Prise en main de l’Oppo Reno 12 Pro : un retour en finesse

Oppo revient en France avec le Reno 12 Pro, un smartphone de milieu de gamme que nous avons déjà pu prendre en main. Voici nos impressions ainsi que nos premiers résultats de test.

Le Reno 12 Pro est officiellement en route pour la France. Oppo a choisi un modèle de milieu de gamme pour se relancer dans l’Hexagone. Un choix périlleux tant ce segment est concurrentiel.

Après un an d’absence, le constructeur chinois revient sur le devant de la scène en France avec deux smartphones en première salve : les Reno 12 et Reno 12 Pro. Nous avons reçu ce dernier en amont de sa présentation, mais pas suffisamment longtemps avant pour vous livrer un test complet de qualité. Aussi, allons-nous déjà commencer par une prise en main générale.

Un design tout en légèreté

Et la première impression à la sortie de la boîte est loin d’être mauvaise. Le Reno 12 Pro est léger et fin : 7,4 mm pour 180 grammes. Bien que son écran de 6,7 pouces soit assez large du fait de son format, il tient très bien en main.

Surtout, on apprécie sa dalle incurvée sur les quatre bords. Ce n’est pas aussi prononcé que sur un Find X5 Pro, par exemple, mais le rendu est bon et permet de trancher avec la droiture du pourtour en plastique chromé. Notons au passage que l’affichage couvre 93,5 % de la face avant. Néanmoins, le cadre noir qui l’entoure est parfaitement symétrique.

La dalle du Reno 12 Pro est couverte par un Gorilla Glass Victus 2, dernière génération de protection chez Corning que l’on trouve plus communément sur les smartphones haut de gamme. Pour continuer sur la sécurité physique de l’appareil, ajoutons qu’il est certifié IP65.

Comme dit plus haut, le contour du smartphone est en plastique. Y sont disposés les boutons volume et Power sur la tranche droite. On a droit à des haut-parleurs stéréo et le tiroir SIM est sur la partie basse. Et première remarque négative, son trou d’ouverture peut être confondu avec le micro qui se situe de l’autre côté du tiroir SIM. De fait, si l’on ne fait pas attention, on peut très bien endommager le micro du Reno 12 Pro en se trompant de trou.

Le dos de l’appareil est en verre dépoli. S’il accroche les traces de doigts, il offre un meilleur grip que du verre brillant.

Notre modèle de test est en finition argentée avec des reflets violets, mais il existe également une finition noire qui joue sur plusieurs niveaux de textures avec un bandeau noir arborant le logo d’Oppo.

Enfin, la face arrière du Reno 12 Pro est occupée par un module photo rectangulaire rehaussé par un cerclage strié. En ayant en tête les Find X3 ou Find X5, on peut critiquer l’intégration de ce bloc photo. Il donne l’impression d’avoir été ajouté après l’étude du design.

Le Reno 12 Pro embarque trois capteurs :

un grand-angle stabilisé de 50 Mpx (f/1,8) ;

un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) ;

un téléobjectif (x2 optique, x20 numérique) de 50 Mpx (f/2,0) ;

un capteur selfie de 50 Mpx (f/2,0).

Nous ne manquerons pas de nous étaler sur ses capacités dans notre test complet.

Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

Malgré le peu de temps que nous avions avant l’annonce du Reno 12 Pro, nous avons tout de même réussi à effectuer quelques-unes de nos mesures. Écran, performances, autonomie, voici nos premiers résultats.

Un écran parfait

En sortie de boîte, l’écran du Reno 12 Pro offre un rendu honnête bien qu’un poil trop froid. Mais on peut obtenir bien mieux en sélectionnant le mode colorimétrique Cinématique dans les paramètres d’affichage.

Là, on obtient une image parfaitement calibrée avec une température de 6276K pour une cible de 6500K (lumière du jour). Les couleurs sont impeccables avec un DeltaE moyen mesuré à 2,32 sans aucun mauvais sursaut de couleurs. Pour référence, en dessous de 3, on juge que l’œil humain ne voit plus de différences.

Et pour rester sur la couleur, ajoutons que ce mode cinématique reproduit très largement les trois espaces colorimétriques de nos tests réalisés avec le logiciel Calman et notre sonde X-rite i1Display. 151 % du BT-709, 101 % du DCI-P3 et 68 % du BT-2020. De très belles mesures surtout sur le BT-2020 réputé compliqué à couvrir.

On évacue le contraste qui tend vers l’infini puisqu’on est sur une dalle Amoled. La luminosité maximale est mesurée à 1216 nits. C’est suffisant pour un usage en extérieur en plein soleil.

Avec de tels résultats, l’Oppo Reno 12 Pro possède l’un des meilleurs écrans du marché. C’est un modèle que beaucoup de ses concurrents devraient suivre sur ce segment de prix.

Des performances

Le Reno 12 Pro bat au rythme d’un Dimensity 7300, un SoC octocœur tout récemment lancé par Mediatek. Il est le successeur du 7050 que l’on trouve notamment dans le Realme 11 Pro ou le Reno11 Pro. Dans le Reno 12 Pro, il s’accompagne de 12 Go de mémoire vive.

Mais ce combo ne lui permet pas de tenir la dragée haute aux Pixel 8a et Galaxy A55, tout du moins d’un point de vue graphique. Dans le benchmark GPU de Geekbench ou dans 3DMark, il est à la traîne.

Il se rattrape un poil pour les opérations courantes qui ne nécessitent pas ou peu de gestion graphique. PCMark lui permet d’ailleurs de passer devant ses concurrents directs. À l’usage, le Reno 12 Pro est assez fluide. Je dis « assez » puisque j’ai tout de même repéré quelques ralentissements en naviguant dans le système.

Ces premiers retours ne sont pas très élogieux pour les performances du nouveau smartphone d’Oppo. Néanmoins, les tests doivent être approfondis et on n’est pas non plus à l’abri d’une mise à jour de dernière minute.

Une très bonne autonomie

Le Reno 12 Pro est équipé d’une batterie de 4880 mAh. Difficile de juger de son autonomie en usage réel dans le temps qui nous était imparti.

Nous avons cependant pu le soumettre à notre protocole de test ViSer. Il a mis 14h28 à descendre de 100 % à 10 %. Un très bon résultat qui le place devant les Samsung Galaxy A55 et Google Pixel 8a qui boxent tous deux dans la même catégorie. En théorie, il doit permettre de tenir deux jours loin d’une prise secteur. Un test en usage réel permettra de confirmer cela.

Le Reno 12 Pro est compatible avec la charge rapide d’Oppo, le SuperVooc 3 qui monte à 80 Watts. Cependant, le bloc secteur est à acquérir séparément.

ColorOS, un logiciel bonheur

ColorOS est un logiciel qui allie la simplicité de la Pixel Experience de Google à la profusion de petits réglages que l’on peut avoir chez Samsung ou Xiaomi avec beaucoup de personnalisation possible. Les menus sont bien ordonnés et il faut descendre dans les sections pour trouver ces réglages moins importants. En revanche, il faut savoir passer outre les pourriciels que l’on rencontre au premier démarrage. L’apanage des smartphones de milieu de gamme et les constructeurs chinois en sont friands.

Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

ColorOS 14.1 apporte son lot de fonctions d’intelligence artificielle et le Reno 12 Pro en bénéficie, tout comme le Reno 12 d’ailleurs. La volonté du constructeur chinois est de démocratiser l’intelligence artificielle en la proposant hors des smartphones haut de gamme.

Ainsi, a-t-on une fonction équivalente à la gomme magique de Google (AI Eraser 2.0). Dans un second temps, suivront AI Best Face qui permet de mixer plusieurs clichés pour n’avoir que de bons visages, AI Clear Face pour apporter de la netteté aux photos floues, ou encore AI Studio qui modifie drastiquement le thème d’une photo.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

Tout cela, c’est pour la partie photo, mais il y a également AI Toolbox qui s’appuie sur Google Gemini. Cet ensemble de fonctions d’IA générative sera disponible prochainement et contient AI Writer (prédiction de textes pour les réseaux sociaux), AI Speak et AI Summary (pour résumer du texte) et AI Recording Summary (pour résumer un enregistrement audio en format texte).

ColorOS semble bien généreux, mais noter que le Reno 12 Pro sera mis à jour pendant trois ans, jusqu’à Android 17, selon un porte-parole de la marque. Les mises à jour de sécurité dureront quant à elles pendant quatre ans. C’est perfectible.

Prix et date de sortie de l’Oppo Reno 12 Pro

On était habitué à des Reno chers, trop chers. Le Reno 8 Pro était sorti à 800 euros pour référence. Et bien pour son retour en Europe, Oppo casse les prix et affiche le Reno 12 Pro à 549,90 €. Comme on pouvait s’en douter sur la partie performances, ça le met face au Google Pixel 8a et au Galaxy A55 de Samsung.

Nous avons hâte de le pousser encore plus dans ses retranchements pour avoir une idée plus nette de ce qu’il a dans le ventre. Le Reno 12 Pro sera disponible en précommande le 20 juin à 12h00. Les premières livraisons seront effectuées début juillet.