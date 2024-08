Oppo Reno 12 Pro vs Google Pixel 8a : comment choisir le meilleur smartphone ?

Avec le retour de Oppo sur l’échiquier de la smartphonie, il est plus pertinent que jamais de comparer le tout récent Reno 12 Pro aux autres ténors du milieu de gamme. Et quel meilleur exemple que le Pixel 8a pour tirer un premier bilan ?

Oppo Reno 12 Pro vs Google Pixel 8a // Source : Frandroid

On peut déjà se réjouir que les consommateurs n’ont jamais eu autant de choix pour s’offrir un smartphone performant, polyvalent et capable en photo sans pour autant verser dans le très haut de gamme. On va le parcourir dans ce nouveau comparatif : le Reno 12 Pro comme le Pixel 8a ont été chaudement accueillis dans nos colonnes. Alors comment les départager, au juste ?

Les Oppo Reno 12 Pro et Google Pixel 8a sont disponibles pour 549€.

Les fiches techniques des Oppo Reno 12 Pro et Google Pixel 8a

Modèle Oppo Reno 12 Pro Google Pixel 8a Dimensions 74,79 mm x 161,45 mm x 7,40 mm 72,70 mm x 152,10 mm x 8,90 mm Interface constructeur ColorOS Android Stock Taille de l’écran 6,7 pouces 6,1 pouces Définition 2412 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp 430 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Mediatek Dimensity 7300-Energy Google Tensor G3 Puce graphique Mali G615 Immortalis-G715s MC10 Stockage interne 512 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 64 Mp

Capteur 2 : 13 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 13 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 4492 mAh Poids 180 g 188 g Couleurs Noir, Argent Noir, Blanc, Bleu, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le grand écart des dimensions

Au moins, on ne va pas s’ennuyer dans ce comparatif. En effet, les différences sont nombreuses entre nos challengers du jour. Commençons d’ailleurs par le design. Cela saute aux yeux : le Reno 12 Pro est beaucoup plus grand que le Pixel 8a. Le premier est équipé d’un écran de 6,7″, l’autre de 6,1″. Un grand smartphone, contre un smartphone compact donc.

Mais les matériaux et les finitions rentrent aussi en compte. On le devine d’ailleurs en comparant le poids des deux modèles : avec 188 grammes, le Pixel 8a est légèrement plus lourd que le Reno 12 Pro (180 grammes). En cause ? L’utilisation d’un châssis en aluminium, plus qualitatif que le plastique qui recouvre intégralement le Oppo. À ce prix-là, ça fait un peu tache, tout de même.

Ajoutons à ce constat le fait qu’à l’heure actuelle, le Pixel reste un smartphone assez rafraîchissant, côté design. C’est vrai, il n’y a que les Pixel qui ressemblent à des Pixel. Le design choisi par Oppo est quant à lui plutôt scolaire, trop sage — même si le coloris argenté sort du lot.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Enfin, côté durabilité, le Pixel 8a est légèrement mieux équipé, avec une certification IP67 contre IP65 pour le Reno. En revanche, l’écran de ce dernier sera probablement plus costaud sur le long terme grâce à un verre Gorilla Glass Victus 2.

Pour l’écran, léger avantage pour le Pixel

Leurs dimensions mises à part, les différences entre les deux écrans sont assez maigres. On est face à deux dalles OLED, Full HD, proposant une fréquence d’affichage plafonnant à 120 Hz (variable à 60 Hz). Ce n’est qu’en sortant la sonde qu’on peut s’apercevoir des menus détails qui, pour certains, vont faire la différence.

En matière de luminosité, par exemple, le Pixel 8a tient une courte tête, avec un pic relevé à 1320 nits, contre 1216 nits sur le Oppo. En clair, le premier est très légèrement plus lisible en extérieur que le second. Et pour les couleurs ? Le Pixel 8a a pour avantage d’être très bien calibré dès sa sortie de boîte, avec une température de 6560K et un delta E n’excédant pas 3,18.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Chez Oppo, le bilan est un peu moins bon. Il faudra se tourner vers le mode « cinématique » des réglages d’affichage pour obtenir un résultat approchant. Mais il ne démérite pas, avec une température assez chaude et une colorimétrie plus juste encore que son rival après un réglage.

Google imbattable sur le logiciel

Oppo pourra faire tous les efforts du monde, il ne parviendra certainement pas à faire vaciller Google au chapitre du logiciel. On rappelle à celles et ceux qui n’auraient pas suivi : Android est un OS signé par Google. Il est logique que les smartphones du constructeur profitent d’une interface particulièrement soignée — et dépourvue d’applications parasites, pour ne rien gâcher (sauf si l’on estime que la plupart des applis Google sont bonnes à jeter, mais c’est un autre débat).

En effet, la surcouche ColorOS 14.1 du Reno 12 Pro compte une bonne quinzaine d’applications-poubelle (des e-shop douteux, des jeux inconnus au bataillon, des applis de messagerie étranges), que l’on peut heureusement désinstaller. Côté fonctionnalités, le smartphone chinois fait le taf et ne semble manquer d’aucune feature indispensable.

Le Reno 12 Pro offre même quelques fonctionnalités IA sympathiques, comme de la retouche photo avancée et, bientôt, de la transcription automatique de fichiers audios. Mais, encore une fois, Google reste en tête grâce à une proposition en IA non seulement native, mais de son cru. Grâce à Gemini, l’intelligence artificielle de Google, on accède à toute une panoplie de fonctionnalités additionnelles, et on s’assure de profiter des prochaines avancées le plus rapidement possible.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce qui nous amène à la politique de mises à jour. Pour le dire familièrement, Google plie le game avec un Pixel 8a qui pourra profiter de sept ans de mises à jour (Android et sécurité). Chez Oppo, ce sera quatre mises à jour d’Android, et cinq ans de correctifs (ce qui reste très honnête).

Le Pixel 8a, un haut de gamme déguisé en midrange

On commence à le voir : le Pixel 8a prend une grande longueur d’avance sur son concurrent. Et ce n’est pas le chapitre des performances qui inversera la tendance. La raison est simple : le dernier-né de Google embarque la même puce Tensor G3 que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, des smartphones haut de gamme. A contrario, le Reno 12 Pro mise sur une puce Dimensity 7300 Energy qui, même si elle impressionne côté consommation, est à mille lieues de proposer une fluidité équivalente.

Google Pixel 8 et Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

C’est donc une nouvelle fois au Pixel 8a que revient la couronne. Le smartphone est à l’aise dans absolument tous les scénarios, même le jeu. Des activités également possibles sur le Reno 12 Pro, mais avec moins de succès, et des paramètres graphiques revus à la baisse.

D’après nos benchmarks, le Pixel 8a propose des performances globalement deux fois supérieures à celles de son rival. Ajoutons à cela une compatibilité Wi-Fi 6e (Wi-Fi 6 uniquement sur le Reno). Gardons néanmoins en tête que le stockage du Pixel 8a est limité à 128 Go dans son entrée de gamme, là où le Oppo affiche une configuration unique à 512 Go.

En photo, ça joue des coudes

On sait la grande aisance des smartphones Google en matière de photographie. Mais Oppo a toujours eu son mot à dire en la matière. D’autant que son Reno 12 Pro tire son épingle du jeu en étant l’un des très rares du marché à proposer un véritable téléobjectif.

Oppo Reno 12 Pro :

Grand-angle : capteur 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 mégapixels, f/2,2 ;

Téléobjectif 2x: 50 mégapixels, f/2,0 ;

Selfie : 50 mégapixels, f/2,0.

Google Pixel 8a :

Grand-angle : 64 Mpx, ƒ/1,9 ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, ƒ/2,2 ;

Selfie : 13 Mpx, ƒ/2,2.

Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Comme souvent, ce n’est plus vraiment sur l’optique principale que le duel va se jouer. Dans les deux cas, les photos sont de très bonne qualité, avec un piqué très satisfaisant et un traitement numérique à l’avenant.

On tend malgré tout à préférer le Pixel 8a pour sa « patte » chaleureuse et son renforcement harmonieux des contrastes. Mais ce n’est là qu’une petite préférence personnelle — n’y voyez pas une consigne d’achat. Reste que le Pixel 8a semble avoir un peu plus d’aisance à proposer des clichés convaincants en basse luminosité.

Grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

Oppo Reno 12 Pro, grand-angle

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Pixel 8a nuit x1

Google Pixel 8a, grand-angle

On passera rapidement sur l’ultra grand-angle, pour la simple et bonne raison qu’il est tout simplement à fuir sur le Reno 12 Pro. Avec 8 pauvres mégapixels, il ne proposera jamais de résultats supérieurs à ceux du Pixel 8a.

Les images issues de ce dernier ne sont pas irréprochables, on perd forcément beaucoup en qualité optique par rapport à la caméra principale, mais le bilan est nettement plus positif.

Ultra grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

Oppo Reno 12 Pro, ultra grand-angle

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Google Pixel 8a, ultra grand-angle

Non, la vraie différence va plutôt se faire au chapitre du zoom. On l’a dit : le Reno 12 Pro est l’un des seuls de sa gamme de prix à proposer un véritable téléobjectif qui, certes, ne paie pas de mine avec son grossissement optique 2x, mais dont la grande résolution permet de mobiliser un zoom numérique 5x de grande qualité.

Forcément, ça ajoute à la polyvalence de la configuration. Entièrement numérique, le zoom du Pixel 8a se défend très bien, mais n’atteint pas le niveau de détail de son concurrent. En toute franchise, il sera néanmoins difficile de faire la différence en consultant simplement les photos sur l’écran du smartphone. Ce n’est qu’en zoomant qu’on verra apparaître les craquelures sur le vernis.

Zoom x2 – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Zoom x5 – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Zoom x2 – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid Zoom x2 – Oppo Reno12 Pro // Source : ElR – Frandroid

Oppo Reno 12 Pro, téléobjectif

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Google Pixel 8a, zoom numérique

En définitive, il vous faudra ici choisir entre un bon ultra grand-angle, ou un meilleur zoom. Même si, soyons honnêtes, le Pixel 8a propose dans l’ensemble un bilan bien plus homogène grâce à un zoom optique qui reste capable.

L’endurance, le sursaut d’Oppo

Mais s’il y a bien un aspect du Reno 12 Pro qui force le respect, c’est bien son autonomie. Grâce à sa batterie de 5000 mAh et à sa puce très économe, il a tenu 14h28 sur notre protocole automatisé ViSer. C’est exactement 2h de plus que le Pixel 8a, et c’est ce qui va notamment faire la différence entre un smartphone que l’on doit recharger tous les jours ou que l’on peut utiliser plus longtemps.

Oppo garde la tête en matière de recharge rapide. Sa prise USB-C accepte une entrée de 80W, là où le concurrent s’en tient à un ridicule 18W. Il faut compter 1h30 pour le recharger totalement. Le Reno 12 Pro, lui, redevient vaillant en moins de 50 minutes chrono.

Oppo Reno12 Pro // Source : Robin Wycke Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Oppo Reno 12 Pro ou Google Pixel 8a : lequel choisir ?

Le suspens n’a pas lieu d’être. Le Pixel 8a s’impose de très loin comme le meilleur smartphone des deux. À prix équivalent, le smartphone de Google propose à la fois un design plus alléchant (et qualitatif), un écran mieux calibré et lumineux, des performances de pointe, un suivi logiciel irréprochable et une expérience photo beaucoup plus homogène.

Le Oppo Reno 12 Pro est loin d’être un mauvais bougre, mais son principal problème reste son prix. Pour 100€ de moins, il inverserait peut-être la tendance, nous forçant à reconsidérer certains aspects de ce comparatif. Qui sait, le jeu des promotions et des soldes permettra peut-être de faire baisser l’addition.