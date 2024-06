C’est officiel, Oppo fait son grand retour en France

Oppo annonce officiellement son retour en France. La marque annonce d'ores et déjà le lancement imminent de sa gamme Reno 12 sur le marché.

Oppo annonce son grand retour en France. Un an après la cessation d’activité de la marque chinoise dans l’Hexagone, elle est désormais prête à reconquérir notre marché.

C’était l’un des points d’orgue du MWC 2024. Oppo y avait annoncé que « les habitants de tous les pays européens où OPPO était déjà présent pourront bientôt bénéficier à nouveau des produits innovants de la marque ». On se préparait donc à un retour imminent en France, c’est chose faite. Le constructeur en profite d’ailleurs pour réitérer et préciser davantage ses ambitions.

« L’Europe est essentielle pour OPPO, et la France ne fait pas exception », assure le groupe. « Nous considérons notre présence en France comme un engagement pour un succès à long terme », ajoute Bingo Liu, PDG d’Oppo Europe. Et d’ajouter : « plus tard dans l’année, les produits OPPO redeviendront disponibles pour les clients français à la fois dans des canaux hors ligne et en ligne ».

Oppo donne rendez-vous pour les Reno 12 en France

Dans un communiqué envoyé aux médias, la marque « son retour tant attendu sur le marché français ».

La marque revient sur le marché avec le lancement de ses derniers produits Reno. […] OPPO lancera bientôt une gamme complète de smartphones en France, en commençant par la série Reno12, dont le lancement européen est prévu pour le 18 juin 2024 à Ibiza, en Espagne.

Dans l’air du temps, Oppo met notamment en avant les fonctions IA qui viendront doper les Reno 12 et Reno 12 Pro. Sans oublier évidemment de faire l’éloge des deux produits déjà annoncés en Chine. Les deux nouveaux modèles sont les premiers téléphones d’OPPO dotés de fonctions IA avancées en Europe et représentent la première vague majeure dans le cadre de l’engagement d’OPPO pour favoriser l’adoption de tels appareils », lit-on dans le communiqué entre autres promesses d’innovations technologiques.

Pourquoi Oppo était parti de France

Dans son communiqué, Oppo euphémise en évoquant une simple « pause commerciale d’un an, durant laquelle seul le service après-vente a été maintenu », mais il y a toute une histoire derrière le départ de la marque.

Nous avions couvert l’affaire à l’époque. En 2022, Nokia accuse BBK Electronics – qui détient Oppo – d’avoir violé plusieurs de ses brevets. L’affaire passe en jugement dans plusieurs pays. Fermeture d’usine, arrêt de vente en Allemagne, c’est une débandade qui s’ensuit chez la marque chinoise avant même d’avoir un verdict. Et le couperet tombe, Yang Technology qui distribue Oppo en France – à côté de OnePlus et Realme – annonce se retirer de ce marché. Le service après-vente est assuré, tout comme les mises à jour des produits en circulation, mais il n’y a plus de nouveau lancement et plus de distribution.

Et pourtant, dans le même communiqué de juillet 2023, on apprend que BBK – et donc Oppo – a gagné face à Nokia. Aucune raison officielle ne sera donnée et la fermeture d’Oppo et OnePlus en France se fait dans la douleur, comme ont pu nous le confier d’anciens employés.

Oppo, une marque à suivre ?

Avant son départ à l’été 2023, Oppo comptait parmi les plus beaux vendeurs de smartphones en France, malgré une remontée fulgurante d’Apple et Samsung ces dernières années.

Contrairement à Xiaomi, Oppo ne s’est jamais éparpillé dans ses gammes de produits. Smartphones, écouteurs, tablettes, montres connectées et la liste est terminée. Et ça n’a jamais été un handicap.

Arrivé en 2018 sur notre territoire, Oppo avait marqué les esprits en choisissant comme produit de lancement un smartphone à 999 euros, le Find X. Et il y a six ans, les téléphones chinois qui frôlaient les 1000 euros n’étaient pas monnaie courante. C’était le temps des Google Pixel 3 et Samsung Galaxy S9 vendus tous deux à 859 euros. Seul Apple faisait cavalier seul à des tarifs plus élevés avec ses iPhone XS.

Mais le pari a fonctionné, tout du moins sur le haut de gamme. Les Find X2 Pro, Find X3 Pro et Find X5 Pro qui ont suivi ont tous été de très bons modèles, d’ailleurs plébiscités dans nos colonnes.

Et même si on ne les a pas eus en France, leurs successeurs de 2023 et de 2024 semblent tout aussi bon. Le Find X7 Ultra est actuellement troisième ex aequo avec le Huawei Mate 60 Pro+ dans le classement photo de DxOMark.