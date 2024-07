Oppo Reno 12 Pro vs Samsung Galaxy A55 : comment choisir le meilleur smartphone ?

C'est le grand retour d'Oppo sur le marché français ! Mais la concurrence sur le milieu de gamme n'a jamais été aussi rude, et les rivaux du fabricant chinois n'ont pas ménagé leurs efforts pour séduire les consommateurs. Dans un duel au sommet, nous confrontons donc aujourd'hui le Reno 12 Pro au mastodonte Galaxy A55. Lequel a les meilleurs arguments ?

Un an après sa disparition, Oppo est donc de retour aux affaires en France avec un nouveau smartphone de milieu de gamme pour se remettre en jambe. Chaudement accueilli dans nos colonnes, le Oppo Reno 12 Pro doit néanmoins jouer des coudes pour garder la tête hors de l’eau, surtout face à une référence aussi bien installée comme le Samsung Galaxy A55.

Le Reno 12 Pro est disponible pour 549 €, le Galaxy A55 pour 429 €.

Les fiches techniques des Oppo Reno 12 Pro et Samsung Galaxy A55

Modèle Oppo Reno 12 Pro Samsung Galaxy A55 Dimensions 74,79 mm x 161,45 mm x 7,40 mm 77,4 mm x 161,1 mm x 8,2 mm Interface constructeur ColorOS One UI Taille de l'écran 6,7 pouces 6,6 pouces Définition 2412 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp 390 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Mediatek Dimensity 7300-Energy Samsung Exynos 1480 Puce graphique Mali G615 N/C Stockage interne 512 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sur le côté Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 180 g 213 g Couleurs Noir, Argent Bleu, Jaune, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux smartphones propres sur eux

A priori, ce n’est pas forcément au niveau du design que l’on parviendra à départager les deux concurrents du jour. Mais il y a tout de même certaines différences notables à souligner, notamment au niveau des finitions.

Si les deux smartphones disposent de dimensions assez proches, ils ne sont pas du tout du même tonneau. D’apparence, on est plutôt séduits par l’esthétique du Reno 12 Pro — surtout dans sa finition argentée. Assez fin, l’appareil est agréable à prendre en main, et les courbes de son écran lui apportent un petit quelque chose en plus. Néanmoins, on est là face à un téléphone entièrement fait de plastique. Pour 549 €, ça fait un peu tache.

Plus classique, le Samsung Galaxy A55 profite quant à lui d’un dos en verre et d’un châssis en aluminium, comme la plupart des smartphones haut de gamme du marché. Il profite également d’une meilleure promesse d’étanchéité (IP67 contre IP65). Néanmoins, il affiche aussi des bordures plus épaisses autour de son écran, et il est surtout beaucoup plus lourd que son concurrent : 213 grammes contre 180 seulement sur le Oppo.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Deux écrans difficiles à départager

Les deux constructeurs nous gâtent avec l’écran choisi pour leur smartphone respectif. Évidemment OLED et autorisant une fréquence de balayage jusqu’à 120 Hz, ils se départagent sur un point en particulier : la luminosité.

D’après nos sondes et le logiciel professionnel Calman, le Oppo Reno 12 Pro a une légère avance avec un pic mesuré à 1200 nits contre 900 sur le Galaxy A55. Ce dernier est donc moins lisible en plein soleil que son rival. Mais qu’en est-il de la colorimétrie ?

Par défaut, les deux smartphones sont assez mal calibrés. Heureusement, de nombreux réglages permettent d’améliorer le bilan. Une nouvelle fois, Oppo tire son épingle du jeu avec un mode « cinématique » qui redresse étonnamment bien la barre, tant au niveau de la température que de la justesse des couleurs. Le Samsung n’a pas à rougir, mais adopte une philosophie tirant plus sur la saturation excessive au détriment de la justesse. Une autre philosophie, dirons nous.

Dans l’ensemble, impossible de se tromper en choisissant l’un ou l’autre. Mais notre cœur penche malgré tout en faveur du Reno 12 Pro.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

IA, ou IA pas ?

Les deux mobiles tournent sous Android 14 avec leur surcouche respective. ColorOS 14.1 pour le Oppo, One UI 6.1 pour le Galaxy A55. Dans l’ensemble, les deux propositions se valent, avec de nombreuses facultés de personnalisation et de nombreuses options pour adapter l’expérience à ses besoins.

Comme souvent avec les smartphones chinois du milieu de gamme, le Reno 12 Pro est néanmoins livré avec une bonne quinzaine d’applications préinstallées (dont on peut se débarrasser facilement, si on prend quelques minutes). L’interface du Galaxy est moins invasive sur ce point, même si on trouve quelques immanquables au menu (Facebook, les applis Microsoft).

Là où Oppo tire (un peu) son épingle du jeu, c’est qu’il adopte déjà quelques fonctionnalités liées à l’IA. Pour l’heure, ça n’est pas renversant non plus : retouche avancée de photos, Google Gemini intégré… mais c’est toujours mieux qu’un Galaxy A55 pour l’instant privé de Galaxy AI. Nul doute qu’une mise à jour ultérieure permettra néanmoins d’accéder à certaines de ses fonctions plus tard.

Enfin, pour ce qui est du suivi et de la durabilité, Samsung conserve son avance avec la promesse de quatre années de mises à jour majeures d’Android (vers Android 18) et une année supplémentaire de correctifs de sécurité. C’est un an de plus que le Reno 12 Pro.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le grand écart des performances

Sur ce point, un vainqueur se distingue plus clairement. Avec sa puce Exynos 1480, le Samsung Galaxy A55 met une vitesse à son concurrent. Même si les benchmarks ne peuvent être envisagés comme une vérité absolue, le smartphone de Samsung se débrouille infiniment mieux dans tous les tests de performances passés pendant nos essais. Ce dernier est à la fois plus fluide en navigation et plus à l’aise en jeu, grâce à un GPU plus musclé.

Décevant sur le papier, le Reno 12 Pro s’en sort toutefois correctement en usage réel. La navigation est plutôt fluide, même si elle n’est pas irréprochable 100 % du temps. Le passage entre différentes applis peut occasionner quelques sautes d’humeur, tout comme la lecture simultanée d’une vidéo lorsqu’on veut prendre une photo, par exemple.

En réalité, ce qui nous gêne un peu, c’est le rapport performances-prix du Oppo. Pour 549 €, le smartphone peut faire beaucoup mieux.

Samsung Galaxy A55 // Source : Geoffroy Husson

En photo, deux philosophies différentes

C’est suffisamment rare pour être noté : les deux concurrents, tout milieu de gamme qu’ils sont, ne proposent pas du tout la même expérience en photo. Et pour cause : le Reno 12 Pro est l’un des très rares de sa catégorie à disposer d’un véritable téléobjectif. Voyons cela de plus près.

Oppo Reno 12 Pro :

Grand-angle : capteur 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 mégapixels, f/2,2 ;

Téléobjectif 2x : 50 mégapixels, f/2,0 ;

Selfie : 50 mégapixels, f/2,0.

Samsung Galaxy A55 :

Grand-angle : capteur 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2,2 ;

Appareil photo macro : 5 mégapixels, f/2,4 ;

Selfie : 32 mégapixels, f/2,2.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Au grand-angle, il sera bien difficile de distinguer les deux smartphones — aussi bien équipés l’un que l’autre. Bien sûr, il y a la « patte Samsung », qui vient saturer les bleus plus que de raison et accentuer le contraste pour rendre chaque photo plus extraordinaire qu’elle ne l’est vraiment. Oppo propose quelque chose d’un peu plus neutre, même si le traitement reste présent et fait du bon travail sur la restitution des couleurs.

Grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

Oppo Reno 12 Pro, grand-angle

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55, grand-angle

Le bilan n’est pas du tout le même à l’ultra grand-angle, pas loin d’être inexploitable sur le Reno 12 Pro. Déployant 8 pauvres mégapixels, il propose des clichés brouillons, baveux qui, évidemment, ne valent pas grand-chose quand la lumière n’est pas parfaite. Par ailleurs, ses capacités en vidéo n’excèdent pas le 720p à 30 images par seconde. Pas loin d’être honteux. Chez Samsung, le bilan est beaucoup plus propre et maîtrisé, même si l’on perd forcément un peu en qualité optique par rapport au module principal.

Ultra grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

Oppo Reno 12 Pro, ultra grand-angle

Samsung Galaxy A55, ultra grand-angle

Mais là où le Oppo tire son épingle du jeu, on l’a dit, c’est dans la présence rarissime d’un téléobjectif proposant un zoom optique 2x. Certes, ce n’est pas grand-chose, mais ça suffit pour changer la donne en portrait. D’autant que la définition généreuse du capteur (50 mégapixels) permet de pousser jusqu’à un zoom numérique 5x d’excellente facture. Si la continuité des couleurs n’est pas optimale avec le grand-angle, les résultats obtenus sont généralement très bons. Limité à un zoom numérique, le Galaxy A55 est beaucoup moins polyvalent sur les longues focales.

Zoom x2 – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Zoom x5 – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Zoom x2 – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Zoom x2 – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

Oppo Reno 12 Pro, téléobjectif

Samsung Galaxy A55, zoom (numérique)

Un Oppo increvable côté autonomie

Enfin, concluons ce tour d’horizon par un chapitre sur l’autonomie. Les smartphones de milieu de gamme sont souvent bien lotis sur ce point, grâce à des batteries conséquentes et des processeurs qui consomment peu. C’est d’autant plus vrai pour le Reno 12 Pro et son Dimensity 7300-Energy, qui propose là l’une des meilleures autonomies jamais mesurée sur un téléphone de cette trempe. Avec presque 14h30 sur le protocole automatisé ViSer, il fait mieux que le Samsung Galaxy… S24 Ultra, pourtant une référence en la matière.

Le A55 n’est pas à la traîne, loin de là, mais avec un bilan s’établissant à 13h11 sur le même protocole, l’écart est réel.

Côté recharge, précisons d’abord qu’aucun n’est livré avec un chargeur. Quand bien même, le Oppo donne de bien meilleurs gages avec un plafond de puissance à 80W contre 25W seulement sur le Galaxy. Le premier peut, techniquement, se recharger en moins de 50 minutes, quand il faudra plus de 1h30 au Galaxy A55 pour regagner des couleurs.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Oppo Reno 12 Pro ou Samsung Galaxy A55 : lequel choisir ?

On l’a vu tout au long de ce comparatif : le duel est très, très serré. Les deux smartphones sont excellents, et chacun parvient à tirer son épingle du jeu sur un aspect particulier de notre grille de lecture. Le Samsung est globalement mieux fini, avec des matériaux plus nobles, et propose une interface plus claire ainsi qu’un suivi logiciel plus conséquent. Le Oppo Reno 12 Pro, lui, impressionne par la qualité de son téléobjectif, et par son autonomie en tous points redoutable.

Mais ce dernier est vendu environ 100 € plus cher, ce qui pourrait décourager celles et ceux ne souhaitant pas franchir la barrière psychologique des 500 €. Aussi, pour le bilan global, notre préférence va malgré tout au Galaxy A55. Mais quel que soit votre choix, vous avez ici affaire à deux très solides références.