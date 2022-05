Le Oppo Reno 7 est un le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque derrière l'excellent Find X5 Pro. Néanmoins, le constructeur reste ici fidèle à sa philosophie en proposant un produit plein de charme, séduisant, tout en nous promettant de belles prestations. Un défi quand on veut rester sous la barre des 350 euros.

Alors que l’Oppo Find X5 Pro fait encore frissonner de plaisir la rédaction, le constructeur dégaine un modèle milieu de gamme plein de promesses, l’Oppo Reno 7, bien en dessous du tarif de 500 euros du Reno 6, avec une addition à 330 euros. Reste que pour rester sous cette barre, Oppo a dû faire des sacrifices comme le souligne l’absence de 5G. Un manque qui pourrait vraiment le désavantager face à la féroce concurrence que représente le Redmi Note 11 Pro ou le Vivo V21. Si son plumage est plus que séduisant, voyons maintenant ce qu’il en est de son ramage, pardon de ses performances. Voici notre test de l’Oppo Reno 7.

Oppo Reno 7 Fiche technique

Modèle Oppo Reno 7 Version de l'OS Android 12 Interface constructeur ColorOS Taille d'écran 6.4 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 409 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 680 Puce Graphique (GPU) Adreno 610 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 2 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Non NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4500 mAh Dimensions 73,2 x 159,9 x 7,49 mm Poids 175 grammes Couleurs Noir, Orange Prix 299 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par Oppo.

Oppo Reno 7 Design

Alors que le Find X5 Pro se distingue par un design vraiment propre au constructeur, le Reno 7 lui s’inspire librement de l’iPhone 13. Cela nous donne un objet très élégant avec ses tranches franches et ses angles délicatement arrondis. L’écran est protégé par du verre Gorilla Glass 5 et le dos habillé d’un revêtement mate.

Notez que nous avons testé la version noire. Oppo propose également un modèle avec un dos habillé d’un cuir à base de fibre de verre et surtout coloré d’un superbe orange.

Quoi qu’il en soit, la face avant est harmonieuse, le poinçon en haut à droite de l’écran discret et les bords maîtrisés (environ 2 mm). Au final, seul le menton de presque 5 mm se fait négativement remarquer.

Le dos est vraiment séduisant avec son rendu mat et légèrement lisse. Certes, cela donne un produit un brin glissant, mais bien moins que ce que peut donner le verre. Toutefois, le véritable atout charme du Reno 7 est son bloc optique. Peu épais, il se démarque par son look rétro qui s’inspire des anciens APN argentiques.

Il faut admettre que cela fait mouche et notez le cerclage blanc autour de l’optique inférieure. Celui-ci s’illumine en couleur et en rythme en fonction du type de notification que vous recevez. Une idée qui mêle esthétique et pratique, cela mérite d’être souligné. Si le dos a le bon goût de ne pas trop conserver les traces de doigts, ce n’est pas le cas de l’écran qu’il faut régulièrement nettoyer.

Il faut saluer les mensurations contenues de ce mobile à l’écran de 6,43 pouces et à la batterie de 4 500 mAh. Ainsi, avec 159,9 x 73,2 x 7,5 mm pour 175 grammes, nous avons un smartphone plutôt léger et qui se nichera avec plaisir dans la majorité des mains, sauf les plus petites. Les boutons sont idéalement positionnés, nos doigts tombent naturellement sur les touches volumes sur la tranche gauche et le bouton de sortie de veille sur celle de droite.

Sur la tranche inférieure, nous avons le port USB-C, le haut-parleur et un port jack 3,5 mm, qui ravira les propriétaires de casques filaires.

Signalons la présence d’une certification IPX4, protection légère contre l’eau, mais pas contre la poussière. Deux SIM peuvent y loger.

Oppo Reno 7 Écran

Bien que ce produit se positionne à 330 euros, Oppo a soigné la partie affichage avec une dalle AMOLED 6,43 pouces en 2400 x 1080 pixels. Il propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 90 Hz. Il n’est donc pas adaptatif et vous devrez passer par les paramètres pour passer de l’un à l’autre.

La densité de pixels est de 409 ppp, ce qui nous donne un affichage fin et permet de profiter au mieux de ses contenus texte, vidéoludique ou vidéo. Nous avons mesuré cet écran à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Par défaut, le Reno 7 est en mode d’affichage Vif. La température des couleurs est alors de 7212 K et le mode Normal n’est pas meilleur avec 7 204 K mesurés. L’affichage est donc un peu froid, il est possible d’améliorer un brin les choses en passant par les paramètres. Toutefois, c’est le mode vif qui offre le meilleur Delta E à 3,53 contre 5,22 en mode normal. Restez donc en mode Vif pour obtenir le rendu le plus naturel.

L’écran occupe alors 167 % de l’espace sRGB, 107 % du DCI-P3 et 76 % du BT.2020, des résultats de bon niveau qui assurent une belle palette de couleurs. Si la luminosité mesurée de 570 cd/m² semble très convenable, à l’usage l’écran est difficilement exploitable sous un grand soleil, les reflets étant vraiment trop présents.

Nous sommes face à une dalle imparfaite au niveau du calibrage, mais qui réussit à offrir des prestations de qualité pour un produit à 329 euros.

Oppo Reno 7 Logiciel

Le Reno 7 est livré avec Android 12 et ColorOS. Ce dernier offre une interface colorée, plutôt fluide et qui surtout offre une utilisation très simple. L’ergonomie est bien pensée et l’OS propose de nombreuses fonctions de personnalisation des gestes par exemple.

L’interface n’est pas oubliée, il est possible de personnaliser presque tout, police, taille des icônes et comme nous l’avons évoqué plus haut la gestuelle. L’objectif est de vous permettre de créer une interaction personne/smartphone la plus personnalisée et intuitive possible. Cela prend du temps, mais vous ne regretterez pas cet investissement par la suite.

Personnalisez le cerclage lumineux du bloc optique // Source : Frandroid / Yazid Amer ColorOS offre de nombreux gestes personnalisable pour interagir avec le Reno 7 // Source : Frandroid / Yazid Amer Un mode jeu permet principalement d’être interrompus durant ses parties et n’améliore pas les performances // Source : Frandroid / Yazid Amer

Au démarrage vous aurez malheureusement de nombreux bloatwares, comme les apps Boutique Amazon, Netflix, Facebook, Booking, TikTok, Facebook et O Relax. Nous allions oublier le jeu Tile Master 3D dont nous cherchons encore l’intérêt. Oppo pourrait se passer de ce type de pré-installations.

En ce qui concerne les contenus vidéo issus des plateformes de sVoD, le DRM Wideline L1 est bien intégré et permet donc de les visionner en HD. L’écran étant en plus compatible HDR10+, nous avons ici un très bon support de visionnage compte tenu du prix du téléphone, même si un petit passage par la case calibration ne serait pas de trop.

Oppo promet en outre trois ans de mises à jour majeures sur ce modèle, pile dans la moyenne de ce qu’on attend pour cette gamme de prix.

Oppo Reno 7 Photo

L’Oppo Reno 7 aligne trois capteurs photo :

Un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels f/1,9 équivalant 26 mm ;

Un capteur microscope de 2 mégapixels f/3,3 ;

Un dernier de 2 mégapixels en f/2,4 dédié à la profondeur de champ.

Dans cette gamme de prix, les smartphones sont rarement des champions de la photographie. Ce Reno 7 n’échappe pas à la règle, mais nous sommes loin d’une catastrophe. Ainsi, nous obtenons des clichés très réussis, tant que le niveau de luminosité est de bonne tenue. Le capteur de 64 mégapixels capte de jolis détails, l’image est assez précise. Le mode HDR permet d’obtenir des contrastes assez saisissants.

Toutefois, si ce produit sait bien gérer la luminosité, celle-ci influe vraiment sur la restitution des couleurs. Ainsi, quand elle est instable, nous pouvons obtenir un cliché avec une colorimétrie manquant de vivacité certes, mais assez proche de la réalité. À l’inverse, si un nuage passe au-dessus de vous, vous vous retrouverez avec des couleurs plus délavées.

Nous avons un bon niveau de détails, observez bien la petite fourmi en mouvement dont les pattes sont bien visibles. // Source : Frandroid / Yazid Amer Ici aussi, nous pouvons apprécier le niveau de détail, il faut vraiment zoomer pour remarquer un léger lissage // Source : Frandroid / Yazid Amer Les couleurs manquent tout de même de vivacité // Source : Frandroid / Yazid Amer Les contrastes sont bien saisis // Source : Frandroid / Yazid Amer

Le zoom numérique x2 est de bonne tenue et réussit à maintenir un niveau de détail satisfaisant. Évitez d’utiliser le zoom numérique au-delà, car alors le lissage numérique, associé au bruit numérique, réduit fortement la précision même si le 5x, par exemple, est au-dessus de la moyenne.

Zoom 1x Zoom 2x

Zoom 2x Zoom 5x

De nuit, oubliez immédiatement toute tentative de prendre une photo sans activer le mode nuit. Néanmoins, ce dernier n’est pas très brillant avec une captation de lumière assez limitée et l’apparition de bruit numérique rapidement envahissant.

Sans mode nuit Avec le mode nuit

Quand des sources lumineuses extérieures viennent épauler le Reno 7, le résultat est meilleur, mais le bruit numérique ainsi qu’un peu trop de lissage donnent des clichés peu flatteurs.

Le mode portrait est une réussite en revanche. Le détourage est bon même avec des cheveux bouclés ou ci-dessous une crinière de cheval. Certes, cela n’est pas parfait, mais le rendu est très bon et les effets de flou bien maîtrisés.

Source : Frandroid / Yazid Amer Source : Frandroid / Yazid Amer Source : Frandroid / Yazid Amer

Le capteur de 32 mégapixels en façade donne de très bons résultats quand nous prenons des selfies. Le détourage est juste un peu moins précis que celui proposé par le bloc optique dorsale, et le rendu des couleurs est ici aussi un peu pale et jaunie.

Enfin, comme le Find X3 Pro, nous avons un mode microscope qui équivaut grosso modo à un zoom 30x. Le résultat est plutôt bon, même s’il faut souvent s’y reprendre plusieurs fois pour obtenir un cliché qui ne soit pas trop flou. Il s’agit vraiment d’une fonction gadget, amusante de temps en temps. Il est fort probable qu’après avoir essayé ce mode sur votre environnement, vous ne l’utilisiez plus jamais. Sauf pour montrer à une personne que vous avez un smartphone super cool qui fait microscope…

De la mousse // Source : Frandroid / Yazid Amer Une nappe // Source : Frandroid / Yazid Amer

L’Oppo Reno 7 n’est pas un appareil photo d’exception, mais malgré quelques faiblesses, il fait le job avec un certain talent. Dans cette gamme de prix, nous sommes dans la moyenne supérieure et c’est un bon point.

Oppo Reno 7 Performances

Nous parlions au début de cet article de sacrifices faits pas Oppo pour rester sous la barre des 350 euros, et la fiche technique en fait partie. Ainsi, nous avons droit ici à un SoC Qualcoom Snapdragon 680, associé à 8 Go de mémoire vive, un GPU Adreno 610 et enfin un espace de stockage de 128 à 256 Go non extensible. Ce processeur n’est plus de première jeunesse, mais il a déjà fait ses preuves. Notez qu’il est assez facile de trouver des concurrents mieux dotés pour le même prix, mais personne n’attend non plus un monstre de puissance dans cette gamme de prix;

Modèle Oppo Reno 7 AnTuTu 9 285482 AnTuTu CPU 84594 AnTuTu GPU 50268 AnTuTu MEM 72984 AnTuTu UX 77636 PC Mark 3.0 6599 3DMark Slingshot Extreme 1323 3DMark Slingshot Extreme Graphics 1150 3DMark Slingshot Extreme Physics 2792 3DMark Wild Life 451 3DMark Wild Life framerate moyen 3 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 5 / 3 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 7 / 8 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 20 / 22 FPS Lecture / écriture séquentielle 963 / 807 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 45126 / 46855 IOPS

Modèle Oppo Reno 7 OnePlus Nord CE 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G AnTuTu 9 285482 432773 396572 AnTuTu CPU 84594 118932 121444 AnTuTu GPU 50268 121073 100969 AnTuTu MEM 72984 87264 66305 AnTuTu UX 77636 105504 107854 PC Mark 3.0 6599 8144 10426 3DMark Slingshot Extreme 1323 3732 2910 3DMark Slingshot Extreme Graphics 1150 4066 2760 3DMark Slingshot Extreme Physics 2792 2898 3592 3DMark Wild Life 451 2017 1194 3DMark Wild Life framerate moyen 3 FPS 12.10 FPS 7.20 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 5 / 3 FPS 13 / 9.3 FPS 12 / 8.2 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 7 / 8 FPS 20 / 24 FPS 17 / 20 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 20 / 22 FPS 51 / 61 FPS 41 / 48 FPS Lecture / écriture séquentielle 963 / 807 Mo/s 987 / 841 Mo/s 498 / 476 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 45126 / 46855 IOPS 57312 / 53638 IOPS N/C

Les performances sont honorables et à l’usage nous avons un téléphone plutôt fluide. Nous avons noté parfois des animations système manquant de franchise, mais cela reste exceptionnel.

Les joueurs exigeants resteront sur leur faim. Ainsi Fortnite se maintient plus ou moins péniblement à 30 fps en mode d’affichage moyen. Le téléphone n’est d’ailleurs pas encore reconnu officiellement par le jeu. De plus, nous avons de nombreux lags dès que l’écran commence à être trop chargé. Si vous faites quelques sacrifices sur la qualité graphique, vous obtiendrez un jeu bien plus fluide. Les joueurs occasionnels ou amateurs de titres légers seront amplement satisfaits, les plus exigeants détourneront la tête.

Oppo Reno 7 Autonomie

Avec une batterie de 4 5000 mAh, Oppo est généreux, surtout avec un produit aussi fin que le Reno 7.

Testé avec le logiciel ViSer, qui simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…), il a réussi à tenir 13 h 56 avant d’arriver à 10 % de batterie en partant de 100 %. Il fait donc mieux que de nombreux smartphones dotés d’une batterie de 5 000 mAh. Il tient facilement une journée en usage mixte et seul ceux qui abusent des notifications ou des jeux vidéo devront utiliser le chargeur rapide livré avec.

Ce dernier est un 33 W qui permet une recharge intégrale en à peine plus d’une heure.

Oppo Reno 7 Réseau et communication

Ce smartphone supporte toutes les bandes de fréquences 4G, mais fait l’impasse sur la 5G. Ajoutez le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et le NFC. Il n’est pas le mieux équipé, mais il comblera la majorité des potentiels acheteurs. En ce qui concerne les appels, rien à signaler, la qualité est au rendez-vous.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté et nous n’avons pas noté de problème de géolocalisation.

Oppo Reno 7 Prix et disponibilité

L’Oppo Reno 7 est disponible au prix de 330 euros.