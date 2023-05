Oppo quitte la France ? « On a compris qu’ils se barrent », des vendeurs témoignent

Fin mars, la rumeur éclate : Oppo et OnePlus partiraient de France en 2023. Nous avons rencontré des personnes ayant travaillé pour Oppo en magasin qui nous confirment que la situation va mal.

Comment va vraiment Oppo ? Alors qu’une rumeur a éclaté à la toute fin du mois de mars, laissant entendre qu’Oppo, et sa filiale OnePlus, s’apprêtaient à quitter le territoire français, les deux marques ont nié en bloc ces allégations. Des dénégations qui allaient à l’encontre des rumeurs et des bruits de couloirs qui remontaient aux oreilles de la rédaction de Frandroid.

Nous avons donc enquêté. S’il est pour l’heure impossible de trancher avec une certitude absolue sur l’arrêt des activités d’Oppo et OnePlus en France, les informations que nous avons récoltées confirment que l’heure est définitivement au serrage de ceinture chez le vendeur de smartphones. Un départ dans l’année. Une chose est certaine, depuis le mois de janvier, sur le terrain, l’avenir d’Oppo en France semble de plus en plus s’obscurcir. Explications.

Plus d’animation commerciale : les signes qui ne trompent pas

Pour vérifier l’état de santé du numéro 4 mondial en France, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé pour faire briller Oppo dans l’Hexagone : les animateurs commerciaux. Leur rôle : pousser les magasins à vendre. Trois leviers sont à leur disposition : une meilleure mise en avant des produits en magasins, la formation des vendeurs, et mouiller la chemise en venant soi-même défendre les produits en magasin.

De l’aveu de différents acteurs de la téléphonie en France, il s’agit d’un rôle excessivement important pour une marque qui cherche à se faire une place sur un marché. Contrairement à des marques comme Samsung et Apple qui pourraient presque s’en passer et continuer à vendre, pour une marque comme Oppo, sans eux, il n’y a pas ou presque plus de vente. On surnomme d’ailleurs les personnes qui travaillent dans ces métiers Force de vente.

Et il s’avère que selon nos informations, l’animation commerciale d’Oppo a tout bonnement cessé depuis quelques semaines.

Dans plusieurs enseignes parisiennes, nous avons nous-mêmes constaté l’absence de mise en avant forte des smartphones Oppo. Dans un Darty d’Île-de-France, un vendeur nous a confié que l’enseigne cherchait surtout à écouler les stocks et qu’ils ne prévoyaient pas d’accueillir des nouveautés. Plus aucune mise en avant de prévu.

Un ancien animateur commercial d’Oppo rencontré par Frandroid, que nous appellerons Philippe*, nous confie : « On a compris qu’ils se barrent, car on était plus formé sur de nouveaux produits. On voit le Find X qui sort en Chine, ah non, il ne sort pas en France. On voit les Reno qui arrivent, ils vont sortir en France ? Non plus. Quand le Find N2 Flip débarque, on nous parle d’une sortie en magasin, et puis finalement non, il n’est disponible que sur le site. »

Arrêt brutal de collaboration

La grande majorité de la force de vente d’Oppo travaillait pour un sous-traitant intitulé Atmosphères. Cette entreprise, spécialisée dans le secteur, a mis en chômage partiel tous les collaborateurs externes travaillant pour Oppo, notamment les responsables régions, les ambassadeurs, les coachs, formateurs nationaux et chefs de secteur.

La fin de l’aventure Oppo, avec qui Atmosphères travaillait depuis trois ans, s’est semble-t-il passé en deux temps. Au départ, « le message en interne était simple : l’agence perd le contrat de prestation au 30 juin », nous confie Antoine*. Sauf que le jeune homme, lui aussi animateur commercial, s’aperçoit bien vite que la situation semble plus grave. Lors de ses passages en magasin, tout le monde lui parle de « l’arrêt de la marque en France », qu’il faut retirer « les têtes de gondoles » des magasins. Plus qu’une situation de fin de contrat de prestation avec Atmosphères, on lui demandait donc carrément d’effacer la présence d’Oppo en magasin.

Fin mars, la rumeur du départ de France d’Oppo éclate dans les médias. Antoine est convoqué avec tous ses collègues à un appel vidéo avec tout le groupe. « Ils nous ont expliqués toute la situation qui est plus que grave. » Alors que la collaboration entre Oppo et Atmosphères devait prendre fin le 30 juin, le directeur général de l’entreprise, Arnaud Dutin, annonce à ses équipes que c’est terminé.

« Il nous a dit : vous arrêtez tout pour Oppo », nous confie Philippe. « On lui a dit qu’on avait encore des trucs en place, il nous a dit “on ne fait plus rien” », détaille Philippe.

Arrêt des opérations et licenciements

Pourquoi un tel revirement ? Selon les divers témoins interrogés, Oppo aurait annoncé à son sous-traitant le 16 mars 2023 l’arrêt futur de ses opérations et le non-paiement des factures en attente. Cela représenterait 2,74 millions d’euros de perte pour Atmosphères, soit une part non négligeable de son chiffre d’affaires (entre un tiers et la moitié).

« Comme l’a dit notre patron, c’est du vol, car on a continué à faire briller la marque depuis décembre jusqu’à aujourd’hui, donc quatre mois gratos pour une marque qui s’en va en entourloupant tout le monde », abonde Antoine. D’après les estimations des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête, une vingtaine de personnes auraient déjà perdu leur emploi chez Atmosphères du fait de l’arrêt de l’activité avec Oppo.

Déclaration d’Oppo sur la situation

Avant publication de cet article, nous avons envoyé une liste de questions à Oppo. La firme nous a répondu par l’intermédiaire de son service de presse. Elle indique d’abord ne pas souhaiter communiquer sur le nombre d’animateurs commerciaux encore en activité en France. Oppo nous confirme ensuite que l’entreprise sera encore présente en France en juillet 2023, soit après la date du 30 juin évoqué par nos témoins. Reste à savoir sous quelle forme.

De ce que nous comprenons dans nos échanges avec la marque, le procès intenté par Nokia pour des questions de brevets jouera un rôle décisif dans l’avenir du groupe en France. Nous ignorons quelle est la date du délibéré et Oppo nous assure ne pas être « habilité à donner plus de détails » sur le calendrier. Concernant le non-paiement présumé de 2,74 millions d’euros à Atmosphères, Oppo déclare la chose suivante : « Oppo attache une grande importance avec ses partenaires, des contrats confidentiels nous lient, Oppo n’est pas habilité à confirmer ou infirmer le montant ainsi que la situation. »

L’entreprise veut aussi rassurer les acheteurs potentiels et utilisateurs actuels. Elle déclare : « Notre priorité absolue est de continuer à fournir un excellent service à nos utilisateurs existants en France, comme toujours. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits Oppo, accéder au service après-vente, recevoir les futures mises à jour du système d’exploitation, etc. Rien ne change pour les utilisateurs finaux. »

Nous avons contacté Atmosphères, et pour obtenir des réponses à nos questions. Aucun n’a souhaité donner suite.

*Les prénoms ont été modifiés à la demande des personnes interviewées.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.