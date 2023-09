Test des Marshall Motif II ANC : des écouteurs milieu de gamme qui font du bruit

Marshall, marque bien connue des guitaristes, lance une nouvelle version de ses écouteurs équipés de réduction de bruit. La promesse de ces Motif II ANC : offrir un vrai son « live », une meilleure autonomie et des fonctions dignes des meilleurs intras du marché. Sauf qu’entre promesses et réalité…

La marque Marshall est connue depuis des décennies pour ses amplis et effets guitare. Mais depuis quelques années, elle développe des produits plus grands publics : casques audio, enceintes Bluetooth, réfrigérateurs, ou même un smartphone passé plutôt inaperçu en 2015. Et l’acquisition récente de Marshall par Zound Industries devrait lui permettre de continuer son développement, particulièrement dans l’audio.

Et justement le résultat d’un nouveau développement chez Marshall que nous avons aujourd’hui sur le banc de test. Les Marshall Motif II ANC se positionnent sur le milieu de gamme des écouteurs, directement face aux Apple AirPods 3 ou aux Audio-Technica ATH-CKS50TW. Voyons ensemble s’ils méritent ce positionnement avec un test complet.

Marshall Motif II ANC Fiche technique

Les Marshall Motif II ANC se positionnent sur le milieu de gamme des écouteurs

Marshall Motif II ANC Un design dans la continuité

Dans l’ensemble, ces Motif II ANC reprennent le design de leurs prédécesseurs, les Marshall Motif ANC. La finition est en plastique avec une tige en métal façon mini potentiomètre. À noter que le petit embout avec microphone est désormais doré. Un détail. La finition de ces écouteurs n’est pas ridicule, mais la comparaison avec les AirPods 2 ou 3 met en avant des changements de textures parfois maladroits, pour un aspect qui respire moins la qualité que chez la concurrence.

Les écouteurs sont des intra-auriculaires équipés d’embouts en caoutchouc. Et le fabricant en fournit trois paires, de trois tailles différentes. De quoi s’adapter à la plupart des oreilles, même si la différence de diamètre entre ces trois modèles ne saute pas aux yeux. On vous recommandera un peu de méfiance, surtout si vous avez un conduit auditif particulièrement petit. Le changement d’embout est néanmoins très simple et il s’opère en quelques secondes seulement.

De mon côté, j’ai pu utiliser ces écouteurs dans différentes situations, entre course à pied, transports en commun et canapé. Et ce sur des sessions de plusieurs heures parfois. Le ressenti personnel sur le confort est très rassurant, puisqu’en position statique comme en activité plus dynamique, les Motif II ANC ne m’ont jamais gêné. Ils restent bien en place et se font rapidement oublier. À noter qu’ils sont tout à fait utilisables en extérieur, leur certification IPX5 assurant la protection contre la pluie, mais pas contre l’immersion.

Les Marshall Motif II ANC sont livrés avec quelques accessoires. Les embouts, nous l’avons dit, mais aussi un boîtier de transport et de charge. D’une taille comparable à celui des AirPods, il se distingue par son aspect très texturé, rappelant la finition des amplis de la marque. On trouve aussi dans la boîte un câble USB-C/USB-A pour la charge du boîtier. Et celui-ci se montre particulièrement court puisqu’il n’atteint même pas les 20 centimètres. La notice, enfin, se limite à une seule page par langue. Les informations y sont donc particulièrement limitées.

Marshall Motif II ANC Des contrôles complets avec l’application

L’appairage des Ă©couteurs est classique, simple, rapide. Un appui long sur le bouton du boĂ®tier permet de le trouver et de l’appairer en quelques secondes avec l’appareil que vous utilisez. Sur ordinateur, sur Nintendo Switch, les Ă©couteurs crĂ©ent une unique connexion Bluetooth, en 5.2 si votre système est compatible. Sur Android ou iOS, le smartphone ou la tablette vous propose immĂ©diatement le tĂ©lĂ©chargement de l’application dĂ©diĂ©e. Et c’est elle qui va vous permettre de profiter au mieux de vos Ă©couteurs.

Cette application utilise une seconde connexion, en Bluetooth LE. Son impact sur les performances d’autonomie des écouteurs est donc très limité. Mais attention, alors que Marshall nous annonce que ces Motif II ANC sont désormais compatibles Bluetooth LE Audio, avec la promesse d’un vrai gain d’autonomie, aucun des appareils que nous avons utilisés (iPhone 14, Pixel 7) n’a permis d’établir une telle connexion pour le son. Il faudra donc attendre que cette technologie se déploie réellement pour en profiter.

Au niveau des fonctions, l’application Marshall Bluetooth se montre assez complète. Elle affiche l’état de la batterie de chaque écouteur ou du boîtier, et donne accès à de nombreux contrôles. On trouve ainsi trois modes (ANC, Transparence et Normal), un égaliseur avec presets et réglages personnels, un rappel des commandes tactiles avec possibilité de les limiter ou de les désactiver, la lecture automatique, mais aussi un gestionnaire des batteries. Le petit détail, très appréciable, c’est la possibilité d’éliminer les sons émis par les Motifs II ANC à chaque action. Si, comme moi, ces sons vous agacent, voilà une fonction particulièrement bienvenue.

Les contrĂ´les tactiles des Marshall Motifs II ANC

Parce qu’on n’a pas toujours envie de sortir son application pour prendre le contrĂ´le de ses Ă©couteurs, les contrĂ´les tactiles sont les bienvenus. Pour peu qu’ils n’en gĂŞnent pas l’utilisation, Ă©videmment. Si vous prenez l’exemple des AirPods, les contrĂ´les tactiles ne fonctionnent que si les Ă©couteurs sont en position d’écoute. Lors de nos essais, ces Marshall Motifs II ANC ont eu la fâcheuse tendance d’activer les commandes tactiles bien avant leur mise en place. On peut ainsi lancer la lecture ou passer au morceau suivant sans faire exprès, alors qu’on essaie de positionner les Ă©couteurs sur les oreilles. C’est un peu agaçant.

Un problème de capteur de peau probablement, puisqu’il nous est aussi arrivé à plusieurs reprises de découvrir que les écouteurs diffusaient de la musique comme s’ils étaient en position sur des oreilles, alors qu’ils étaient simplement posés sur le tapis de souris du bureau.

Pour autant, une fois positionnés, les commandes tactiles fonctionnent bien et même s’il faut un temps d’adaptation pour les maîtriser toutes, leur logique est à la portée de tous :

appui simple Ă gauche ou Ă droite : lecture, pause

deux appuis simple à gauche ou à droite : piste suivante, répondre ou raccrocher

trois appuis simple à gauche ou à droite : piste précédente

appui simple puis long à gauche ou à droite : lancer Spotify (si activé)

appui long Ă gauche ou Ă droite : changer de mode, rejeter un appel

Il est possible de réduire le nombre d’actions disponibles, voire de tout désactiver, mais pas de personnaliser l’ensemble des commandes tactiles. Seul l’appui long peut être affecté à une seule oreille et attribué à une autre fonction comme l’égaliseur ou la gestion du volume. Ce qui permet d’avoir un appui long à droite pour augmenter ce volume et à gauche pour le baisser. Il est aussi possible d’utiliser cette fonction pour déclencher l’assistant de votre appareil.

Portée et latence dans la norme

Marshall annonce que ses écouteurs ont une portée d’environ 10 mètres, ce qui est a priori largement suffisant pour une utilisation nomade. De notre côté, nous n’avons pas remarqué de perte de signal entre un iPhone 14 et les écouteurs sur une distance de plus de 30 mètres, et ce pendant 10 minutes. Il faut simplement noter qu’en utilisation quotidienne, il peut arriver que le son disparaisse brièvement pour revenir une seconde plus tard. Phénomène rare, qui arrive aussi avec des Airpods 3, mais qu’il fallait noter.

Les Marshall Motifs II ANC s’appuient sur une connexion Bluetooth 5.3. La latence est donc bien présente, mais très légère. Sachant que la plupart des plateformes de streaming, les télévisions récentes et les PC Mac ou Windows offrent une compensation de cette latence, il n’y a guère qu’avec le jeu vidéo que vous pouvez être amené à la constater.

Et encore, j’ai passé quelques heures sur Switch avec ces écouteurs sur les oreilles sans jamais être gêné par le phénomène. Et ce alors que je le traquais pour ce test. Idem avec une session de FPS sur PC : Oui, le casque filaire utilisé en comparaison faisait bien apparaître ce décalage léger, mais une fois en jeu il est suffisamment faible pour se faire oublier.

Sachez qu’il est possible d’utiliser l’un des écouteurs, pendant que l’autre charge dans son boîtier. On peut même alterner sans trop gêner son écoute en cours, et repasser en stéréo quand la batterie le permet. Les Motifs II ANC ne sont cependant pas compatibles avec la norme Bluetooth multipoint. Impossible de les connecter à plusieurs appareils simultanément pour alterner entre PC et smartphone par exemple.

Marshall Motif II ANC RĂ©duction de bruit et mode transparence catastrophiques

Nous allons commencer à toucher aux gros défauts de ces Marshall Motifs II ANC qui, justement, portent jusque dans leur nom la mention « ANC », pour réduction de bruit active. On s’attendait donc forcément à voir un effort de ce côté. Sans aller jusqu’à se comparer avec les AirPods Pro 2, les Bose QC Earbuds II ou les Sony WF-1000XM5, que ces écouteurs soient au moins dignes de leur gamme. Que Nenni. Activer la fonction ANC, et quelle que soit la position du curseur dans l’application, ne fait que modifier le rendu sonore du casque. Aucune atténuation au-delà de celle, passive, apportée par les bouchons de caoutchouc.

En train, en voiture, à proximité d’un ventilateur ou de personnes tenant une discussion, nous n’avons constaté aucune amélioration. Le son est légèrement modifié, avec à peine moins d’aigus mais aussi avec plus de médiums. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire que l’on entende moins notre environnement.

Le mode Transparence est lui aussi hautement critiquable. Ce mode est tout de même censé nous permettre de mieux appréhender notre environnement en évitant que l’on soit coupé du monde. Sauf qu’ici, il n’en est (presque) rien. L’apport d’aigus par les micros externes est notable. Pas assez présent, pas assez précis, mais notable. Sauf qu’il est couvert par l’ajout d’un souffle généralisé. Un bruit supplémentaire, que l’environnement soit bruyant ou non. La fonction est donc inutile, et désagréable.

Mais le vrai souci de ces deux fonctions, c’est que les écouteurs sont franchement désagréables si on n’active pas au moins l’une des deux. Ce que je compte vous expliquer dans le chapitre suivant qui traite du rendu sonore.

Marshall Motif II ANC Le son de la fosse nous laisse sceptiques

C’est la promesse de Marshall d’offrir un son digne des concerts Live avec ses Motif II ANC, mais sans vraiment expliquer ce que cela veut dire en termes de rendu sonore. Côté technique, les écouteurs s’appuient sur 3 codecs : le classique SBC, l’AAC non compressé et le LC3 propre au Bluetooth LE Audio. Pas de LDAC à l’horizon, et donc pas certification Hi-Res.

Afin de tester ces Marshall Motifs II ANC, j’ai utilisé un iPhone 14 pour écouter des titres provenant de Spotify, mais aussi quelques morceaux de réserves depuis l’application Music. Je suis ensuite passé sur Mac et PC Windows pour l’écoute de morceaux en FLAC qualité CD (16/44), ou en Hi-Res (24/96). J’ai ensuite pris le temps de jouer sur PC, sur Nintendo Switch, pour enfin regarder deux films directement depuis ma TV Samsung.

En écoute musicale, avec modes ANC et Transparence activés, les Motifs II ANC délivrent un son assez riche en graves, lesquels mettent bien en avant la grosse caisse et la basse. Sauf qu’il est difficile de profiter des fréquences les plus graves tant les médiums et les aigus manquent de cohérence. Des trous, des bosses, font que certaines fréquences sortent bien trop fort par rapport à d’autres, créant des aberrations flagrantes au sein des morceaux que vous connaissez bien.

J’utilise en gĂ©nĂ©ral les applaudissements du concert au Casino de Paris de Michel Jonasz pour Ă©valuer la prĂ©cision des aigus sur une phase sans stress, c’est-Ă -dire avec peu de mĂ©diums et de graves Ă ce moment prĂ©cis. Et le constat, c’est que ces applaudissements sont mĂ©connaissables, mĂ©talliques, alors que l’arrivĂ©e du chanteur fait exploser les mĂ©diums, exagĂ©rant au passage le cĂ´tĂ© nasal de sa voix.

Autre morceau, autre sensation. Puisque nous sommes chez Marshall, un morceau d’AC/DC, en Live en 1991, Whole Lotta Rosie. Là encore, le morceau fait preuve d’une agressivité inattendue. La basse est floue, la voix manque d’ampleur et les guitares agacent.

Sur un titre plus moderne comme Juice de Lizzo, c’est le même constat. La voix peine à sortir du mix, la basse s’écroule par manque de précision, les cymbales manquent de précision. Et il en va de même avec l’ensemble des morceaux écoutés, dans tous les styles imaginables, des plus anciens aux plus modernes.

Mais si vous avez bien suivi ce chapitre, nous parlons là du rendu avec l’ANC ou la Transparence activée. Parce que oui, tout change une fois que l’on laisse les écouteurs sans support de leur microphone. Et pas pour le mieux malheureusement. En mode normal, les écouteurs perdent leur graves, littéralement. J’ai eu beau mettre les fréquences basses au maximum dans l’égaliseur : plus rien ou presque en dessous de 200Hz. Et là , clairement, une bande de fréquence vous manque et tout est dépeuplé. Sans graves, l’écoute musicale perd tout son intérêt.

La comparaison avec des AirPods Pro 2 est sans appel. Les Marshall font plus de bruit, mais ils ne savent pas se maîtriser. Et à l’aide de l’égaliseur on peut, au mieux, obtenir un résultat trop peu précis, au pire s’agacer après quelques minutes d’écoute. Les bandes de fréquences que l’on peut régler manque évidemment de précision pour corriger de tels défauts.

En film et en jeu, ça passe évidemment mieux. Mais là encore, la précision des voix parlées, la spatialisation des différentes scènes, le rendu des effets sonores. Tout déçoit un peu. Rien n’est vraiment plaisant.

Marshall Motif II ANC Des appels plus graves que prévus

Il est évidemment possible d’utiliser les Motif II ANC pour passer des appels téléphoniques, en visio, ou simplement pour enregistrer sa voix. Il a donc fallu tester ces écouteurs dans différentes conditions. D’abord dans l’espace calme d’un bureau, puis avec un ventilateur dans le dos, et enfin au cœur d’une rue plutôt animée.

Le résultat, c’est d’abord la captation de la voix qui donne plus de graves qu’attendus. On obtient généralement une pointe de haut-médiums dans la voix, ce qui permet d’avoir une certaine intelligibilité. Mais ici les bas-médiums s’invitent aussi à la fête, apportant une certaine rondeur supplémentaire pour l’auditeur. Ce qui n’est pas désagréable.

Les aigus en revanche restent en retrait et il ne faut pas s’attendre à avoir une bonne précision de la voix. La proposition est donc radicalement différente de celle des écouteurs Apple, mais en soi, elle se défend plutôt bien.

En environnement plus bruyant, tout dépend de la source du bruit. Le ventilateur dans mon dos n’est pas entendu par mes auditeurs, mais les bruits de moteurs, le vent qui touche directement le micro, ou encore les voix parlées, sont beaucoup plus présentes. Les Motif II ANC ne proposent malheureusement pas d’atténuation active des bruits environnants.

Marshall Motif II ANC Une autonomie décevante, en attendant le Bluetooth LE Audio

Marshall annonce 6 heures d’autonomie pour les écouteurs seuls, nous constatons réellement 3h avant que le signal de batterie faible ne se fasse entendre et 20 minutes de plus pour que les écouteurs s’éteignent complètement. Des résultats obtenus avec l’ANC activé à 50%. Avec 2 charges supplémentaires disponibles depuis le boîtier, vous pouvez donc espérer atteindre les 10 heures d’écoute au volume maximum. Un résultat faible, même dans cette gamme de prix.

La charge du boîtier se fait en un peu plus de 1h30 sur un chargeur USB 5V / 1A (5 W). Les écouteurs gagnent environ 20 minutes d’autonomie sur les 3 premières minutes de charge et près d’une heure en 20 minutes. La charge complète des écouteurs prend environ une heure et demie. C’est loin d’être exceptionnel en termes d’autonomie, mais ça reste compatible avec une utilisation journalière faite de transports en commun. Reste que, là encore, la concurrence fait mieux.

Notez enfin que les Motif II ANC sont fournis avec un cordon USB mais pas de chargeur. Le boîtier est néanmoins compatible avec la charge sans fil avec norme Qi.

Marshall Motif II ANC Prix et date de sortie

Les Marshall Motif II ANC sont déjà disponibles. Ils sont proposés en un seul coloris, noir, au prix de 199 euros.



