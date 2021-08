Nest Hub : Google teste un lanceur d’applications, comme sur les smartphones Android

Sur Reddit, un utilisateur a pu profiter d'un véritable lanceur d'applications sur un écran connecté Nest Hub de Google.

Fin 2018, Google lançait son premier écran connecté pour la maison, le Google Nest Hub. Depuis, la firme a lancé de nouvelles versions sous le nom de Google Nest Hub 2e gen et de Google Nest Hub Max. Particularité de ces appareils, ils ne peuvent pas lancer directement d’applications via un lanceur dédié comme on en trouve sur des smartphones ou tablettes Android par exemple.

Néanmoins, il semble que Google ait changé son fusil d’épaule comme le rapporte le site 9to5Google. Sur Reddit, un utilisateur inscrit au programme Preview de Google Nest a partagé une vidéo dans laquelle on le voit ouvrir ce qui semble être un lanceur d’applications. Les différentes icônes sont affichées par ordre alphabétique, tandis que le lanceur peut s’ouvrir en glissant vers le haut la barre en bas de l’écran afin d’afficher une liste d’applications — probablement les plus utilisées — puis en sélectionnant « see all » (voir toutes).

Quelques applications tierces proposées dans le lanceur d’applications

Parmi la liste des applications disponibles, on va trouver Google Assistant, Google Agenda, Google Contacts, Google Duo, YouTube ou Google Podcasts, mais également quelques applications qui ne sont pas éditées par Google comme Pandora, Zoom et Netflix. Comme l’indique 9to5Google, ces trois applications tierces semblent être intégrées uniquement grâce au lien que l’utilisateur a dû créer dans son application Google Home sur smartphone. Pour l’heure, aucune boutique d’applications n’est encore prévue pour les écrans Google Nest Hub et Google Nest Hub Max.

Pour l’heure, le lanceur d’applications n’est proposé que pour quelques utilisateurs parmi ceux inscrits au programme Preview de Nest Hub afin de tester de nouvelles fonctionnalités. Par ailleurs, comme souligné par le site XDA Developers, les performances pourraient être améliorées dans les prochains mois une fois que Google aura mis à jour l’ensemble de ses écrans Nest Hub vers Fuchsia. Sur ce front, la firme a commencé à déployer massivement son nouvel OS vers la première génération d’écrans connectés, lancée en 2018.