Les 3 smartphones à retenir pour ce mois d’août 2024

Le mois a été riche en sorties de smartphones intéressants et en tests réalisés par notre rédaction. Nous vous proposons de retrouver le top 3 des modèles qu’il faut retenir ce mois-ci.

Si l’été rime pour la plupart avec vacances, le marché de la téléphonie mobile ne prend pas de pause pour autant. C’est Samsung qui a ouvert le bal avec sa conférence Galaxy Unpacked. Nous avons ensuite constaté le retour d’un acteur majeur sur le marché français en attendant les annonces de Google ce mois-ci. De quoi remplir notre guide d’achat des meilleurs smartphones. Au programme : un Samsung, un CMF et un Oppo.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Le meilleur smartphone à clapet de 2024

La gamme des smartphones pliables de chez Samsung fait référence sur le marché malgré la concurrence de Motorola. Le Samsung Galaxy Z Flip 6 conserve tout de même une longueur d’avance grâce à un design rassurant et une certification d’étanchéité. La force du modèle réside dans son logiciel OneUI 6.1.1, particulièrement adapté pour l’usage Flex et notamment l’écran externe. Samsung propose également 7 ans de mises à jour Android et de sécurité. Sur le papier, le Z Flip 6 est puissant, mais se bride tout seul, ne permettant pas d’exploiter son plein potentiel. On apprécie aussi l’amélioration de l’autonomie qui le place parmi les meilleurs de son secteur. À 1199 euros, c’est le meilleur smartphone à clapet du marché.

Nothing CMF Phone 1 Le concept attractif

La dénomination CMF chez Nothing est spécialisée dans les produits plus entrée de gamme, à l’instar de Redmi pour Xiaomi. Pour son CMF Phone 1, le constructeur tente un concept de smartphone livré avec plusieurs accessoires à installer sur la coque. Le processeur MediaTek Dimensity 7300 5G est un bon exemple de puissance capable de rivaliser avec des smartphones 300 euros plus chers. Il bénéficie d’un excellent écran tactile bien calibré, avec une belle colorimétrie. L’autonomie est suffisante, avec un ViSer mesuré à 14 heures. On regrette cependant que la charge du téléphone plafonne à 33W, ce qui n’est pas assez par rapport à la concurrence. De manière générale, le Phone 1 de chez CMF est un très bon smartphone à moins de 300 euros qui mérite votre considération pour un éventuel investissement.

Oppo Reno 12 Pro Le retour en force d’Oppo

Après un hiatus d’une année complète, le constructeur chinois Oppo fait son retour en France. L’Oppo Reno 12 Pro se place sur le secteur du bon rapport qualité/prix avec une fiche technique de grande qualité ainsi que d’excellentes prestations esthétiques. La prise en main du téléphone est très réussie avec des certifications de protection ainsi que le Splash Touch. Si, en sortie de carton, l’écran est mal calibré, le mode Cinématique gomme toutes les imperfections de colorimétrie et de manque de luminosité. Sur le plan des performances, le smartphone d’Oppo est satisfaisant, mais surtout économe. Le protocole ViSer a ainsi permis de mesurer 14h28 d’endurance avec une compatibilité de charge 80 W. Pour 549 euros, c’est un bel investissement si vous souhaitez replacer votre confiance en Oppo.

