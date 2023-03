Marshall rachète Marshall : comment une petite entreprise suédoise a racheté le vieux briscard

Commercialisant des casques et enceintes sous le nom de Marshall depuis 2010, l'entreprise suédoise Zound Industries va racheter la britannique Marshall, la société historique de vente d'amplificateurs pour guitare ou basse. Une fusion qui ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur les futurs produits du groupe, mais qui indique que le nouveau marché a pris le pas sur l'historique.

Il n’y aura plus de confusion entre les deux marques. Jeudi 30 mars, l’entreprise britannique d’amplificateurs pour instruments de musique Marshall Amplification a annoncé être rachetée par celle qui commercialisait ses casques, écouteurs et enceintes sous son nom depuis 2010, la société suédoise Zound Industries. Marshall fusionne donc avec Marshall, créant ainsi le Marshall Group. Jusqu’ici, tout ça parait logique.

Ces deux industries sont pourtant très différentes. Comme le rappelle le média en ligne américain The Verge, Marshall Amplification développe des produits premium dédiés à des musiciens professionnels depuis 60 ans, sous la houlette de la famille fondatrice du même nom (qui garde la majorité des parts du groupe et une place au conseil d’administration). Les casques, écouteurs et enceintes de Zound, bien que haut de gamme, sont quant à eux vendus au grand public et en plus grand nombre.

Les caques et enceintes plus populaires que les amplis

Mais pour le PDG de Zound Industries et futur patron du Marshall Group, rien ne devrait changer pour autant : « Nous n’avons pas fait un seul produit de Zound qui n’a pas été approuvé par l’ingénieur acoustique de Marshall Amps. C’est la continuation complète de ce que nous faisons », affirme Jérémy de Maillard à The Verge.

En revanche, ce rachat montre surtout une évolution de l’image de la marque Marshall auprès des consommateurs. Lorsque Zound Industries a commencé à travailler avec l’entreprise britannique en 2010, la compagnie suédoise était assez inconnue sur le marché des casques, écouteurs et enceintes. 13 ans plus tard, Zound se félicite d’une « deuxième année consécutive de revenus records » pour 2022, et la petite entreprise qui s’est fait connaître grâce au nom Marshall rachète l’entreprise historique.

De Maillard estime même auprès de The Verge que, désormais, « les haut-parleurs et les écouteurs de marque Marshall de Zound pourraient être ceux qui aident à promouvoir les amplis de guitare de Marshall. » En rendant ses produits plus accessibles, Zound a aussi rendu la marque Marshall plus populaire auprès du grand public qu’auprès des musiciens.

Pas de révolution pour les gammes Marshall et Urbanears

Autre point évoqué par le nouveau patron de Marshall : le rachat ne remet pas en cause l’autre marque de Zound, les casques Urbanears, plus abordables. Jeremy de Maillard précise malgré tout à The Verge que « les articles de marque Marshall représentent plus de 90 % des ventes actuelles de Zound ». Il est donc logique de mettre les bouchées doubles sur cette marque.

S’il affirme que « rien n’a été décidé » sur les plans à long terme du nouveau groupe, Jeremy de Maillard espère quand même que la fusion des deux activités permettra d’accélérer le développement des produits en mettant encore plus en commun les étapes et outils de production, tout en partageant l’expertise audio de ces deux industries.

De notre côté, on peut donc espérer des enceintes, casques et écouteurs qui s’inspireront encore plus des amplificateurs professionnels de Marshall pour offrir une qualité de son toujours supérieure.

