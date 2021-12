L’Oppo Find N compte s’attaquer directement au Samsung Galaxy Z Fold 3

Oppo va présenter la semaine prochaine son premier smartphone pliant, l'Oppo Find N, un smartphone pliant conçu pour faire face au Galaxy Z Fold 3

Après avoir dévoilé un prototype de smartphone étirable en début d’année, Oppo s’apprête à lever le voile sur son premier smartphone pliant, l’Oppo Find N. Le constructeur chinois a en effet mis en ligne sur son blog quelques informations au sujet du smartphone qui sera officiellement présenté la semaine prochaine, durant sa conférence Inno World.

Dans ce billet de blog, le patron de la marque — et ancien cofondateur de OnePlus — Pete Lau dévoile les ambitions de l’appareil pliant : « Je voudrais vous présenter un nouveau produit aujourd’hui, l’Oppo Find N, un smartphone pliant qui est vraiment simple à utiliser et vous propose une expérience innovante ». Le responsable d’Oppo indique que le smartphone est en cours de développement depuis pas moins de quatre ans et que l’appareil succède à pas moins de 6 prototypes. Le premier d’entre eux date d’avril 2018. Surtout, d’après Pete Lau, l’Oppo Find N s’adresse à la question de l’avenir du smartphone alors que les appareils tendent à peu évoluer depuis quelques années.

Si Oppo permet de découvrir l’appareil dans une vidéo mise en ligne sur sa page YouTube, le constructeur se veut pour l’heure plutôt avare en caractéristiques techniques. Tout juste le constructeur permet-il de découvrir que le smartphone sera doté d’un écran pliant à l’horizontale, à la manière du Samsung Galaxy Z Fold 3. La firme se veut néanmoins ambitieuse quant à la simplicité d’utilisation de l’appareil, qu’il soit utilisé avec l’écran ouvert ou replié :

Nous devons créer une expérience efficace qu’un smartphone traditionnel ne peut pas offrir. Ces dix dernières années, Oppo a été un leader dans les technologies de smartphones comme les écrans, la connectivité et les technologies photo. Avec le Find N, nous avons résolu les principaux problèmes des smartphones pliants précédents comme la pliure de l’écran et la durabilité de l’appareil en inventant la meilleure charnière et le meilleur design d’écran à ce jour.

Un smartphone présenté officiellement le 15 décembre

Il faudra cependant patienter davantage avant de découvrir officiellement l’Oppo Find N. C’est le 15 décembre prochain que le constructeur compte présenter officiellement le smartphone avec l’ensemble de ses caractéristiques. Si le Find N sera le premier smartphone pliant d’Oppo, on ignore encore si la firme compte aller plus loin après son concept de smartphone enroulable, l’Oppo X 2021, présenté en début d’année. Pour l’heure, Oppo n’a encore rien annoncé sur ce front-là.

