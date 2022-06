Google Fuchsia franchit une nouvelle étape : un petit pas qui veut dire beaucoup

Un an après son arrivée sur les Nest Hub, Google Fuchsia débarque maintenant sur les Nest Hub Max. L'OS censé fonctionner sur divers appareils franchit une nouvelle étape dans son déploiement.

Fuchsia fait couler de l’encre depuis des années. Longtemps, ce système d’exploitation de Google censé fonctionner sur n’importe quel type d’appareils connectés, a été développé en coulisses, mais sans vraiment être secret. Or, en 2021, grande nouveauté : Fuchsia 1.0 était officiellement déployé sur un produit.

En effet, le Google Nest Hub de 2018 troquait son système Cast pour Fuchsia. Un peu plus d’un an après, la famille d’appareils profitant du nouvel OS du géant de Mountain View s’agrandit. En effet, le Google Nest Hub Max goûte à son tour à Fuchsia.

Un deuxième appareil pour Fuchsia

C’est ce qu’a indiqué Google au média spécialisé 9to5Google. Le Nest Hub Max (sorti en 2019) peut donc désormais profiter de Fuchsia, mais attention : à l’heure actuelle, l’appareil rejoint seulement le programme Preview et n’a donc pas immédiatement accès à la réelle version de l’OS.

Cela ne saurait tarder puisque Google indique qu’il n’y a aucun changement significatif apporté à Fuchsia sur le Nest Hub Max. Mais alors pourquoi s’agit-il d’une étape importante ?

Un petit pas pour Fuchsia, un grand bon pour Google ?

Il faut se rendre compte de la difficulté de la tâche pour Google. Déployer Fuchsia sur un appareil n’était pas une mince affaire. Énormément de choses auraient pu mal se passer pendant le changement d’OS, son déploiement ou même durant la correction de bugs. 9to5Google rappelle les propos d’une personne travaillant chez Google : « Réussir cette mise à jour, c’était « comme remplacer la transmission d’une voiture alors qu’elle roule à toute allure sur l’autoroute avec la famille à l’intérieur qui écoute la radio ».

Ainsi, l’arrivée de Fuchsia sur le Nest Hub Max prouve que Google a pu mener à bien cette mission au cours de l’année écoulée et qu’un plus grand nombre d’appareils peut bel et bien être touché par le nouvel OS.

Cependant, il est bon de rester réaliste : la prochaine étape véritablement marquante pour l’OS sera de conquérir des produits qui vont au-delà de la maison connectée. Fuchsia a des chances d’aller conquérir un jour nos smartphones, mais ce n’est pas pour tout de suite.

