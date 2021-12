Oppo Find N officialisé : ce smartphone pliable a un atout de taille contre Samsung

L'Oppo Find N a été officialisé en Chine. Premier smartphone pliable du constructeur chinois, il se démarque par son format très petit quand il est replié.

Après avoir été montré dans une vidéo promotionnelle, mais également dans quelques leaks, l’Oppo Find N est désormais officiellement dévoilé. La marque a en effet profité des Inno Days pour présenter son tout premier smartphone pliable prêt à la commercialisation. Le constructeur chinois travaille depuis quatre ans et a conçu « six générations » de prototypes avant d’aboutir à un produit qu’il a jugé apte à être proposé au public.

Dans les grandes lignes, l’Oppo Find N reprend la même philosophie qu’un Samsung Galaxy Z Fold 3. On a en effet affaire à un appareil au format smartphone capable de s’ouvrir comme un livre pour se transformer en tablette grâce à un écran interne qui se plie.

Un smartphone pliable de petite taille

Il y a toutefois une différence de taille… la taille du smartphone.

En effet, l’Oppo Find N est petit quand il est replié. Avec un écran AMOLED externe de seulement 5,49 pouces, le smartphone ne fait que 132,6 mm de hauteur. C’est à peine plus grand qu’un iPhone 13 mini. En d’autres termes, l’appareil cherche vraiment à se donner un air compact et facile à ranger dans la poche et cela constitue un argument important contre Samsung.

Pourquoi ? En comparaison, le Galaxy Z Fold 3 propose un écran externe long et très étroit qui n’est pas toujours évident à utiliser confortablement. Ici, avec une dalle au format très contenu et au ratio 18:9 assez classique, les utilisateurs pourraient profiter d’une expérience plus agréable, plus facile. Par ailleurs, l’idée d’un smartphone très petit et pratique à ranger dans la poche est une idée plutôt séduisante. Exploiter le format pliant pour proposer un appareil très petit et un autre au grand écran dans un seul et même produit est plutôt pertinent pour répondre à différents usages.

Malheureusement, cette observation est contrebalancée par deux éléments qu’Oppo n’a pas réussi à éviter. D’une part, le Find N affiche 275 grammes sur la balance, soit un chouia plus que le Z Fold 3. D’autre part, quand il est plié, son épaisseur atteint les 15,9 mm tout de même et il n’est donc pas si facile de le ranger dans une petite poche. Mais l’initiative reste intéressante et montre que Samsung peut avoir une grosse concurrence.

Notez par ailleurs quelques informations importantes sur l’écran interne de l’Oppo Find N, celui qui se plie. Celui-ci profite d’une diagonale de 7,1 pouces, d’un format presque carré, d’un affichage AMOLED également, d’une définition de 1792 x 1920 pixels (370 ppp) et d’un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz. La dalle externe se contente d’un rafraichissement à 60 Hz et d’une définition de 1972 x 988 pixels (402 ppp).

Pour en revenir à l’écran interne, Oppo garantit 200 000 pliages sans dégâts, ce qui est équivaut à un peu plus de 180 pliages par jour pendant trois ans. Oppo évoque aussi une pliure grandement atténuée pour ne pas qu’elle se sente trop sous le doigt et qu’elle reste discrète pour les yeux. Il y a fort à parier que le constructeur se fournisse auprès de Samsung. On trouve d’ailleurs sur le Find N la même technologie d’écran pliable que sur le Z Fold 3 avec une très fine couche de verre (UTG) calée au milieu des couches de plastique afin d’en améliorer la résistance.

Les caractéristiques de l’Oppo Find N

Pour le reste des caractéristiques techniques, voici quelques informations à retenir sur l’Oppo Find N :

Snapdragon 888 ;

8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 ;

256 ou 512 Go de stockage UFS 3.1 ;

Triple appareil photo au dos : capteur principal de 50 mégapixels, équivalent 24 mm (f/1,8) ; ultra grand-angle de 16 mégapixels, équivalent 14 mm (f/2,2) ; téléobjectif x2 de 13 mégapixels, équivalent 52 mm (f/2,4) ;

deux caméras frontales (écrans externe et interne) de 32 mégapixels chacune (f/2,4) ;

batterie de 4500 mAh (rechargeable en 33 W en filaire, 15 W en sans fil).

Soulignons aussi la présence de verre Gorilla Glass Victus pour protéger l’extérieur de l’Oppo Find N, de haut-parleurs stéréo, d’une compatibilité Dolby Atmos ou encore d’un lecteur d’empreintes sur la tranche. Sans surprise, la 5G est aussi de la partie.

Il ne faut pas oublier la charnière travaillée pour faire en sorte qu’elle puisse se plier de 50 à 120 degrés si vous voulez utiliser l’Oppo Find N en mode « assis » en profitant du FlexForm Mode. À l’instar du Flex Mode de Samsung, cette fonction permet de scinder l’interface d’une application en deux zones distinctes. Sur l’appareil photo, par exemple, on peut avoir l’aperçu sur la moitié haute et les boutons d’interaction sur la moitié basse.

Autre fonctionnalité qu’on retrouve aussi chez Samsung : si vous prenez en photo quelqu’un, vous pouvez activer un retour image sur l’écran externe pour que la personne puisse se voir et prendre la meilleure pose.

Une sortie en Europe ?

À l’heure où nous publions ce papier, la marque ne nous a pas encore communiqué le prix de l’Oppo Find N, mais ce dernier va être commercialisé en Chine dans un premier temps à partir du 23 décembre 2021. Un représentant de l’entreprise nous a confié qu’une sortie en Europe (et donc en France) était envisageable, mais il n’a rien pu confirmer.

L’Oppo Find N se décline en trois coloris : blanc, noir et violet.

