L’Oppo Reno 12 Pro 5G est là : un téléobjectif sur un smartphone à moins de 550 euros, c’est possible

Oppo est enfin de retour en France ! La marque revient sur le marché français avec deux nouveaux smartphones : les Oppo Reno 12 Pro et Reno 12. Le premier est un modèle du haut du milieu de gamme qui promet de belles choses pour un prix assez contenu.

La marque Oppo est de retour en France. Si le constructeur chinois avait attaqué notre marché par la voie royale avec un Find X à 1000 euros en 2018 (une gageure pour l’époque), il revient plus humblement aujourd’hui avec sa gamme Reno, plus sage.

Problème de calendrier, mauvais timing, en tout cas Oppo n’a pas pu sortir son Find X7 Ultra chez nous. Il faudra attendre son successeur en 2025, mais nous aurons bien le prochain très haut de gamme de la marque, nous confirme-t-elle. Le redémarrage se fait en douceur avec les Reno 12 et notamment le Reno 12 Pro, un smartphone milieu de gamme qui se veut équilibré.

Un design classique et sans prise de risque

Malgré une grande dalle de 6,7 pouces, le téléphone n’est ni lourd, ni épais. Comptez 7,4 mm d’épaisseur pour 180 grammes, c’est tout à fait raisonnable.

Sa dalle Oled adopte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Elle est Full HD+ (2412 x 1080 pixels, soit 394 ppp), a la particularité d’être incurvée sur les quatre côtés, et recouvre 93,50 % de la face avant. Elle est protégée par un verre Gorilla Glass Victus 2, dernière génération de Corning. Oppo se targue de couvrir 100 % du DCI-P3 et d’atteindre une luminosité maximale en plein soleil de 1200 cd/m².

Deux finitions sont disponibles : noir et argentée aux reflets violets. Les deux ont un dos en verre, mais il semble poli. Le verre de l’écran est un Corning Gorilla Glass Victus 2 et pour continuer sur la résistance, on a droit à une résistance IP65.

Un Oppo Reno 12 Pro avec tout ce qu’il faut pour la photo

L’Oppo Reno 12 Pro compte au total quatre capteurs photo :

Un capteur principal de 50 Mpx, f/1,8, 79°, AF, OIS ;

Un ultra grand-angle de 8 Mpx, f/2,2, 112° ;

Un téléobjectif de 50 Mpx, f/2.0, 50°, AF ;

Un capteur selfie de 50 Mpx, f/2.0, 90°, AF.

Pas de capteur macro ici, mais le choix d’un téléobjectif. En effet, de plus en plus de smartphones à 600 euros et moins adoptent ce nouveau capteur et c’est une bonne chose.

Grosse puce, grosse RAM, gros stockage

À bord, on trouve le dernier SoC de Mediatek, le Dimensity 7300 -Energy. Pour comparaison, il est un peu plus rapide que le 7200 embarqué dans le Nothing Phone (2 a) et qui devrait être un peu plus puissant que le Dimensity 7300 qu’on trouverait sur le CMF Phone 1. Il s’accompagne de 12 Go de mémoire vive (en LPDDR4X) et 512 Go de stockage (en UFS 3.1). Une configuration assez imposante : en 2024, beaucoup de constructeurs privilégient une belle quantité de RAM et de stockage.

Oppo prévoit trois ans de mises à jour d’Android et quatre ans de patchs de sécurité. Au moins, on part avec Android 14 et l’interface ColorOS 14 et toutes ses fonctionnalités : Oppo met, comme tout le monde cette année, l’accent sur l’intelligence artificielle.

Pour la batterie, on peut compter sur 5000 mAh. Elle peut être rechargée à une puissance maximale de 80 W grâce à la technologie propriétaire de la marque, SUPERVOOC. De quoi passer de 1 à 47 % de batterie en 18 minutes et de 1 à 100 % en 46 minutes.

Prix et disponibilité de l’Oppo Reno 12 Pro

Cet Oppo Reno 12 Pro sera disponible en précommande dès le 21 juin à partir de midi, pour des premières livraisons à la mi-juillet. Le modèle sera disponible en noir et en violet au prix de 549,90 euros dans une unique configuration (512 Go de stockage et 12 Go de RAM).

Le dernier Reno que l’on ait connu, c’était le Reno 8 Pro. On avait alors affaire à un bon smartphone, mais à 800 euros. Il était un poil cher pour ce qu’il proposait. Ici, Oppo revient à un tarif plus abordable dans une formule tout aussi prometteuse et qui vient concurrencer le Honor 200 Pro tout récemment sorti.