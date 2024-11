Le grade Premium arrive chez Back Market, mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ?

Vous voulez réduire votre impact sur l’environnement (et faire un geste pour votre porte-monnaie) en achetant un smartphone reconditionné, mais avez encore quelques réticences ? Back Market à une solution pour vous avec le grade Premium et ses smartphones irréprochables.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pendant longtemps, la moyenne du cycle de remplacement des smartphones oscillait entre deux et trois ans. Ces dernières années, cette moyenne s’est allongée pour atteindre trois à quatre ans, et ce, pour de multiples raisons. La principale étant une prise de conscience écologique forte de la part des utilisateurs comme des constructeurs. De plus en plus de fabricants de smartphones ont ainsi étendu la durée des mises à jour logicielles pour leurs appareils, tout en rendant plus simple l’accès aux pièces détachées et en facilitant les réparations.

Côté utilisateur, on constate une hausse du recours au reconditionné et une envie de mieux consommer, de limiter le gaspillage et, ne nous voilons pas la face, de réaliser des économies. Une démarche facilitée par l’arrivée de plusieurs acteurs, bien décidés à mettre en avant les avantages d’une économie circulaire, plus saine. Parmi eux, Back Market se positionne aujourd’hui comme un leader sur le marché des smartphones reconditionnés. Une marketplace qui vise l’excellence et la fiabilité, et qui s’illustre aujourd’hui en proposant un nouveau grade qualité à ses utilisateurs avec le Premium.

Un smartphone Premium chez Back Market, c’est quoi exactement ?

Si vous avez déjà utilisé les services de Back Market, vous savez que la plateforme propose d’acheter des smartphones reconditionnés auprès de professionnels spécialisés. Smartphones classés en fonction de grades (ou conditions) qui correspondent à leur état esthétique général. Jusque très récemment, il en existait trois : Correct, Très Bon ou Parfait. Désormais, Back Market accueille un nouveau grade nommé Premium, qui regroupe le nec plus ultra du smartphone reconditionné.

Mais très concrètement, à quoi correspond cette catégorie ? Chez Back Market, un smartphone Premium est un smartphone haut de gamme qui ne présente aucun signe d’utilisation. L’écran, la façade arrière, les tranches ou les optiques ne comportent pas de rayures ni d’impact. Côté fonctionnalités, il s’agit bien évidemment d’appareils 100 % fonctionnels qui possèdent leur batterie d’origine avec une capacité minimale de 90 % (et qui possède moins de 500 cycles de charge au compteur). Pour prétendre au grade Premium, ces appareils ne doivent posséder que des pièces d’origine ou provenant de leur constructeur originel.

Il est important de noter que les smartphones appartenant à la catégorie Premium ne sont pas tous reconditionnés. Certains d’entre eux proviennent de retours « boîte ouverte » après un achat, et d’autres viennent directement de stocks reconditionnés (appareils de démonstration, retours) du constructeur d’origine (comme Apple ou Samsung).

D’où viennent les smartphones Premium présents sur Back Market ?

Chez Back Market, la plupart des appareils disponibles sont mis en vente par des professionnels du reconditionnement respectant la charte de qualité Back Market. Des partenaires privilégiés qui doivent respecter un cahier des charges précis (avec pas moins de 25 points de contrôles obligatoires) qui permet à la plateforme de garantir le bon état, esthétique comme fonctionnel, de tous les appareils vendus.

Si cette règle s’applique de la manière pour les appareils classés Corrects, Très Bons ou Parfaits, il en va autrement pour ceux prétendant au grade Premium. Pour obtenir cette classification, les smartphones doivent d’abord répondre aux mêmes critères techniques, mais aussi provenir de revendeurs spécifiques.

Exception faite des appareils issus des stocks des constructeurs eux-mêmes (Apple et Samsung majoritairement), les appareils Premiums proviennent de revendeurs et réparateurs agréés par les constructeurs. Des professionnels certifiés qui n’utilisent que des pièces officielles et suivent à la lettre les procédures de réparations créées par les constructeurs.

Pourquoi choisir un smartphone reconditionné chez Back Market ?

Il existe plusieurs raisons pour choisir un smartphone reconditionné, et la principale est sans doute l’impact écologique de la démarche. Choisir un smartphone reconditionné, c’est aider à réduire les déchets électroniques qui constituent un véritable fléau en raison de la difficulté du processus de recyclage. Très concrètement, opter pour un smartphone reconditionné permet de limiter les émissions de CO2, le gaspillage de l’eau ou encore l’extraction de minéraux rares et matières premières. Une démarche vertueuse et durable

Autre avantage du reconditionné : le prix. Un facteur loin d’être anodin pour de nombreux consommateurs, qui permet de s’équiper à des tarifs abordables, voire très abordables selon les modèles choisis, y compris sur des appareils récents. Grâce au reconditionné, il est dont tout à fait possible de se faire plaisir avec un smartphone dernier cri en limitant l’impact négatif de la tech et sans se ruiner.

Au-delà des avantages certains du reconditionné, pourquoi faire confiance à Back Market lors de l’achat de son smartphone ? Tout simplement parce que la plateforme a fait ses preuves et se positionne aujourd’hui comme un intermédiaire de confiance. Outre son réseau de reconditionneurs (près de 1 700 à travers le monde) et sa charte de qualité, Back Market se positionne comme un intermédiaire de confiance. Service client efficace, retour à 30 jours, offres d’assurance : il existe de nombreux services pour accompagner et aider le client lors de son achat, et garantir une expérience sans heurts.