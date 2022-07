HarmonyOS 3 présenté par Huawei : nouveautés et appareils compatibles

Attendue depuis plusieurs mois, la nouvelle version du système d'exploitation maison de Huawei arrive enfin. HarmonyOS 3 a été présenté avec ses nouvelles fonctionnalités et arrive en bêta. Malheureusement, aucun déploiement en Europe n'a l'air d'être prévu, bien que la marque n'ait rien dit à ce propos.

Lors de sa conférence d’été, Yu Chengdong, PDG de la branche grand public de Huawei, a déclaré que plus de 300 millions d’appareils tournaient sous HarmonyOS 2 et que plus de 170 millions de produits sous HarmonyOS Connect ont été expédiés. De plus, il a présenté HarmonyOS 3, la nouvelle version du système d’exploitation que Huawei veut voir sur tous les appareils, à la manière de Fuchsia de Google.

Un système d’exploitation qui veut s’immiscer partout

Huawei peaufine les fonctions de Super Device, qui permet de faire interagir les appareils entre eux et les contrôler. 12 types d’appareils peuvent être contrôlés : des tablettes, des PC, des écrans intelligents, des haut-parleurs, des casques, des montres, des tablettes à encre, des moniteurs, des imprimantes, des lunettes intelligentes et des voitures. À noter que les écrans intelligents et les montres peuvent aussi contrôler des appareils. La marque a présenté également la fonction Super Desktop, qui permet de lier son smartphone à sa voiture et « de synchroniser automatiquement les applications du téléphone mobile avec la voiture, ce qui enrichit encore l’écologie des applications de la voiture ».

Cette « harmonie » entre les différents produits est améliorée dans la troisième itération du système d’exploitation de Huawei puisque l’on peut offrir « les capacités cellulaires d’un téléphone mobile à une tablette, lui donnant la possibilité d’appeler, d’envoyer des SMS et de surfer sur le web sans avoir besoin d’une carte SIM ». On apprend par ailleurs que de nouvelles catégories d’appareils fonctionnent sous HarmonyOS, comme « les réfrigérateurs, les cuisinières et les cuiseurs à vapeur, les fauteuils de massage et autres ».

Les nouveautés d’HarmonyOS 3

Mis à part cela, les performances et la fluidité sont améliorées, tout comme la confidentialité et la sécurité. Le constructeur annonce aussi que son système d’exploitation est plus accessible aux utilisateurs malvoyants et/ou malentendants et apporte entre autres de nouveaux widgets, de nouveaux émojis 3D, la reconnaissance d’images et les sous-titres en temps réel grâce à l’intelligence artificielle. On peut également connecter deux casques sans fil sur un seul smartphone et contrôler la musique à partir d’un écran intelligent ou une enceinte.

Les dossiers d’applications offrent plus de possibilités de tailles. On peut aussi classer les applications par couleur ou par fonction de façon automatique et Huawei a ajouté plusieurs dispositions de bureau. Concernant les widgets, ils peuvent désormais être empilés sur les écrans d’accueil.

HarmonyOS 3 est essentiellement réservé aux appareils du marché chinois pour le moment, mais la marque pourrait tester son système d’exploitation sur le marché mondial avec la version 2022 de sa tablette MatePad Pro. Si l’on pouvait penser que les smartphones HarmonyOS arriveraient en Europe cette année, ce ne sera a priori pas le cas. Rien n’indique cela et Huawei n’a rien expliqué à ce propos.

HarmonyOS 3 se veut aussi plus performant puisque Huawei dit avoir amélioré de 7 % la vitesse de démarrage des applications sur un P50 Pro par rapport à HarmonyOS 2. La fluidité est améliorée de 18 % et le temps de réponse des opérations des applications TOP augmente de 14 %. La technologie Super Frame Gaming Engine permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 23 % pour les smartphones.

Huawei a aussi pensé aux questions de sécurité avec un centre de contrôle des applications pour gérer les autorisations et connaître quelles applications peuvent présenter des problèmes de sécurité.

Les appareils compatibles avec la bêta d’HarmonyOS 3

L’OS est lancé dans une première bêta en Chine disponible depuis le Huawei Club ou sur l’application My Huawei. Il ne s’agit pas encore d’une bêta publique et il faudra attendre avant de voir une première version stable débarquer.

