera juge.

Vous le savez déjà, ColorOS 12 a été l’occasion pour le constructeur de s’adapter toujours un peu plus au Material You de Google, mais surtout d’offrir des tonnes d’options de personnalisation. En dehors de cela, nous restons sur une expérience d’Android assez classique, qui n’a pas de grandes limitations éventuelles.

On notera par contre la préinstallation de nombreuses applications publicitaires, que ce soit des réseaux sociaux ou des jeux. C’est cependant le lot commun des smartphones d’entrée de gamme, et pas un reproche que l’on peut vraiment faire à l’appareil.

Oppo A57 Audio

L’Oppo A57 a une prise jack ! C’est en soi déjà un argument. Autrement, nous avons bien le droit à une configuration stéréo, où le haut-parleur d’écoute s’allie au haut-parleur principal. Pour une fois, le haut-parleur d’écoute n’est pas si bas qu’il en est vraiment inutile, mais fait vraiment de son mieux pour soutenir son camarade. Cependant, il n’y a pas de miracle : il ne peut pas développer le même volume sonore, et se situe toujours aux environs de 50% du volume général.

Quant au son en lui-même… Il est plutôt mauvais. À haut volume, il peut facilement saturer et grésiller, et il n’existe pas une fréquence qui n’en prend pas pour son grade. C’est là encore un lieu commun de la catégorie, qui vise surtout à satisfaire la lecture de contenus type YouTube ou TikTok.

Oppo A57 Photo

L’Oppo A57 est bien équipé de deux capteurs à l’arrière. Nous avons un capteur principal de 13 mégapixels à objectif ouvrant en f/2.2, et un second capteur monochrome de 2 mégapixels censé soutenir les performances du principal. Comme souvent, ce second capteur qui semble ne servir à rien sur le papier… ne sert pas à grand-chose dans le réel.

Capteur principal

Le principal problème rencontré avec cet appareil est le fait qu’il éprouve des difficultés à trouver son point de focus et s’y tenir. Si nous avons l’habitude des faiblesses habituelles de cette catégorie que l’Oppo A57 éprouve lui aussi, comme le fait de gérer des plages dynamiques larges ou exécuter un traitement rapides des clichés pour éviter le flou de mouvement, il vous faudra ici prendre l’habitude d’appuyer sur votre écran pour forcer le focus avant le moindre cliché. Ce, même en pleine luminosité. Et plus la lumière viendra à manquer, plus vos photos seront tristement ternes, puisque l’algorithme se doit de sacrifier les couleurs pour gérer le manque de luminosité. Le bruit est très présent sur cet appareil en basse luminosité, signe d’un manque de traitement fort en back-end comme peut le fournir un constructeur comme Xiaomi par exemple.

Bref, on est loin d’être impressionné par cet appareil qui se situe dans la moyenne basse de ce qu’il est possible de retrouver sur le marché. Les faiblesses inhérentes aux concessions faites sur le matériel peuvent bien souvent être adoucies par le traitement logiciel ; ici, elles sont trop souvent laissées comme telles. Par contre, je dois lui donner du crédit sur une chose précise : l’appareil photo est très facile à utiliser, et ne demande pas de temps de pause même lorsque l’on enchaîne les clichés en basse luminosité. Ce n’est pas forcément le cas sur cette catégorie, et c’est bienvenu.

Capteur avant

A l’avant, on retrouve un capteur 8 mégapixels à objectif ouvrant en f/2.0. Le constat est très simple : il est exactement le même que sur les capteurs arrières. Du bruit, un manque de gestion des larges dynamiques, et un rendu souvent trop terne sans soutien logiciel.

Oppo A57 Performances

Bienvenue dans le plus grand sacrifice qu’a fait Oppo pour son A57. Ce dernier est propulsé par le MediaTek Helio G35, un SoC 8 cœurs pouvant booster jusqu’à 2,3 GHz, ainsi que 4 Go de RAM LPDDR4X. Nous avons également le droit à une mémoire de stockage de 64 Go en eMMC 5.1. Entre ce SoC Helios G, qui est loin d’être la génération sur laquelle MediaTek a enfin réussi à nous convaincre, et cette mémoire eMMC revenue d’entre les morts, on était déjà très circonspect en lisant la fiche technique.

Modèle Oppo A57 AnTuTu 9 114731 AnTuTu CPU 335873 AnTuTu GPU 16962 AnTuTu MEM 28284 AnTuTu UX 35912 PC Mark 3.0 5272 3DMark Slingshot Extreme 445 3DMark Slingshot Extreme Graphics 376 3DMark Slingshot Extreme Physics 1248 GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 4 / 2 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 6 / 3 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 17 / 12 FPS Lecture / écriture séquentielle 272 / 216 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 13000 / 9000 IOPS

Le résultat à l’usage confirme nos peurs. Le smartphone est lent et accroche même dans les menus les plus simplistes d’Android. Simplement naviguer dans les paramètres ou sur une application comme YouTube vous demandera de faire preuve de patience. Les petits ralentissements çà et là sont légions sur cette catégorie, mais ici, c’est le smartphone qui semble tourner constamment au ralenti. Oubliez la moindre chance de jouer à n’importe quel jeu 3D qui plus est : le PowerVR GE8320 intégré ici n’en est pas capable. J’espère que vous êtes un grand fan des Bejeweled et autres match 3.

A titre de comparaison, le Redmi Note 11 vendu au même prix référence intègre un Snapdragon 680 et une mémoire UFS 2.2. Le choix d’Oppo ici n’est donc pas excusable, d’autant que l’entreprise profite peu ou proue des mêmes économies d’échelle que ce concurrent.

Si la définition 720p avait permis à cet Oppo A57 de rester fluide, on ne lui en aurait pas voulu. Mais l’alliance d’un SoC peu performant avec une mémoire d’un temps révolu met le dernier clou au cercueil. Les personnes au chakra le plus centré de la terre pourront utiliser cet Oppo A57 sans serrer les dents. Les autres devront vite prendre rendez-vous chez le dentiste.

Oppo A57 Réseaux et communication

Notez que l’Oppo A57 n’est pas compatible 5G, ce qui n’est pas rare dans sa catégorie. Il est par contre compatible avec le Bluetooth 5.3 basse consommation, ainsi que le WiFi 5.

Oppo A57 Autonomie

L’Oppo A57 s’équipe d’une batterie de 5000 mAh ainsi que d’un chargeur SUPERVOOC à 33W fourni. Ce dernier vous permet de récupérer 50% de votre batterie en 30 minutes de charge.

Pour ce qui est de l’autonomie de l’appareil, nous sommes plutôt dans la moyenne supérieure des usages. L’écran 720p et le SoC peu gourmand lui permettent d’être utilisé sur deux journées sans trop avoir à adapter son utilisation. La vraie question est : le jeu en vaut-il la chandelle ?

Oppo A57 Prix et date de sortie

L’Oppo A57 est d’ores et déjà disponible au prix conseillé de 199,90 euros. Vous pouvez le retrouver en coloris noir ou vert.