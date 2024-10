Le smartphone le plus premium du come-back de la marque Oppo est déjà moins cher sur Amazon

C’est cet été que la marque Oppo a fait son grand retour en France avec le lancement de sa gamme Reno 12. La version musclée de la série, l’Oppo Reno 12 Pro, est d’ailleurs déjà en promotion sur Amazon, qui propose ce smartphone endurant à 522,40 euros au lieu de 549,90 euros.

Oppo Reno 12 Pro // Source : Robin Wycke

Après avoir décidé, en 2023, de cesser ses activités en France, Oppo a officiellement fait son come-back sur notre sol cet été. Le fabricant chinois a alors présenté ses nouveaux Reno 12 et Reno 12 Pro, les représentants actuels de sa gamme de smartphones milieu/haut de gamme. La version Pro est celle que nous avons d’ailleurs testée et intégrée directement dans notre top 3 des meilleurs smartphones de la marque, tant sa fiche technique comporte quasiment tout ce que l’on attend d’un modèle à 550 euros aujourd’hui. Et cette référence vaut encore plus le coup quand elle est en promotion, comme en ce moment.

Les points forts de l’Oppo Reno 12 Pro

Un smartphone fin et léger

Un écran parfaitement calibré

Des fonctions IA

Une excellente autonomie

Lancé à 549,90 euros, l’Oppo Reno 12 Pro (12+512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 522,40 euros sur Amazon. Alors oui, c’est une petite réduction, mais il n’y a pas de petites économies !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oppo Reno 12 Pro 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone bien construit

L’Oppo Reno 12 Pro est un smartphone particulièrement bien conçu, avec son châssis ultra-fin (7,4 mm d’épaisseur) et son poids plume de 180 g. La marque a visiblement souhaité miser sur la finesse et la légèreté, ce qui n’est pas pour nous déplaire, tant la prise en main est agréable. Oppo a aussi opté pour un dos en verre dépoli (Gorilla Glass 7i), qui aide à prévenir tout glissement entre les mains. Mais, ce qui intrigue bien plus sur ce design, c’est cet écran doté d’une fonction Splash Touch, qui permet à l’écran tactile de répondre correctement même sous la pluie. Et laissez-nous vous dire que cela fonctionne à merveille. Un joli choix de la marque, qui a pensé à celles et ceux qui galèrent à utiliser leur smartphone quand l’écran est mouillé…

Pour ce qui est de son écran, on a ici droit à une dalle de 6,7 pouces plate et légèrement arrondie sur les quatre côtés, qui est en plus protégée par un Gorilla Glass Victus 2, habituellement réservé aux smartphones haut de gamme. Ici, la dalle est en plus Amoled et supporte un rafraîchissement de 60 et 120 Hz. Attention, le mode automatique de ce taux est un peu capricieux. Autrement, l’écran offre un rendu honnête, bien qu’assez froid, mais vous obtiendrez une bien meilleure qualité en sélectionnant le mode colorimétrique Cinématique, qui permet de profiter d’une image parfaitement calibrée. Côté luminosité maximale, celle-ci s’élève à 1 216 nits, ce qui est suffisant pour une utilisation en extérieur, même en plein soleil. Bref, l’Oppo Reno 12 Pro possède l’un des meilleurs écrans du marché.

De l’IA et une belle endurance

L’Oppo Reno 12 Pro fonctionne sous Android 14 et utilise l’interface ColorOS 14.1, toujours aussi agréable à utiliser et riche en options intéressantes. Surtout, elle met à disposition plusieurs fonctions d’intelligence artificielle ; Oppo est en effet le seul constructeur avec Google à proposer de telles fonctions IA sur un smartphone à moins de 600 euros. Google Gemini, l’ex-Google Assistant, la gomme magique AI Eraser ou encore AI Clear Face qui corrige le flou de profondeur sur les photos de groupe sont ainsi de la partie. D’autres fonctions feront leur arrivée (Rédacteur IA, Résumé IA…). Côté performances, maintenant, l’Oppo Reno 12 Pro embarque un SoC Dimensity 7300 Energy. Si dans les benchmarks, il s’écrase totalement, dans les usages quotidiens, il fait des merveilles et démontre une belle fluidité et une bonne réactivité. Il peut même faire tourner correctement des jeux très exigeants, c’est dire.

Pour ce qui est de son module photo, celui-ci se compose d’un grand-angle stabilisé de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un téléobjectif (x2 optique, x20 numérique) de 50 Mpx. Le zoom optique x2 nous régale, tandis que le capteur principal permet de capturer des clichés bien nets et plein de détails, y compris dans les zones sombres. L’ultra grand-angle est en revanche un poil décevant. Enfin, côté autonomie, l’Oppo Reno 12 Pro intègre une batterie de 5 000 mAh qui lui permet tout simplement de compter parmi les smartphones les plus endurants de sa catégorie. On peut grâce à elle traverser deux jours de travail sans voir une prise. Côté charge, pas d’induction ici, mais du filaire rapide, jusqu’à 80 W ; attention, aucun bloc secteur n’est fourni.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Reno 12 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Oppo du moment.