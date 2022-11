Huawei en 2022 : « notre stratégie c’est la survie »

Huawei est dans une mauvaise passe depuis l'embargo américain de 2019 qui l'empêche d'accéder aux services Google. À l'occasion de la sortie du Huawei Mate 50 Pro, nous revenons avec William Tian, responsable de la marque pour l'Europe de l'Ouest sur les enjeux à venir : l'App Gallery et son manque de diversités ou encore les difficultés du groupe.

Lors de l’IFA 2022, nous avons rencontré le responsable de Huawei pour l’Europe de l’Ouest, William Tian. Devant les difficultés rencontrées par la marque, notamment dans sa branche smartphones, à la suite de l’embargo américain de 2019, nous avons voulu revenir sur divers sujets avec lui. Fonctionnement de l’App Gallery et difficultés du groupe sont au programme.

Le problème de l’App Gallery

Encore aujourd’hui, il reste difficile d’installer toutes les applications que l’on souhaite sur les smartphones et tablettes de la marque (nous l’avons éprouvé avec la Huawei MatePad Pro 2022). Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi cela de près, disons que Huawei continue de vendre des téléphones sous Android, mais privés du Play Store. À la place, la marque intègre un magasin d’application maison appelé App Gallery, où de nombreuses peinent encore à fonctionner correctement.

Une situation qui nous pousse à ne pas pouvoir conseiller leurs produits la plupart du temps. À priori, Huawei, de ce que nous en dit William Tian, n’est pas mécontent de son App Gallery :

« Nous avons développé notre galerie d’applications très rapidement. La plupart des applications sont disponibles, nous avons travaillé très dur, avec nos fournisseurs de contenu, y compris en France. Nous avons mis en place Petal Search pour offrir plus de choix, peu d’applications ne peuvent pas être trouvées sur App Gallery. » Soyons clairs, ce n’est pas le cas. Il manque encore beaucoup trop d’applications pour pouvoir conseiller un smartphone Huawei à nos lecteurs aujourd’hui à nos yeux.

Nous avons ensuite demandé à William Tian s’il souhaitait tout de même améliorer l’App Gallery et s’il se satisfaisait du fait que ses utilisateurs doivent passer par un navigateur pour trouver leurs applications. Sa réponse tient plus de la pirouette qu’autre chose :

Les Français sont connus pour aimer la liberté. Si vous passez par Petal Search, vous aurez plus de liberté (rires)

On peut en rire, mais ce que cette déclaration trahit, c’est surtout que le groupe n’a aucune volonté d’améliorer radicalement l’expérience sur smartphone, se cantonnant à déclarer « travailler avec les fournisseurs de contenu pour apporter leurs applications à l’App Gallery. » Bref, « on y travaille ».

Revenir dans deux ou trois ans

Plusieurs dirigeants de Huawei ont dit que 2021 était une année de résilience. Pour 2022, on passe un autre cap dans les difficultés pour Huawei. William Tian affirme que pour 2022, « notre stratégie c’est la survie et la préparation du futur ». Il ajoute : « 2022 est une année très difficile pour tout le monde, y compris pour Huawei. Nous sommes confrontés à de nombreux défis en raison de la baisse de la consommation, de l’inflation élevée et de l’augmentation des coûts. »

Interrogé sur les raisons de la chute des revenus de Huawei, William Tian éclaircit la raison de cette perte de forme : « Tout le déclin a été causé par l’activité des smartphones. Depuis 2019, nous avons commencé à accélérer la diversification de notre portefeuille, nous avons des tablettes, wearables, PC, moniteurs… Toutes ces activités ont été depuis une croissance très rapide. » Lors de notre rencontre, le responsable a avancé que de nombreux investissements étaient réalisés en direction de la santé connectée notamment, avec la création d’un gigantesque centre de recherche dédié à cet univers, sans malheureusement pouvoir en préciser les montants.

Dans cette stratégie de diversification, on pourrait donc se dire que les smartphones n’ont plus leur place et ne pas comprendre que Huawei s’acharne à continuer de sortir du modèle. Il faut comprendre que du point de vue de Huawei, ces appareils, même s’ils ne se vendent pas, continuent d’avoir une valeur. Certains officiels de Huawei qui souhaitent garder l’anonymat nous ont expliqué que l’objectif derrière la sortie d’un Mate 50 Pro est surtout de « rester en contact avec les nombreux fans de la marque » en France. Ne pas tomber dans l’oubli en somme. Ces mêmes cadres avouent que l’objectif pour la firme est « de revenir sur les smartphones sous deux ou trois ans » environ. Manière de dire qu’elle n’est plus vraiment présente sur le segment pour le moment, si quelqu’un en doutait encore.

