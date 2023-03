Le Huawei Mate X3 serait le premier smartphone pliant à intégrer cette technologie prometteuse

Le prochain concurrent du Galaxy Z Fold par Huawei pourrait le battre sur un point précis : la capacité à envoyer et recevoir des SMS par satellite.

Huawei lancera de nouveaux smartphones le 23 mars prochain à 7 h 30 heure de France métropolitaine. On devrait y trouver le Huawei P60, mais aussi un smartphone pliant, le Huawei Mate X3.

La marque a partagé une image sur Weibo pour donner une idée de son format. Nous serions clairement sur un format livre, inspiré du Galaxy Z Fold. Huawei insiste beaucoup sur la légèreté de l’appareil, ainsi que sa solidité. Mais un autre point a attiré notre attention.

La communication par satellite sur un pliant

Depuis quelques mois, la communication par satellite devient un véritable enjeu des divers acteurs de la téléphonie mobile. Mais pour l’heure, à part Apple et des smartphones destinés à être emmenés sur des chantiers, nous attendons encore l’arrivée de cette technologie sur les smartphones les plus récents.

Selon Huawei Central, Huawei aurait pour projet d’intégré cette fonctionnalité sur le Huawei Mate X3, faisant de lui le premier téléphone pliant à utiliser la communication par satellite. Le téléphone serait capable d’envoyer et de recevoir des SMS par ce biais.

Il n’est pas du tout certain que Huawei sorte le Mate X3 en Europe, et ce pour deux raisons. La première, c’est que Huawei se désinvestie de plus en plus du marché du smartphone et plus largement du marché européen. La seconde est que 2022 ayant été une année particulièrement difficile sur le plan économique, de nombreux géants chinois réduisent la voilures en 2023.

