Comment Oppo prépare son grand retour en France : rencontre au MWC

Après la fin de l'affrontement avec Nokia, c'est l'heure du grand retour en Europe pour Oppo. La marque est présente au MWC pour renouer le contact.

Oppo et Nokia ont trouvé un accord, et plus rien n’empêche Oppo d’annoncer son retour en France, après un départ un peu précipité en 2023.

Au MWC 2024, Frandroid a pu rencontrer Jack Liu, Senior PR Manager pour Oppo monde et obtenir des détails sur ce retour si attendu.

Pourquoi Oppo est attendu

Si l’on attend le retour de Oppo, c’est parce que le fabricant nous avait convaincus avec ses derniers fleurons commercialisés chez nous. Le Oppo Find X5 Pro en 2022 était ainsi l’un de nos smartphones préférés. Finitions, qualité photo, charge rapide, interface ColorOS, écran et autonomie, il remplissait tous nos critères. De quoi concurrencer efficacement Apple et Samsung au sommet des smartphones, et donc permettre un marché plus dynamique.

Désormais, la marque commercialise l’Oppo X7 Ultra en Chine, mais pas en France. Nous avons pu prendre en main le téléphone au MWC 2024 et la qualité semblait une nouvelle fois au rendez-vous : puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fonctions IA, batterie de 5000 mAh, écran Oled 120 Hz 3168 x 1440 pixels et module photo à quatre appareils.

Le retour par la grande porte

La présence de Oppo au MWC n’est pas anodine. Relégué à un très petit stand du Hall 8, au milieu des startups européennes, le fabricant de smartphone n’a clairement plus l’aura d’autrefois sur le vieux continent. En réalité, le fabricant est là pour préparer son grand retour. Pas question de se contenter d’une commercialisation uniquement en ligne ou à petite échelle.

Non, Oppo veut revenir sur le devant de la scène, et doit pour cela signer des contrats avec les opérateurs nationaux. Jack Liu nous annonce ainsi avoir déjà signé avec Telefónica un contrat stratégique de trois ans. Reste donc à savoir si la marque arrivera à renouer le dialogue avec Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom.

Prendre le train de l’IA en route

L’enjeu pour Oppo nous confie Jack Liu est d’être un acteur fort du tournant de l’IA. C’est le mot que toutes les marques ont à la bouche et personne ne veut être laissé sur le côté.

Mais la marque peut se targuer d’associer du concret à ces promesses : les Oppo Reno 11 et Find N3 que l’on a bien connus en Europe auront le droit à une mise à jour au 2e trimestre 2024 pour recevoir des fonctions d’IA générative comme Oppo AI Eraser. C’est aussi une façon pour la marque de continuer d’entretenir sa présence en Europe, même sans commercialiser un nouvel appareil. La prochaine génération de produits Oppo Reno aura également accès à ces fonctions dès leur sortie.

Il est intéressant de voir Oppo s’attaquer au milieu de gamme avec cette annonce, alors que Samsung reserve pour le moment Galaxy AI à ses fleurons Galaxy S24.

Par ailleurs, Oppo a signé un accord avec Microsoft pour intégrer ses smartphones à Microsoft Copilot. Les utilisateurs de smartphones Oppo auront le droit à un accès direct au moteur d’IA générative de Microsoft.

Un retour, mais quand ?

À la question du calendrier du retour en France de la marque, Jack Liu s’est refusé de répondre.

La taille du stand, la présence limitée de la marque au MWC et l’absence d’annonces autour de la gamme Find X7 Ultra nous font toutefois comprendre qu’il va falloir se montrer patient. Espérons un retour pour 2025 ?

Notre journaliste Cassim Montilla est à Barcelone pour couvrir le MWC 2024 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.