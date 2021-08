Introduction

Le moins cher des Find X3 offre une version allégée du smartphone d'Oppo, mais pas dénuée d'atouts potentiels. Un SoC qui a fait les beaux jours du milieu de gamme l'année dernière, un design sobre et passe-partout et une charge rapide 65 W. Mais que vaut-il vraiment une fois en main ? C'est ce à quoi ce test veut répondre.

Les Find X3, c’est comme les Indiana Jones, il y a en trois (oui, oui). Le Find X3 Pro, un modèle plutôt très haut de gamme, le Find X3 Neo plus accessible, mais toujours haut de gamme, et le Find X3 Lite, qui s’installe lui du côté du milieu de gamme. C’est celui-ci qui va nous intéresser aujourd’hui.

Sur le papier, il propose une fiche technique alléchante avec un Snapdragon 765G, un processeur qui date de l’année dernière, mais qu’on a vu sur de nombreux modèles milieu de gamme de qualité, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il possède en outre une batterie de 4300 mAh associée à une charge rapide de 65 W. L’écran OLED possède une définition FullHD+ et un taux de rafraichissement de 90 Hz, très classique pour cette gamme de prix. Côté photo, quatre objectifs sont de la partie.

Le milieu de gamme est peut-être un segment très abondant et très disputé où tout se joue aux petits détails. Alors, est-ce que le Find X3 Lite parviendra à tirer son épingle du jeu ? Allons regarder ça de plus près.

Oppo Find X3 Lite Fiche technique

Modèle Oppo Find X3 Lite Version de l'OS Android 11 Interface constructeur ColorOS Taille d'écran 6.43 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 410 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 765G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4300 mAh DAS 0.991 Dimensions 73,4 x 159,1 x 7,9 mm Poids 172 grammes Couleurs Noir, Bleu Prix 349 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un exemplaire prêté par la marque.

Oppo Find X3 Lite Design

Au rayon design, il y a deux écoles si on peut dire : ceux qui cherchent à en mettre plein la vue, à être le plus visible possible, et ceux qui cherchent à passer inaperçus. Cet Oppo X3 Lite appartient plutôt à la deuxième catégorie.

La face avant du smartphone est on ne peut plus classique, avec des bordures un peu plus épaisses que sur le Find X3 Pro pour entourer son écran OLED Full HD+. On retrouve un poinçon lui aussi sans fioriture en haut à gauche, et une bordure un peu plus épaisse en bas de la dalle.

La face arrière reprend un peu la philosophie du Find X3 Pro, avec un bloc photo qui cherche à tout prix à se fondre dans le décor. Il a adopté la même couleur que la face arrière, et le contour de ses objectifs est noir mat. En revanche, là où le bloc photo se différencie un tout petit du reste du smartphone, c’est qu’il est recouvert de verre, là où la façade arrière du X3 Lite est recouverte d’un plastique qui ne cherche pas du tout à cacher sa nature. Sur le modèle que j’ai testé, un traitement un peu rêche venait ajouter de la matière. Personnellement je ne suis pas fan, mais cela évite le côté plastique tout simple.

Vous l’aurez compris, tout dans ce smartphone vise la sobriété. L’objectif est qu’aucun élément ne dépasse du lot, et que le sentiment que dégage ce smartphone soit à l’opposé de l’ostentatoire.

Si on s’arrête sur ses dimensions par exemple, son poids de 172 g plutôt léger vient renforcer ce sentiment. Idem pour sa taille ou son épaisseur. En main, on a un téléphone plutôt petit et peu encombrant.

Les tranches suivent le même esprit de quasi-furtivité. Arrondies, elles ajoutent une touche de confort en main, et leur traitement bleu clair permet d’unifier l’ensemble. En dehors des habituels boutons de volume et d’alimentation, on retrouve une prise jack 3,5 mm et un emplacement pour double Sim située sur la tranche gauche. La partie basse accueille un haut-parleur et un port USB-C.

Oppo Find X3 Lite Écran

L’Oppo Find X3 Lite possède un écran moyen de 6,4 pouces, plat et sans courbures contrairement à ses versions haut de gamme. Il s’agit d’une dalle OLED, dotée d’une définition en Full HD+ et d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Pour un smartphone originellement vendu à plus de 400 euros, c’est d’ailleurs un peu juste, et cela peut faire partie des raisons pour lesquelles Oppo a baissé quelque peu le prix de vente de son téléphone.

Si vous êtes un amateur ou une amatrice des couleurs un peu froides, sachez que le Find X3 Lite penche largement de ce côté de la balance. Que ce soit dans son mode vif ou son mode doux, il offre une température de couleurs autour des 7120 K. Si vous le souhaitez, en poussant la molette des couleurs vers plus chaud et en le réglant sur mode doux, la température de couleur la plus chaude que vous pourrez obtenir est de 6346K.

La luminosité est un peu limite pour un smartphone de ce segment. Elle affiche autour de 550 cd/m2, ce qui obligera à plisser quelque peu les yeux en cas de grand soleil. Certaines dalles au même prix affichent un score bien meilleur, entre 600 et 700 cd/m2.

La couverture du spectre des couleurs est plutôt bonne, comme le révèle notre test d’écran à l’aide du logiciel Calman Ultimate de Portrait Displays. Avec une mesure du spectre SRGB à 148 %, et un spectre DCI-P3 à 100 %, vous êtes assurés de faire le plein de couleurs.

En revanche, cette grande couverture des spectres s’obtient peut-être au prix d’une légère perte de fidélité. Nous avons mesuré le delta E sur l’espace colorimétrique DCI P3, qui représente le niveau de précision des couleurs rendues, et il s’élève à 4,44, lorsqu’il faudrait plutôt viser 3.

En définitive, pour un smartphone entre 350 et 450 euros, on a tout de même une belle dalle OLED très colorée, qui manque juste un peu de fluidité et de luminosité pour totalement nous combler.

Oppo Find X3 Lite Logiciel

L’interface proposée avec ce Find X3 Lite est rigoureusement la même que dans notre test du Find X3 Pro. Il s’agit de Color OS 11.1. La personnalisation y est toujours autant poussée, que ce soit pour la taille des icônes, leurs couleurs, l’animation du lecteur d’empreintes, le panneau des raccourcis, etc. On peut même personnaliser le mode sombre.

ColorOS est une interface claire et personnalisable. // Source : Frandroid Le volet des raccourcis sur ColorOS. // Source : Frandroid La barre des raccourcis peut se montrer bien pratique // Source : Frandroid Petite animation lors de la recharge. // Source : Frandroid

La fonction fenêtre flottante est aussi toujours de la partie, ainsi que la languette de raccourcis sur le côté. Le lecteur d’empreinte, situé sous l’écran, fonctionne excellemment bien.

Je partage d’ailleurs ce qui était déjà souligné par le test de la version Pro : le menu est presque trop fourni, ou alors mal organisé, car on a parfois du mal à retrouver ce qu’on cherche.

Les options de personnalisation sont légions. // Source : Frandroid La personnalisation d’icones est assez fine. // Source : Frandroid En mode horizontal, un petit clavier flottant vous est proposé. // Source : Frandroid Le mode sombre est configurable. // Source : Frandroid

Quant aux contenus vidéo en SVOD, pas de souci pour le FullHD, puisqu’il est compatible Wideline L1.

Oppo Find X3 Lite Photo

Pour la partie photo, vous pourrez compter sur quatre capteurs :

Un capteur grand-angle de 64 mégapixels (f/1,7)

Un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

Un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4)

Un capteur dédié au monochrome de 2 mégapixels (f/2,4)

En plus du bloc photo, vous trouverez à l’avant un capteur frontal de 32 mégapixels. L’interface photo est tout ce qu’il y a de plus classique. On trouve assez rapidement ce qu’on cherche et comment naviguer d’un module photo à un autre.

Capteur principal

Le capteur photo principal de l’Oppo Find X3 Lite est un grand-angle classique pour un milieu de gamme. Il bénéficie des atouts du HDR (High Dynamic Range) qui lui permet d’avoir une photo éclairée uniformément. On peut le voir dans le premier cliché ci-dessous. Le ciel n’est pas surexposé, et la façade du bâtiment n’est pas non plus sous-exposée.

Cela donne parfois des résultats étranges comme dans la photo ci-dessous, où on remarque que la gestion de la luminosité et de la balance des blancs est trop différente en fonction des différents éléments dans la scène. Sous l’arbre, les éléments qui devraient être sombres sont poussés, tandis que la façade sur la droite est elle assombrie.

Autre souci qu’on remarque sur ce cliché et sur le suivant : le piqué et la précision tiennent difficilement la distance. Le fond des scènes est souvent mal défini. On peut le voir sur le grillage dans la scène ci-dessus par exemple, ou encore avec la perspective à gauche, dans le cliché ci-dessous.

Ceci étant dit, le premier plan reste assez convaincant pour du milieu de gamme, comme le montre la galerie ci-dessous. Ceci étant, on constate dans le cliché du jardin que s’il y a un grand nombre de petits éléments à capturer, comme les plantes ci-présentes, les algorithmes auront du mal à empêcher l’ensemble de baver quelque peu.

Grand angle de l’Oppo Find X3 Lite. // Source : Frandroid Grand angle de l’Oppo Find X3 Lite. // Source : Frandroid

Pour terminer sur ce grand-angle, les scènes avec une présence de vert ou de bleu assez prononcés rendent légèrement plus saturés qu’en réalité, mais cela reste plus naturel et plus contenu que ce que peuvent afficher certains concurrents.

Grand angle de l’Oppo Find X3 Lite. // Source : Frandroid Grand angle de l’Oppo Find X3 Lite. // Source : Frandroid

Ultra grand-angle

La première chose qu’on constate sur l’ultra grand-angle de cet Oppo Find X3 Lite, c’est que ses couleurs sont totalement désaturées par rapport aux scènes que j’avais sous les yeux. À gauche, le bâtiment rouge est beaucoup plus terne qu’il ne l’était, et il en va de même pour les feuillages sur le cliché de droite. Signalons au passage que le piqué et la netteté ne sont pas au rendez-vous.

Ultra grand angle Oppo Find X3 Lite // Source : Frandroid Ultra grand angle Oppo Find X3 Lite // Source : Frandroid

Continuons avec cette scène. Si on s’attarde sur les poteaux, les voitures où les arbres, on constate que les contours de chaque objet sont vraiment mal définis. Il en va de même pour le poteau le plus proche. La façade, qui est constituée de nombreux micro-détails manque aussi de netteté.

Ce qui sauve tout de même cet ultra grand-angle, c’est sa simple présence, qui permet de capturer d’un coup d’appareil photo une grande esplanade ou un grand immeuble, comme visible ci-dessous. Le rendu manquera simplement de netteté et on a du mal à imaginer exposer un cliché pris avec ce module photo.

Ultra grand angle Oppo Find X3 Lite // Source : Frandroid Ultra grand angle Oppo Find X3 Lite // Source : Frandroid

Mode portrait

Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous nous sommes aperçus que le mode portrait du Find X3 Lite, dans son entreprise de détourage de ma personne, m’a donné un effet d’aura assez étrange.

Avec le mode photo, placé sous une lampe, je me retrouve avec une auréole. // Source : Frandroid Avec le mode photo, placé sous une lampe, je me retrouve avec une auréole. // Source : Frandroid

Une fois placé loin de tout néon en revanche, l’effet étrange d’auréole s’est estompé. On peut tout de même constater que certains de mes cheveux semblent poser problème à l’algorithme, qui en floute une partie.

Mode nuit

Le mode nuit vous sera bien utile sur cet Oppo Find X3 Lite. Globalement, l’appareil peine à gérer la lumière de la scène, et vous aurez un résultat flou dans la majorité des cas. Voici quelques clichés pris sans celui-ci :

Oppo Find X3 Lite sans mode nuit. // Source : Frandroid Oppo Find X3 Lite sans mode nuit. // Source : Frandroid Oppo Find X3 Lite sans mode nuit. // Source : Frandroid Oppo Find X3 Lite sans mode nuit. // Source : Frandroid

En revanche, avec le mode nuit, si le résultat n’est pas parfait (les lens-flare sont globalement conservés), on constate tout de même que le résultat est beaucoup moins flou.

Sans mode nuit Avec mode nuit

Autre exemple, ce coup-ci sans éclairage dans la scène, et le résultat est tout aussi probant à mon avis.

Sans mode nuit Avec mode nuit

Mode 64 mégapixels

Le mode extra-HD est assez peu convaincant. Il offre un peu moins de bruit dans l’image, dû probablement à une meilleure gestion des ISO, et on a moins de perte de couleur (on peut le voir sur les cheminées rouges en mode extra-HD, et grises en mode normal). En dehors de cela, on est loin d’un gain de qualité que peuvent offrir certains modes extra-HD dans d’autres produits.

Capteur principal Mode 64 mégapixels

Selfie

Le mode selfie du Find X3 Lite a le bon goût de ne pas trop embellir (ou lisser) le visage. Il parvient en outre à offrir un bon niveau de détail, même en arrière-plan (comme on peut le voir sur ce troisième cliché).

Mode selfie du Find X3 Lite. // Source : Frandroid Mode selfie du Find X3 Lite. // Source : Frandroid Mode selfie du Find X3 Lite. // Source : Frandroid

Plus d’une fois, lorsque j’ai utilisé le mode selfie, je me suis retrouvé avec une gestion un peu contrarié de l’exposition et de la dynamique, avec un ciel beaucoup trop exposé, qui se retrouve bien bleu une demie seconde plus tard sur un autre cliché. Rien de grave, mais c’est un peu aléatoire.

Mode selfie Oppo Find X3 Lite. // Source : Frandroid Mode selfie Oppo Find X3 Lite. // Source : Frandroid

Macro

Le mode macro du Find X3 Lite est comme souvent assez dispensable. Pour les surfaces ayant un tout petit peu de granularité ou de relief, il peine à faire la mise mise au point. Allez, sans être vache, il faut avouer qu’un aplat de vert sur une feuille parvient à donner un rendu acceptable.

Mode macro du Find X3 Lite. // Source : Frandroid Mode macro du Find X3 Lite. // Source : Frandroid Mode macro du Find X3 Lite. // Source : Frandroid

Monochrome

Le capteur monochrome du Find X3 Lite vient en théorie prêter main forte au capteur principal lorsqu’on utilise le filtre noir et blanc. En pratique, difficile de dire si cela a une réelle utilité.

Le capteur monochrome du Find X3 Lite. // Source : Frandroid Le capteur monochrome du Find X3 Lite. // Source : Frandroid Le capteur monochrome du Find X3 Lite. // Source : Frandroid

Oppo Find X3 Lite Performances

L’Oppo Find X3 Lite est équipé d’un Snapdragon 765G, le même que le OnePlus Nord premier du nom, qui avait eu un 9/10 chez nous en performances.

Modèle Oppo Find X3 Lite OnePlus Nord 2 Xiaomi Poco F3 Vivo V21 Oppo A94 AnTuTu 9 385314 588470 672358 376151 367296 AnTuTu CPU 113775 154639 189849 100674 104066 AnTuTu GPU 102352 198246 231456 105229 100779 AnTuTu MEM 73659 119040 109913 72856 73678 AnTuTu UX 95528 116545 141140 97382 88773 PC Mark 2.0 N/C N/C 10859 N/C N/C PC Mark 3.0 9318 8226 N/C 7677 7134 3DMark Slingshot Extreme 10 N/C N/C 3355 3166 3DMark Slingshot Extreme Graphics 3302 N/C N/C 3288 3224 3DMark Slingshot Extreme Physics 3297 N/C N/C 3613 2977 3DMark Wild Life 1696 4196 4105 1610 1599 3DMark Wild Life framerate moyen 10 FPS 25 FPS 24.60 FPS 10 FPS 9.6 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 12 / 9 FPS 28 / 20 FPS 33 / 23 FPS 7 / 16 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 18 / 21 FPS 39 / 46 FPS 48 / 56 FPS 16 / 20 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 48 / 55 FPS 65 / 122 FPS 60 / 132 FPS 44 / 50 FPS N/C Lecture / écriture séquentielle 942 / 467 Mo/s 1781 / 1269 Mo/s 1304 / 584 Mo/s 971 / 474 Mo/s 953 / 470 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 41493 / 41472 IOPS 54090 / 59476 IOPS 513390 / 44024 IOPS 47871 / 44469 IOPS 43037 / 40823 IOPS Voir plus de benchmarks

Malheureusement pour Oppo, depuis, plusieurs smartphones concurrents proposent des performances un peu supérieures, comme le OnePlus Nord 2 ou le Poco F3. Ceci étant, l’Oppo Find X3 Lite s’en sort suffisamment bien pour jouer à armes égales avec le Vivo V21 ou son collègue, l’Oppo A94. Signalons tout de même que ces deux derniers sont généralement moins chers que l’Oppo Find X3 Lite.

Afin d’éprouver un peu plus ses capacités en termes de puissance, nous l’avons lancé sur Fornite. S’il est capable d’afficher le jeu en qualité graphique épique, ce sera au prix d’une fluidité absente que peu de joueurs et joueuses rechercheront. En qualité élevée, on pourra profiter du jeu malgré quelques chutes de framerate gênantes. Il n’y a qu’en qualité medium que nous avons trouvée le jeu véritablement confortable. Précisons que tous ces réglages se passaient d’ailleurs en échelle 3D réglée sur 75 %. À côté du très récent OnePlus Nord 2, vendu seulement 50 euros plus cher (hors prix conseillé), l’Oppo Find X3 Lite tire un peu la langue.

Cependant, dans une utilisation plus classique, nous n’avons jamais souffert du moindre ralentissement. Il est important de le souligner.

Oppo Find X3 Lite Audio

La partie son du Find X3 Lite ne peut malheureusement compter que sur un seul haut-parleur. Celui-ci ne fait pas des miracles, mais il s’en sort relativement bien. Le son reste exempt de grésillements et de problèmes sonores qui pourraient gêner l’écoute de 0 à 100 % sur la barre de volume. Celle-ci est d’ailleurs plutôt bien graduée, avec une évolution assez linéaire.

En revanche, le son prodigué se base dans les médiums, et reste donc assez limité dans le reste du spectre sonore. Précisons également qu’au-delà de 70/75 %, le son gagne en compression et perd donc en qualité. Il reste toutefois audible par rapport à certains concurrents qui deviennent insupportables au-delà d’un certain volume sonore.

Oppo Find X3 Lite Batterie

L’Oppo Find X3 Lite embarque deux batteries de 2150 mAh, soit 4300 mAh. Testé via notre logiciel Viser, qui simule une activité normale, il tient 13h 56 minutes, plutôt un bon score.

D’autant que la recharge est assurée par un bloc 65W en charge rapide. Testé par nos soins, voici ce que nous avons obtenu :

5 minutes : 27 %

10 minutes : 46 %

15 minutes : 62 %

20 minutes : 75 %

25 minutes : 87 %

30 minutes : 93 %

35 minutes : 97 %

C’est un atout indéniable, même si la charge complète se fait en presque 40 minutes, ce qui est moins bon que chez certains concurrents, comme le OnePlus Nord 2 qui charge en 30 minutes montre en main.

Oppo Find X3 Lite Réseau et communication

Lors des appels vocaux, le traitement algorithmique de l’Oppo Find X3 Lite est de ceux qu’on peut saluer. Au calme, la voix est claire et n’apparait pas compressée. En cas de bruits ambiants dans la rue (passage de voiture, moto qui démarre), l’algorithme parvient à garder une bonne qualité sonore tout en supprimant efficacement les bruits. Si votre interlocuteur peut entendre ici ou là un klaxon ou le bruit d’un moteur, cela ne viendra pas gêner l’échange. Seules quelques rafales de vent ont posé des difficultés à l’algorithme qui peinait à les traiter, mais cela reste très commun.

L’Oppo Find X3 Lite est compatible avec la 5G. Dans le détail, il peut capter les bandes de fréquence SA n1, n3, n7, n28, n41, n78. En NSA, il peut capter les bandes suivantes : n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28. Précisons que la deuxième carte Sim ne peut fonctionner qu’en 4G.

Côté connectivité en revanche, Oppo est resté sur les normes précédentes. Vous pourrez compter sur du Bluetooth 5.1 et du Wifi 5.

Oppo Find X3 Lite Prix et date de sortie

Oppo Find X3 Lite est vendu au prix conseillé de 449,90 euros. Cependant, on peut le trouver à 349,90 euros en promotion. Deux coloris sont disponibles : noir étoilé et bleu astral.