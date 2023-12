Le design de ce smartphone est superbe, mais on ne pourra pas se le payer

Oppo en France, c'est fini, mais la marque continue de travailler ses fleurons pour le reste du monde. Elle vient de dévoiler le design de son Oppo Find X7 Ultra, très prometteur.

Si Samsung et Apple ne semblent pas prêts à chambouler le design de leurs fleurons, Oppo va s’y coller. Le fabricant a dévoilé sur ses réseaux en Chine le design de son prochain produit haut de gamme, le Oppo Find X7 et le Find X7 Ultra. Sans révolution, ces nouveaux smartphones ont un look très sympathique, que l’on ne retrouvera malheureusement pas en France.

Pour rappel, Oppo France a annoncé sa cessation d’activité en juillet, après des mois de rumeurs et de témoignages. Depuis la présence de la marque en France fait service minimum et ses produits ont disparu des rayons. Il semble donc improbable de voir le Oppo Find X7 débarquer dans nos contrées.

Deux périscopes et un design à deux tons

Sur les images publiées par Oppo, on découvre un smartphone à l’écran incurvé et bord à bord, assez classique pour cette gamme de produits. La caméra en façade est placée en haut de l’écran en façade. La différenciation se fait surtout au niveau du dos où la marque a opté pour un design à deux tons avec un châssis que l’on imagine en métal pour la partie supérieure, et un effet cuir pour la partie inférieure.

De quoi peut-être allier la solidité du métal au niveau du très imposant module photo circulaire, qui n’est pas sans rappeler la gamme Lumia 1020 d’autrefois, et le confort d’un revêtement effet cuir pour la prise en main.

Côté caractéristiques, le site Oppo Chine nous informe que le téléphone serait proposé avec 256, 512 ou 1 To de Go, et 12 à 16 Go de RAM. On imagine que le Snapdragon 8 Gen 3 trouvera naturellement sa place comme SoC.

On ne connait pas encore les caractéristiques de l’appareil photo au dos, mais on peut distinguer sur les images deux objectifs rectangulaires, caractéristiques des objectifs périscopiques. C’est la première fois à notre connaissance qu’un smartphone proposerait ce choix technique.

Lancement en janvier… ailleurs

Le Oppo Find X7 Ultra devrait être officiellement dévoilé par Oppo le 8 janvier 2024. Bien qu’il ne devrait pas sortir en France, on restera curieux de ses caractéristiques et de ses éventuelles prouesses en photo. Le Oppo Find X5 Pro était l’un des meilleurs de sa catégorie en son temps.