L’Oppo Reno 12 mise aussi sur un bon rapport qualité-prix en France

Oppo revient en force en France ce jour avec deux nouveaux smartphones : les Reno 12 Pro et Reno 12. Ce dernier se positionne à moins de 500 euros avec un rapport qualité/prix qui semble intéressant. La marque veut faire face à Samsung, Honor ou encore Xiaomi avec cette nouvelle série.

Ça y est, Oppo est bel et bien de retour en France. Après l’annonce, vient les nouveaux lancements et c’est le cas aujourd’hui avec l’arrivĂ©e chez nous des Oppo Reno 12 Pro (que nous avons pu prendre en main en avant-première) et Reno 12. Ce second smartphone se veut plus abordable et affiche un prix sous la barre symbolique des 500 euros : 449 euros. De quoi proposer une fiche technique solide, malgrĂ© quelques concessions, qui conviendront Ă la majoritĂ© des consommateurs.

Design basique, bel Ă©cran au programme du Oppo Reno 12

Il faut dire qu’Oppo nous avait habituĂ©s Ă mieux en termes de design, notamment au dos. Quand l’Oppo Reno 8 arborait un bloc photo fusionnĂ© avec le dos, ici la recette est bien plus classique, comme sur un Xiaomi par exemple. De l’autre cĂ´tĂ©, les bordures droite et gauche sont incurvĂ©es pour apporter une touche d’Ă©lĂ©gance : le rapport corps-Ă©cran est de 93,20 %. Le tout pèse 177 g pour des dimensions de 161,4 par 74,1 par 7,6 mm environ : une Ă©paisseur plutĂ´t fine donc. Le tĂ©lĂ©phone indique un indice de rĂ©parabilitĂ© de 7,8/10.

L’Ă©cran est une dalle Amoled de 6,7 pouces assez traditionnelle, avec une dĂ©finition FHD+ (pour une rĂ©solution de 394 ppp) et un taux de rafraĂ®chissement maximal de 120 Hz lĂ©gèrement adaptatif. Oppo annonce une couverture du DCI-P3 de 100 % et une luminositĂ© maximale de 600 cd/m², avec un pic Ă 1200 cd/m² en plein soleil.

Pour aller plus loin

Oppo revient en France : les produits prévus et les objectifs de la marque pour ce nouveau départ

Des concessions sur la photo

Au total, ce sont quatre capteurs photo que l’on trouve sur ce smartphone :

Un capteur principal de 50 Mpx, f/1,8, 79°, AF, OIS ;

Un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx, f/2,2, 112° ;

Un capteur macro de 2 Mpx, f/2,4, 89° ;

Un capteur selfie de 32 Mpx, f/2,4, 89°.

On peut regretter d’avance la prĂ©sence d’un capteur macro sur ce smartphone milieu de gamme. Oppo veut sans doute faire ressembler son Reno 12 Ă son Reno 12 Pro, qui lui profite d’un tĂ©lĂ©objectif Ă la place du capteur macro. Avec 2 Mpx, on suppose que les rĂ©sultats ne seront pas vraiment exploitables. Pour la vidĂ©o, on peut aller jusqu’Ă de la 4K Ă 30 FPS.

Qu’est-ce qui se cache sous le capot de cet Oppo Reno 12 ?

Oppo n’a pas fait le choix de Qualcomm pour le SoC de ses nouveaux smartphones comme souvent, mais celui de MediaTek. Ici, nous avons droit au MediaTek Dimensity 7300-Energy gravĂ© en 4 nm, avec 8 cĹ“urs et un GPU Mali-G615. Le tout est Ă©paulĂ© par pas moins de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Pour complĂ©ter cela, du Wi-Fi 6 (pas de Wi-Fi 6E malheureusement) et du Bluetooth 5.4. CĂ´tĂ© interface, c’est Android 14 sous ColorOS 14.1 que l’on trouve. Petit point en retrait : Oppo ne prĂ©voit que trois mises Ă jour majeures et quatre ans de mises Ă jour de sĂ©curitĂ©. LĂ -dessus, plusieurs autres constructeurs font davantage : dommage pour Oppo. Le tout est alimentĂ© par une batterie de 5000 mAh, ce qui promet une autonomie correcte. Le Reno 12 peut ĂŞtre rechargĂ© Ă une puissance maximale de 80 W (grâce Ă la technologie SUPERVOOC).

Prix et date de sortie de l’Oppo Reno 12

L’Oppo Reno 12 sera disponible Ă partir du 20 juin Ă midi en prĂ©commande, pour de premières livraisons dĂ©but juillet. Il sera vendu dans une unique configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage Ă 449,90 euros.