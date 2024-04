« C’est quoi ce téléphone de fou on dirait il l’a acheté chez Nature et découverte » : voici le smartphone qu’Antoine Griezmann tenait en main

Antoine Griezmann a été aperçu avec un smartphone étonnant lors du match de Ligue des champions, et il n'est pas passé inaperçu.

Hier soir, lors du match de Ligue des champions opposant l’Atlético de Madrid au Borussia Dortmund, les fans de foot ont pu apercevoir Antoine Griezmann avec un smartphone plutôt étonnant en main.

Comme le souligne Numerama, il s’agit du dernier modèle d’Oppo, le Find X7 Pro, que le joueur était tenu de tenir pour le selfie obligatoire de l’homme du match, dans le cadre du partenariat entre Oppo et la Ligue des champions.

Mais pourquoi un tel smartphone a-t-il suscité autant de réactions amusées sur les réseaux sociaux ? Tout simplement parce qu’il a un look atypique, et parce qu’Oppo n’est plus distribué en France, du moins pour le moment. La marque chinoise prépare son grand retour en France.

Le Find X7 Pro, du haut de gamme Android

Le Find X7 Pro est très haut de gamme et plutôt atypique, avec notamment deux caméras périscopes, une première mondiale.

La première caméra, dotée d’un zoom 3x, s’appuie sur un capteur 1/1,56 pouce, tandis que la seconde, avec son zoom optique 6x, embarque un capteur 1/2,51 pouce. Au total, le Find X7 Ultra arbore quatre caméras de 50 mégapixels à l’arrière, le tout orchestré par le nouveau moteur d’image HyperTone d’Oppo.

Sur le plan technique, le Find X7 Ultra n’a rien à envier à Samsung ou Xiaomi, avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, une batterie de 5 000 mAh avec des options de recharge rapide à 100 W filaire et 50 W sans fil, et un écran de 6,82 pouces offrant une définition de 1440p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une brillance maximale de 4 500 nits pour le contenu HDR.