P60 Pro, Mate X3, Freebuds 5… Les nouveaux produits de Huawei arrivent en France

Huawei marque annonce la sortie prochaine d'une flopée de produits en France : les smartphones P60 Pro et Mate X3, la Watch Ultimate, le MateBook X Pro ainsi que les FreeBuds 5.

Ce 23 mars, Huawei a présenté en Chine plusieurs nouveaux produits. Ces derniers sortiront aussi en Europe et donc en France. La marque annonce d’ailleurs une conférence de presse qui se déroulera le 9 mai prochain à Munich.

Parmi les produits qui vont arriver, il y a deux smartphones haut de gamme, deux montres connectées, un ordinateur portable et des écouteurs sans fil.

Le P60 Pro et le Mate X3 : des smartphones ambitieux

Huawei a dévoilé il y a quelques jours les Huawei P60, P60 Pro et P60 Pro Art. Des smartphones qui ont surtout la particularité d’avoir un objectif à ouverture variable, mis en valeur par un design à l’imposant bloc photo. Attention toutefois, Huawei n’a indiqué que la sortie européenne du P60 Pro, il semblerait que les autres modèles ne soient pas concernés. Néanmoins, on peut douter du succès de ce modèle chez nous : les services Google ne seront toujours pas de la partie, ce qui rendra le successeur du P50 Pro bien moins utilisable que les concurrents.

Le constructeur chinois veut aussi avancer dans la course aux smartphones pliants avec son Mate X3 officialisé en même temps. Pas de 5G ni de services Google là non plus, mais là où Huawei a fait fort, c’est d’avoir un modèle pliable et étanche. De plus, on trouve aussi la communication par satellite, ce qui en fait le premier smartphone pliable à acquérir cette fonction. Vendu à l’équivalent de 1750 euros HT en Chine, s’il sort en France, on peut s’attendre à un prix avoisinant les 2000 euros.

Huawei Watch Ultimate : une montre connectée haut de gamme

Voilà peut-être une adversaire à l’Apple Watch Ultra : la Watch Ultimate. Officialisée elle aussi il y a quelques jours, cette montre connectée sortira également en France. Son positionnement tarifaire se justifie surtout par des fonctions dédiées à la plongée : calcul de profondeur, temps de plongée, rappels des paliers de décompression, etc. On peut la pousser en théorie jusqu’à 100 mètres de profondeur. Un modèle dédié au sport qui embarque aussi un suivi de la position par les constellations GNSS, le suivi de la fréquence cardiaque, de l’oxygénation du sang, etc.

Cette montre arrivera sur le marché ce 3 avril, soit dans quelques jours. Huawei en profite pour annoncer la sortie « plus tard dans l’année » d’un autre modèle, qui aura la particularité d’être doté d’une carte eSIM, sans en détailler davantage. L’intérêt d’intégrer une eSIM dans une montre connectée est de la rendre « autonome » et de pouvoir se passer de son smartphone. On peut imaginer écouter sa musique en streaming ou recevoir ses messages. Malheureusement, les modèles de Huawei fonctionnent sous HarmonyOS, qui ne propose que très peu d’applications.

Le MateBook X Pro va se mettre à jour et les Freebuds 5 arrivent

La marque a aussi déclaré l’arrivée prochaine d’un nouveau MateBook X Pro, après une version 2022 convaincante. Pour un nouvel ordinateur portable, on peut espérer une meilleure autonomie en 90 Hz, mais aussi une webcam qui passe à de la Full HD.

Dernier produit attendu, les FreeBuds 5. Des écouteurs sans fil bien moins classiques que les FreeBuds 5i par leur forme très originale : des tiges tout en rondeur. Pas d’embouts en silicone, ce qui veut dire pas d’isolation passive, mais on a droit à une réduction de bruit hybride adaptative. Pas de date donnée pour ces écouteurs, mais il semblerait qu’ils soient disponibles avant la conférence de Huawei ce 9 mai.

