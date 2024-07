Un constructeur Android défie Apple : deux fonctions iPhone débarquent sur Android

Adieu la guerre iPhone vs Android ? Oppo semble bien décidé à mettre tout le monde d'accord. Avec l'intégration de fonctions typiquement iOS dans son interface Android, le constructeur chinois veut séduire les utilisateurs iPhone.

Vous rêvez d’avoir les fonctionnalités cool de l’iPhone sur votre Android ? Oppo l’a fait ! Avec son nouveau ColorOS 15, le constructeur chinois brouille les frontières entre les deux écosystèmes.

Le grand défi de l’interopérabilité

Depuis des années, le fossé entre iOS et Android semble infranchissable. Quand on a goûté aux joies de l’écosystème Apple, avec ses iMessage, AirDrop ou encore Live Photos (et pas seulement), il est souvent difficile de faire marche arrière. C’est ce qu’on appelle l’effet « walled garden » (jardin fermé) : une fois dedans, on n’a plus envie d’en sortir.

Mais voilà qu’Oppo décide de rebattre les cartes. Avec son interface ColorOS 15, le constructeur chinois introduit des fonctionnalités jusqu’ici réservées à l’univers Apple. Live Photos, AirDrop… autant de petits plus qui font la différence au quotidien.

Live Photos à la sauce Oppo

Parmi les nouveautés les plus marquantes, on trouve l’équivalent des Live Photos d’Apple. Concrètement, ça veut dire quoi ? Chaque fois que vous prenez une photo, votre smartphone Oppo va enregistrer ce qui s’est passé 1,5 seconde avant et après le clic. Résultat : des photos qui prennent vie, comme par magie. L’avantage ici, c’est que ces Live Photos capturées avec le smartphone Oppo ou OnePlus marcheront aussi sur iPhone.

Mais Oppo ne se contente pas de copier. L’entreprise va plus loin en permettant de choisir différentes photos de couverture, d’ajouter des effets et même de modifier ces photos animées. De quoi laisser libre cours à votre créativité !

AirDrop à la mode Oppo

Autre fonction phare importée d’iOS : AirDrop. Cette fonctionnalité permet de partager facilement photos, documents et autres fichiers avec les appareils à proximité. Un vrai plus pour ceux qui travaillent en équipe ou qui aiment partager leurs souvenirs en temps réel. Android avait son système, mais Oppo semble avoir ajouté ici la compatibilité avec Apple AirDrop.

Comme sur iOS, Oppo a pensé à la confidentialité. Vous pourrez choisir qui peut vous envoyer des fichiers, ou même désactiver complètement la fonction. De quoi éviter les mauvaises surprises !

Si ces nouvelles fonctionnalités sont alléchantes, il faut noter qu’elles ne seront pas disponibles pour tous. Oppo réserve tout ça à ses modèles haut de gamme, comme les gammes Find X7, Find N3, ou encore certains modèles OnePlus.

Changer d’OS sans se prendre la tête

En fin de compte, l’initiative d’Oppo est louable. Elle montre que les frontières entre iOS et Android ne sont pas immuables. Avec l’arrivée du RCS sur iPhone (qui devrait améliorer la communication entre iOS et Android), on peut espérer un avenir où le choix du système d’exploitation ne sera plus un frein à la communication.

Cependant, il ne faut pas oublier que la force d’Apple réside dans son écosystème complet et cohérent. Reproduire quelques fonctionnalités ne suffira peut-être pas à convaincre les utilisateurs les plus fidèles.

Le retour d’Oppo en France

Cette annonce coïncide avec le retour d’Oppo sur le marché français en juin 2024 et les tous derniers Reno 12.

