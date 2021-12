Samsung pourrait passer à Fuchsia OS pour ses smartphones, mais ce n’est pas pour demain

Selon les informations de deux leakers, Samsung chercherait à passer ses futurs smartphones d'Android vers Fuchsia dans les prochaines années

Entre Samsung et Android, c’est une histoire compliquée. Le constructeur coréen n’a pas toujours mis ses œufs dans le même panier comme il le fait actuellement. Pour ses premiers smartphones, Samsung proposait à la fois des modèles sous Android, mais également sous Windows Phone. La firme a même développé deux systèmes d’exploitation destinés à venir concurrencer Android — Tizen et Bada — avant finalement de les abandonner.

Depuis quelques années, il semble que l’histoire soit à nouveau idyllique entre Samsung et Google. Mais cela ne signifie pas pour autant que Samsung fasse pleinement confiance à Android. D’après les informations du leaker Dohyun Kim, partagée sur Twitter ce mercredi, le constructeur coréen chercherait en effet à adopter un autre système d’exploitation développé par Google : Fuchsia. Si le leaker n’est pas particulièrement connu pour ses informations sourcées, l’affirmation est cependant corroborée par Ice Universe, généralement bien informé sur les projets de Samsung.

« Samsung : Au revoir Android. Samsung : Bonjour Fuchsia ! (Ne soyez pas trop impatient, ça prendra des années à Samsung pour l’adopter) », indique ainsi Dohyun Kim dans une série de tweets.

Ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs circulent au sujet de futurs smartphones Samsung basés sur Fuchsia plutôt que sur Android. En mai dernier, c’était justement Ice Universe qui indiquait qu’il était « très probable que Samsung adopte Fuchsia OS à l’avenir ».

Un système qui fait tourner les applications Android

Rappelons néanmoins que le développement de Fuchsia n’en est encore qu’à ses prémices. Google travaille en effet depuis plusieurs années sur ce nouveau système d’exploitation destiné à équiper de très nombreux appareils. Pour l’heure, il n’a cependant été porté que sur les écrans connectés Nest Hub et on ignore à quelle date on pourrait découvrir une version complète destinée aux smartphones.

L’un des principaux avantages de Fuchsia devrait donc être son ouverture qui lui permettra de faire tourner non seulement des applications Linux, mais également les applications Android déjà développées. En adoptant Fuchsia, Samsung ne se priverait ainsi pas de l’écosystème de développeurs, contrairement à ses expériences passées sur Tizen ou Bada, pour qui le constructeur devait séduire les éditeurs afin de les pousser à développer des applications pour son système.

Par ailleurs, comme le rappelle Phone Arena, Samsung est d’ores et déjà contributeur de Fuchsia. Une contribution qui devrait logiquement se faire non seulement au bénéfice du système d’exploitation, mais également à celui du constructeur pour ses propres appareils.

