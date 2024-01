Plus rien ne s’oppose à un retour d’Oppo en France

Oppo et Nokia ont signé un contrat de licence. Cet accord met fin aux litiges entre les deux groupes sur tous les marchés. De quoi imaginer un retour d'Oppo en France ?

En 2023, le secteur des smartphones a été marqué par une vraie crise, particulièrement ressentie par Oppo. En France, la fermeture de Yang Technology, distributeur exclusif d’Oppo en France, a été un coup dur.

Cette décision fait suite à une série d’événements juridiques complexes, notamment un procès entre Oppo et Nokia. Malgré une victoire juridique pour Oppo en France, cela n’a pas suffi à empêcher la fermeture de ses opérations françaises. Aujourd’hui, Oppo a officiellement quitté le marché français.

Le retour d’Oppo en France ?

Néanmoins, cela pourrait changer. Selon Reuters, Nokia et Oppo ont conclu un accord de licence global, de quoi apaiser leur conflit sur tous les marchés, y compris en Allemagne où Nokia avait remporté son procès contre Oppo.

Dans le cadre de l’accord, Oppo versera des redevances, ainsi que des paiements de rattrapage pour couvrir les périodes de non-paiement (…) L’accord résout tous les litiges en cours en matière de brevets entre les parties, dans toutes les juridictions

Techniquement, rien n’empêche désormais Oppo de relancer ses activités en France. Le groupe pourrait envisager de trouver un nouveau distributeur ou même de lancer sa propre filiale. Cependant, la tâche ne sera pas aisée. La disparition de Yang Technology a laissé des traces profondes : de nombreux licenciements et partenaires laissés pour compte.

Relancer Oppo en France nécessitera donc une stratégie bien pensée. Au-delà de la simple réintroduction des produits, Oppo devra reconstruire sa réputation et regagner la confiance des consommateurs ainsi que celle des partenaires commerciaux. Cela impliquera probablement des investissements importants, tant en termes de marketing que de réseaux de distribution.

Chez Frandroid, on attend avec impatience le retour d’Oppo sur le marché. Cette marque chinoise représente un concurrent de taille pour des géants comme Apple, Samsung et Xiaomi. Oppo propose une gamme de produits haut de gamme qui se distinguent et offrent une alternative crédible.

Dernièrement, Oppo a dévoilé son Find X7 Ultra. Ce dernier offre une fiche technique très solide avec une partie photo qui n’a rien à envier à la concurrence.

Cependant, Oppo a subi une baisse importante de ses parts de marché à l’échelle mondiale, ce qui a probablement eu un impact sur ses finances. En 2023, la marque a enregistré une diminution d’environ 10 % dans ses livraisons de smartphones par rapport à 2022. D’après les données d’IDC, sa part sur le marché mondial est descendue de 9,9 % à 8,8 %.