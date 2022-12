Test des Ultimate Ears UE Fits : des écouteurs qui se moulent à vos oreilles

Ultimate Ears innove et propose avec les UE Ears des écouteurs dont les embouts s’ajustent par thermoformage à la morphologie de chaque oreille. L’objectif : une meilleure isolation passive et un son premium, grâce à de larges transducteurs dynamiques.

Bien connu du grand public pour ses enceintes Bluetooth, notamment l’UE Wonderboom 3, Ultimate Ears propose également une gamme d’écouteurs professionnels, destinés à la scène, sous la marque Ultimate Ears Professionnal. Certains de ces écouteurs intra-auriculaires proposent des embouts moulés selon la forme de l’oreille de leur utilisateur, afin de mieux l’isoler des bruits ambiants, mais aussi assurer un couplage idéal pour la transmission du son. La gamme pro d’Ultimate Ears compte sept modèles d’écouteurs filaires, avec de deux à huit transducteurs embarqués (notamment des transducteurs à armature balancée).

Version grand public et true wireless, les UE Fits héritent a priori du savoir-faire de la branche pro, bien qu’ils n’utilisent qu’un seul transducteur classique et ne soient pas véritablement intra-auriculaires. En effet, les embouts ne pénètrent pas le canal auditif. Autre différence notable avec la concurrence à ce niveau de prix (229 euros), les UE Fits font l’impasse sur un système actif de réduction de bruit (ANC).

Ultimate Ears UE Fits Fiche technique

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par UE.

Ultimate Ears UE Fits Design

Les écouteurs sans fil Ultimate Ears Fits se distinguent par leurs coques effilées en forme de T, recouvertes de larges embouts en silicone translucide, dont la forme est automatiquement ajustée lors de la première utilisation. Chaque écouteur dispose d’une zone de contrôle tactile, située sur la partie allongé de la coque. Le logo UE est rétroéclairé par une LED, qui s’allume et clignote au moment de sortir les écouteurs de leur boîtier et de les y ranger. Chaque écouteur intègre un microphone pour passer des appels ou invoquer l’assistant vocal d’un smartphone.

Légers, les UE Fits sont faciles à manipuler et prennent facilement place dans l’oreille, à laquelle ils s’arriment très bien, encore mieux après l’opération de moulage (nous y reviendrons). Côté confort, c’est convenable, même si, après une heure d’écoute, j’ai éprouvé un peu de gêne à l’oreille droite, en dépit du moulage personnalisé.

Le boîtier de charge est réalisé en plastique brillant, avec un couvercle assez fin. Rien à l’extérieur ne permet de connaître l’état du boîtier, la seule LED de charge étant logée à l’intérieur. On y trouve également un bouton d’appairage Bluetooth. En l’absence de charge sans fil Qi, il faut utiliser le port USB-C du boîtier pour le recharger.

Moulage personnalisé par thermoformage

Le petit plus, sinon le principal atout des écouteurs UE Fits, réside dans leur capacité à mouler automatiquement leurs embouts en silicone en fonction de la forme de l’oreille, pour mieux isoler passivement l’auditeur et assurer un maintien optimal. Les UE Fits sont d’ailleurs livrés dans une enveloppe hermétique qui les protège de la lumière pour de pas altérer le silicone des embouts.

Une fois l’application UE Fits installée, on peut ouvrir l’enveloppe et suivre les instructions à l’écran. Le processus implique que les écouteurs soient convenablement chargés, car le système de chauffage intégré aux écouteurs est mis à contribution. En cas de charge insuffisante, l’app invite automatiquement à replacer les écouteurs dans le boîtier de charge pendant au moins cinq minutes. Pour mouler les écouteurs, il faut les insérer dans les oreilles et presser jusqu’à ce qu’ils obstruent le plus possible le canal auditif. Une fois la bonne position trouvée, il suffit d’appuyer sur un bouton de l’app et le moulage débute. La (légère) chauffe dure moins d’une minute pendant laquelle une lumière violette est émise. Les embouts refroidissent alors et durcissent.

Le processus de moulage dure 1 minute envieon L’écouteur chauffe l’embout et une lumière violette apparaît Si le confort n’est pas rendez-vous, UE peut fournir une nouvelle paire d’embouts.

Si le moulage semble fonctionner, ses bénéfices ne sont pas évidents. Autre aspect gênant, il n’est pas possible d’effectuer un second moulage avec les embouts déjà formés. Un problème potentiel en cas de revente, de don ou simplement de mauvaise manipulation, d’autant que la disponibilité et le prix d’embouts de rechange sont inconnus.

Dans mon cas, le moulage n’a pas été concluant et le confort prodigué par les UE Fits, pas à les hauteurs des attentes suscitées. On reste très loin du confort procuré par des Bose Sport Earbuds ou des Apple AirPods Pro 2, par ailleurs nettement plus performants acoustiquement.

Ultimate Ears UE Fits Usage et application

Tout ne fonctionne pas à merveille avec les écouteurs UE Fits. Les zones tactiles, qui répondent à une pression simple ou double pour commander volume, pause, piste suivante/précédente et assistant vocal, ont parfois du retard à l’allumage. Le signal sonore de confirmation n’arrive pas toujours très vite, au point qu’on est tenté d’appuyer une seconde fois et d’envoyer par conséquent une autre commande.

En sortie de boîte, il n’est pas rare de voir seulement un écouteur fonctionner — il faut alors les ranger et les sortir à nouveau — ou bien de devoir reconnecter manuellement les écouteurs à son smartphone ou son ordinateur. Un léger souffle est également à déplorer, toutefois seulement audible lorsqu’aucun son n’est joué.

Une app qui mérite une mise à jour

L’app UE Fits permet de contrôler le fonctionnement des zones tactiles et de modifier la signature sonore des écouteurs. On y trouve ainsi plusieurs profils d’égalisation.

Plusieurs profils d’égalisation sont proposés. La courbe de réponse peut être modelée facilement. Les zones tactiles sont programmables.

Malheureusement, sous iOS 16.1, ces profils fonctionnent mal et le son distord lorsqu’on en active un — ce qui n’est pas le cas sous Android. Pas de problème en revanche avec l’égalisation personnalisée, qui fonctionne normalement. L’utilisateur dispose alors de cinq clés, qu’il peut déplacer à la fois en fréquence et en volume. Il est également permis de créer de nouveaux profils et de les enregistrer.

Codecs Bluetooth SBC, AAC et aptX

Tout au long de ce test, la connexion Bluetooth s’est montrée stable jusqu’à 10 mètres et au travers de cloisons fines. Trois codecs audio Bluetooth sont supportés, l’universel SBC, l’AAC utilisé par Apple pour ses appareils et l’aptX, largement répandu sous Android. En revanche, pas de connexion multipoint, ni de protocole Google Fast Pair pour faciliter la connexion.

Ultimate Ears UE Fits Réduction de bruit passive

Faute de système actif de réduction de bruit, Ultimate Ears fait le pari d’une isolation passive pour protéger l’auditeur des bruits environnants. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. D’ailleurs, la plupart des écouteurs sans moulage personnalisé isolent tout autant que les UE Fits. Pire, les modèles à écouteurs à mousse à mémoire de forme — comme les Sony WF-1000XM4 — font mieux.

À vrai dire, ce n’est pas surprenant, car ces écouteurs ne sont pas intra-auriculaires et se positionnent tout simplement à l’entrée du canal auditif, qu’ils ne peuvent donc sceller efficacement.

Ultimate Ears UE Fits Audio

UE a sélectionné des transducteurs dynamiques de 10 mm de diamètre, capables de produire selon le fabricant un très fort volume sonore (jusqu’à 110 dB), soit bien plus qu’il n’est besoin et surtout bien plus que la législation n’autorise. De fait, les écouteurs ne sont pas réglés pour atteindre un tel volume. Et puis, on écoute généralement à un volume compris entre 70 et 80 dB et ponctuellement un peu au-delà. Bref, ces transducteurs sont costaud et, vu leur diamètre, on peut en attendre une réelle assise dans le grave, et globalement un son charpenté.

Pour évaluer les qualités audio des écouteurs UE Fits, je les ai écoutés avec un iPhone 12 mini (AAC) et un Huawei P30 Pro (aptX) depuis Apple Music. Il semble que le fabricant ait particulièrement soigné la liaison aptX, car c’est sous Android que j’ai obtenu les meilleurs résultats d’écoute (douceur et spatialisation plus ample).

Les UE Fits ont une belle bosse dans le médium et le haut-médium, ce qui apporte un éclairage un peu artificiel à tout ce qu’on écoute. Ces écouteurs délivrent un son très clair avec le profil d’égalisation par défaut, où le grave est assez peu perceptible et l’aigu franchement éclipsé par le médium. Pour regarder une série, c’est agréable, car les voix s’extirpent facilement et sont très texturées. Pour la musique en revanche, cette signature est aride et agressive à fort volume, d’autant plus si le titre écouté est riche en percussions et cuivres. Par chance, l’égaliseur permet de mieux balancer les écouteurs, par exemple en ajoutant de la présence dans le grave et l’extrême aigu, ou en creusant drastiquement le médium. On profite alors davantage des capacités des transducteurs, effectivement puissants dans le bas du spectre.

Cependant, on sent bien que les UE Fits débordent d’énergie dans le médium et qu’il subsiste toujours un peu de dureté à fort volume. À long terme, cela occasionne de la fatigue auditive.

Scène sonore et comportement dynamique

Bon point, la stéréo est bien marquée et la scène sonore bien large. Elle manque en revanche de profondeur dans l’axe frontal. La dynamique est tassée à faible volume et il faut pousser franchement le volume pour que les UE Fits s’expriment. On obtient alors de larges écarts dynamiques. Toutefois, les détails les plus fins des prises de son passent à la trappe : les capacités macro-dynamiques de ces écouteurs sont très moyennes. Bref, tout cela manque de finesse.

Hypnotize de The Notorious B.I.G, par exemple, un titre qui s’écoute volontiers assez fort, est livré avec beaucoup d’énergie mais trop d’acidité. Les percussions, très métalliques écrasent tout, notamment la guitare basse. Seule la voix de l’artiste et les chœurs surnagent, mais avec une projection pénible.

Ultimate Ears UE Fits Micro

Bon point, les écouteurs UE Fits permettent de passer des appels vocaux. Cependant, la qualité des microphones laisse à désirer et tous les bruits qui environnent l’utilisateur sont captés et transmis à l’interlocuteur. Aucun filtrage n’est mis en place et c’est désagréable pour celles et ceux à qui l’on parle. Maigre consolation, on entend bien son interlocuteur (tout du moins en environnement paisible).

Ultimate Ears UE Fits Autonomie

Ultimate Ears annonce une autonomie de 8 heures pour les écouteurs UE Fits et de 20 heures pour leur boîtier. J’ai mesuré un peu plus de 7 heures à environ à 50 % du volume de mon iPhone avec une playlist hétéroclite. Le contrat est donc plutôt rempli de ce point de vue.

Ultimate Ears UE Fits Prix et date de sortie

Les écouteurs UE Fits sont disponibles en coloris violet, gris ou noir au prix de 229 € TTC.