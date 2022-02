Après l’embargo américain, Huawei expulsé du top 5 en Chine

Huawei n'a pas été capable de garder sa position sur son marché domestique. L'embargo américain lui interdit de concevoir des smartphones équipés d'une puce 5G... ce qui ralentit considérablement ses ventes.

On se demandait comment Huawei allait pouvoir résister à l’embargo américain. D’après les dernières études publiées par le Nikkei Asia, qui reprend les données du cabinet IDC, Huawei ne fait plus partie du 5 des plus grands fabricants de smartphones en Chine.

La raison de cette baisse est, bien sûr, les restrictions à l’exportation pour les entreprises américaines qui continuent de s’appliquer sous l’administration Biden. Ces restrictions interdisent aux entreprises américaines et d’autres pays alliés de fournir des technologies et des produits à Huawei.

Huawei n’a donc pas été en mesure d’équiper les nouveaux smartphones de modems 5G et a également d’énormes difficultés à se procurer les composants nécessaires à ses appareils. Cela explique pourquoi les derniers Huawei P50 Pro et Huawei P50 Pocket n’ont pas de compatibilité 5G.

Vivo, Oppo, Apple et Xiaomi en progression

Dans ces études, les fabricants chinois de smartphones dominent en Chine, notamment la marque Vivo, qui est en tête du classement avec 71 millions d’appareils vendus en 2021 selon Counterpoint. Oppo suit à la deuxième place avec 67,1 millions d’unités vendues. Vivo et Oppo appartiennent au même conglomérat d’entreprises, leurs ventes augmentent respectivement de 22 et 21 % en 2021.

Comme vous pouvez le voir, Apple progresse de 47 % pour 16 % de parts de marché. C’est la seule marque étrangère sur cet énorme marché de consommation. Huawei enregistre une baisse de 68 %, tandis que Realme prend 379 % de croissance. Selon Counterpoint, le marché chinois perd 2 % mais ce n’est pas de l’avis d’IDC.

En effet, le cabinet IDC a estimé que 329,3 millions de smartphones ont été vendus en 2021. Ce marché aurait donc enregistré une croissance de 1 % malgré la pénurie de composants qui touche le monde entier.

IDC a néanmoins le même top 5 que Counterpoint, Vivo est premier avec une progression des ventes de 23,3 %. Oppo est second avec +18,3 %, tandis que Xiaomi observe une progression de 31 %. Cela permet à Xiaomi de voir ses parts de marché passer de 12 à 15,5 %. Quant à Apple, la progression est de 39,5 %.

Fait intéressant, la marque Honor progresse en Chine. Ancienne filiale de Huawei, Huawei a cédé la marque Honor fin 2020 à un consortium composé de 40 entreprises chinoises. Ils ont récemment commencé à commercialiser des smartphones 5G équipés des services Google, comme le Honor 50.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.