Oppo Find N : voilà à quoi ressemble le prochain smartphone pliant

Nous allons découvrir l'Oppo Find N le 15 décembre. En attendant, un leaker a publié quatre visuels de ce smartphone pliant aux dimensions bien plus compactes que le Galaxy Z Fold 3.

En février 2021, Oppo avait présenté au monde son premier concept de smartphone avec un écran extensible, une curieuse solution qui n’a pas encore fait son apparition sur le marché.

On sait désormais que fabricant chinois compte présenter son Find N le 15 décembre prochain. Le constructeur chinois a en effet mis en ligne sur son blog quelques informations au sujet du smartphone qui sera officiellement durant sa conférence Inno World. En attendant, le leaker evleaks a publié de nouveaux visuels.

Bien plus compact qu’un Z Fold 3

Comme on s’en doutait, l’Oppo Find N est un appareil dont la conception vous rappellera le Samsung Galaxy Z Fold 3. D’après les visuels, cependant, il pourrait être bien plus petit avec des angles beaucoup plus marqués. En quelque sorte, c’est un Z Fold 3 étroit et compact, dont l’écran déplié ferait 7 pouces de diagonale.

L’arrière semble avoir l’apparence des smartphones classiques d’Oppo, comme le Find X3 Pro. Visuellement, cela atténue la protubérance du module photo. Le capteur principal ferait 50 mégapixels, avec deux autres caméras et un flash LED.

Sur son blog, Oppo explique que le Find N est le résultat de quatre années de travail de recherche et de développement intense, et six générations de prototypes. De plus, l’entreprise chinoise s’assure que sa vision a toujours été de lancer un produit à une date ultérieure pour s’assurer qu’il est prêt et qu’il peut offrir une excellente expérience utilisateur, plutôt que de simplement se précipiter dans les tendances.

