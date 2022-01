Prise en main de l’Oppo Find N : quand David vient tacler Goliath

L'Oppo Find N est un smartphone pliable qui a de quoi séduire avec sa petite taille. Nous avons pu le prendre en main afin de vous livrer nos premières impressions.

Nous avons pris en main le smartphone pliable Oppo Find N dévoilé en Chine en décembre 2021. Tout petit, il peut pourtant faire mal à des concurrents aux plus grandes dimensions comme le Samsung Galaxy Z Fold 3. De quoi rappeler le mythe de David contre Goliath, le jeune berger qui a vaincu le géant philistin.

Vous l’aurez compris, l’Oppo Find N enfile ici le costume de David. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce smartphone pliant offre un format très compact lorsqu’il est plié. Voici nos premières impressions sur cet appareil.

Oppo Find N : un design réussi, mais perfectible

L’Oppo Find N est réussi au niveau du design pour la simple et bonne raison qu’il répond, sur ce critère, à presque toutes les promesses qu’il fait. Cet appareil veut en effet être un smartphone pliable facile à tenir dans la main et pas trop compliqué à ranger dans une poche.

Je vais donc éviter de m’épancher sur les finitions bien soignées de ce produit, pour me concentrer plus méticuleusement sur ses dimensions. Notez simplement que le revêtement en céramique au dos est de bonne facture, particulièrement sur la version noire qui profite d’un dos mat.

132,6 mm. Voici la hauteur de l’Oppo Find N. Replié, ce dernier fait donc presque la même taille que le très petit iPhone 13 Mini d’Apple. En comparaison, le Galaxy Z Fold 3 culmine à 158.2 mm (comptez 159.2 mm pour le Z Fold 2 que nous avons utilisé en comparaison dans la photo ci-dessous).

L’Oppo Find N est un petit poucet avec un écran OLED externe de seulement 5,49 pouces. L’adjectif « mignon » vient même à l’esprit lorsqu’on cherche à décrire ce smartphone pliable. Dans le creux de la main, il dégage même quelque chose de réconfortant.

Malgré sa petite diagonale, l’écran externe reste facile à utiliser grâce à un ratio 18:9 devenu assez classique ces dernières années. L’utilisateur n’aura pas trop de difficulté à tapoter sur le clavier par exemple.

Malgré tout ça, l’Oppo Find N reste une belle bête qui affiche 275 grammes sur la balance ainsi qu’une épaisseur de 15,9 mm en mode replié. Si vous le rangez dans une poche, il aura donc beaucoup moins de chances de dépasser comparé à un autre smartphone pliable, mais il continuera de déformer votre pantalon malheureusement.

Pour un smartphone pliable véritablement compact, il serait intéressant de peaufiner ces détails sur un éventuel Find N2.

Une garantie officielle d’étanchéité via une certification IP ne serait pas non plus de refus.

Un smartphone pliable qui ne fait littéralement pas de pli

Ouvrons ce premier smartphone pliable d’Oppo. La grande dalle de 7,1 pouces à l’intérieur profite d’un affichage OLED, mais son taux de rafraîchissement passe à 120 Hz contre 60 sur l’écran externe. En contrepartie, elle perd la protection Gorilla Glass Victus. En effet, une dalle pliable est essentiellement faite de plastique, même si on retrouve sur le Find N une fine couche de verre UTG (Ultra Thin Glass) pour une meilleure résistance. Cela laisse entendre que c’est Samsung qui fournit Oppo puisqu’on retrouve la même technologie sur les appareils du géant sud-coréen.

Soulignons au passage que lorsqu’on ouvre l’Oppo Find N en le tenant à la verticale, ce dernier offre un affichage en mode paysage. En effet, même si l’écran interne a un format presque carré, il est légèrement plus large que haut. Le constructeur explique avoir fait ce choix pour que les utilisateurs profitent plus facilement d’une vidéo.

Au-delà de ces détails d’ordre technique, il y a un point qui séduit beaucoup sur l’Oppo Find N quand il se transforme en tablette et cela concerne la pliure au centre du grand écran… Ou plutôt, l’absence quasi totale de cette pliure. En effet, même si la marque chinoise se fournit très probablement chez Samsung, elle a développé son propre système de charnière. Or, cette dernière a été conçue avec l’objectif de réduire au maximum la ligne creuse qui sépare la dalle en deux.

Pendant ma prise en main, j’ai ainsi pu comparer la pliure du Find N à celle du Galaxy Z Fold 2 et la différence est palpable. En passant mon doigt sur la dalle du premier, c’est à peine si je sens le renfoncement au centre. À l’inverse, sur le second, la pliure était plus marquante. Même à l’œil, on voit beaucoup plus difficilement la pliure sur le téléphone d’Oppo. Belle prouesse.

La charnière de l'Oppo Find N

On peut d’ailleurs voir qu’il n’y a presque pas d’espace vide au niveau de la charnière de l’Oppo Find N quand il est replié. Sur ce point-là, il a donc les moyens de porter un coup aux modèles de Samsung.

Un mot sur la partie logicielle de l’Oppo Find

L’Oppo Find N copie Samsung avec un mode FlexForm qui permet d’utiliser le téléphone quand il est en position assise. Les développeurs doivent encore jouer le jeu pour adapter leurs applications, mais cette option fonctionne déjà sur l’appareil photo. L’aperçu s’affiche ainsi sur la partie supérieure de l’écran, les boutons d’interaction pour changer de prises de vue ou déclencher une photo sont en bas.

Évidemment, le smartphone mise aussi sur le multitâche pour son grand écran et cela passe par deux raccourcis. Tout d’abord, en faisant glisser deux doigts de haut en bas sur le milieu de la dalle, on accède à l’option permettant d’ouvrir deux applications en même temps. Ensuite, en pinçant une app avec quatre doigts, on la fait passer dans une fenêtre flottante que l’on peut utiliser comme du Picture in Picture. Vous pouvez aussi la ranger sur le côté pour la miniaturiser et la garder au chaud si vous vous la rouvrir rapidement un peu plus tard.

Encore un petit mot sur la photo. Là aussi, Oppo s’inspire de ce qui s’est déjà fait avant. En appuyant sur une touche dédiée sur l’interface, vous permettez à la personne que vous photographiez de voir un retour vidéo sur l’écran externe pour qu’elle puisse prendre la meilleure pose.

Côté caractéristique technique, retenez aussi la présence d’un Snapdragon 888, d’une batterie de 4500 mAh qui se recharge en 33 W (15 W sans fil) et d’un capteur photo principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels et d’un téléobjectif x2 de 13 mégapixels. Les deux caméras frontales (une pour le format plié, l’autre pour le format déplié) ont une définition de 32 mégapixels.

L’Oppo Find N est aussi compatible avec le réseau 5G, embarque des haut-parleurs stéréo et une compatibilité Dolby Atmos et propose un lecteur d’empreintes positionné sur la tranche.

Un petit Oppo Find N qui peut devenir grand

L’Oppo Find N est une initiative intéressante pour se poser en alternative aux smartphones pliables de Samsung et des constructeurs qui ont adopté une approche très similaire à celle du Sud-Coréen. En effet, miser sur un format très compact lorsque le téléphone est replié est une stratégie qui peut s’avérer payante auprès d’un public lassé des modèles très grands qui se sont imposés sur le marché mobile.

Ce public existe et s’était clairement manifesté lorsque nous avions sollicité notre lectorat sur le sujet des petits smartphones. Attention cela dit, le risque reste assez important. Malgré une longue résistance, Sony a fini par abandonner sa gamme Xperia Compact il y a quelques années. Plus récemment, il se murmure qu’Apple ne sortirait pas d’iPhone 14 mini en 2022, à cause de résultats de vente décevants sur ce segment.

C’est donc un grand oui pour ce petit Oppo Find N qui a des armes efficaces pour faire plier ses concurrents comme David a pu le faire contre Goliath. Restons cependant attentifs et prudents sur son succès commercial. Succès qu’on ne pourra malheureusement pas mesurer en France, le produit étant réservé à la Chine où il s’affiche au prix de 7699 yuans pour la version 8/256 Go et à 8999 yuans pour celle de 12/512 Go. Cela équivaut respectivement à environ 1060 et 1250 euros hors taxes.

Trois coloris sont disponibles : noir, blanc et violet. Seul le premier est mat.