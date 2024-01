Voici un smartphone que l’on va regretter en France

Oppo a dévoilé le Find X7 Ultra. Quand on a un nom si long, les attentes sont hautes. Justement, Oppo a mis la barre très haute !

Oppo France a fermé boutique, laissant en suspens un éventuel retour en 2024. Pour l’instant, patience est de mise. La situation se corse d’autant plus avec la présentation en Chine du Find X7 Ultra d’Oppo, un appareil loin d’être modeste.

Quatre caméras de 50 mégapixels

Ce dernier né des ateliers Oppo se distingue par une première mondiale : deux caméras périscopes. La première, dotée d’un zoom 3x, s’appuie sur un capteur 1/1,56 pouce, autoproclamé le plus imposant téléobjectif mobile à ce jour. Sa consœur, avec son zoom optique 6x, embarque un capteur 1/2,51 pouce.

Au-delà de ces prouesses optiques, le Find X7 Ultra arbore au total quatre caméras de 50 mégapixels à l’arrière. Outre les deux périscopes, il y a le capteur principal de 1 pouce de deuxième génération de Sony, une première sur le marché, et un ultra-large avec un capteur de 1/1,95 pouce. Cet ensemble est orchestré par le nouveau moteur d’image HyperTone d’Oppo.

Sur le plan technique, le Find X7 Ultra est à la hauteur des attentes actuelles. Porté par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, il dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec des options de recharge rapide à 100 W filaire et 50 W sans fil. Son écran de 6,82 pouces offre une définition de 1440p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une brillance maximale de 4 500 nits pour le contenu HDR.

Toutefois, comme son prédécesseur le Find X6 Pro, le Find X7 Ultra semble destiné exclusivement au marché chinois. Aucune commercialisation n’est annoncée en Europe ou aux États-Unis. Son prix ? 5999 yuans pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, à convertir en euros pour les curieux (environ 770 euros HT).