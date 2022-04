Avec ses ATH-CKS50TW, Audio-Technica propose des écouteurs sans fil à la fiche technique très solide. Ils proposent sur le papier le support du Bluetooth multipoint, de l'aptX Adaptive, une autonomie de 20 heures sans recharge et des contrôles complets grâce aux boutons physiques. Voici leur test.

Bien connue des DJ, ingénieurs du son et sound designers pour ses casques audio accessibles avec une excellente qualité sonore, Audio-Technica s’est lancé, depuis quelques années sur le segment des écouteurs sans fil. Avec ses nouveaux ATH-CKS50TW, le constructeur japonais propose des écouteurs qui ont tout pour plaire sur le papier, avec Bluetooth multipoint, codec aptX Adaptive et, surtout, une autonomie annoncée à plus de 15 heures. Mais la promesse est-elle tenue ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Audio-Technica ATH-CKS50TW Fiche technique

Modèle Audio-Technica ATH-CKS50TW Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Compatibilité OS Android Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 50 heures Version du Bluetooth 5.2 Réponse en fréquence minimum 20 Hz Réponse en fréquence maximum 20000 Hz Impédance 20 ohms Poids 16 grammes Prix 169 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par le constructeur.

Audio-Technica ATH-CKS50TW Design

Avec ses ATH-CKS50TW, Audio-Technica ne fait pas dans la demi-mesure et ça se ressent dès le format des écouteurs en lui-même. On a affaire ici à des écouteurs particulièrement volumineux, mais plutôt bien pensés. Si les ATH-CKS50TW ne pèsent que six grammes chacun sur la balance, c’est surtout dû à leur conception en plastique. Les écouteurs sont en effet particulièrement larges et occuperont toute la place dans votre pavillon auriculaire.

Cependant, là où Audio-Technica a vu juste, c’est sur la forme des écouteurs. Comme sur des écouteurs Jabra Elite 85T, les Audio-Technica ATH-CKS50TW ne sont pas trop excentrés et l’essentiel de leur masse, comme de leur volume, est intégré à l’intérieur du pavillon. Ce n’est pas le cas des Bose QuietComfort Earbuds par exemple, dont le poids est excentré. Concrètement, sur les écouteurs de la firme japonaise, l’avantage est de permettre ainsi un bon maintien dans l’oreille. Puisque le poids des écouteurs est supporté par l’antitragus, ils n’ont pas tendance à vouloir s’échapper lorsque vous marchez, courez ou même mâchez. Épousant plutôt bien la forme de l’oreille, ils peuvent également être utilisés sans inconfort pendant plusieurs heures d’affilée.

Écouteurs intra-auriculaires obligent, les ATH-CKS50TW sont livrés avec quatre paires d’embouts en silicone — XS, S, M et L — de quoi adapter les écouteurs à un maximum de morphologies différentes. Comme toujours, on recommandera d’essayer les différentes tailles pour s’assurer d’un maintien optimal, sans gêne ni perte de qualité sonore.

On le verra plus en détail plus tard, mais contrairement à nombre de concurrents, Audio-Technica a fait le choix de véritables boutons physiques pour ses écouteurs, et non pas d’une surface tactile. Un choix qui a l’avantage de s’assurer que le contrôle a bien été pris en compte grâce au petit clic audible, mais on aurait préféré des boutons un peu plus grands. Heureusement, leur positionnement, sur le haut de l’écouteur, permet de simplement pincer l’écouteur pour modifier les contrôles sans avoir à les enfoncer davantage dans l’oreille comme c’est le cas parfois avec des touches latérales.

Le boîtier des Audio-Technica ATH-CKS50TW

Si les écouteurs ATH-CKS50TW sont grands, que dire de leur boîtier de charge ? On a affaire ici à un mastodonte avec un poids de 60 grammes, 58 mm de hauteur, 56 mm de largeur et 38 mm de profondeur. Dans les faits, il s’agit d’un boîtier particulièrement volumineux qui ne rentrera pas dans toutes les poches de pantalon ou dans tous les sacs à main, loin de là.

L’ouverture, sans bouton, est cependant plutôt facile, même à une seule main, et laisse découvrir les deux écouteurs bien mis en valeur dans leur écrin.

Aucun bouton d’appairage n’est présent sur le boîtier des ATH-CKS50TW, il vous faudra donc passer par les boutons des écouteurs pour connecter un smartphone. D’ailleurs, les écouteurs sont automatiquement déconnectés lorsqu’ils sont mis en charge dans leur boîtier. On va simplement retrouver quatre voyants sur la face avant, indiquant le niveau de batterie du boîtier, ainsi qu’une prise USB-C au dos pour le recharger.

Étanchéité et utilisation sportive

Pour la protection contre l’eau, Audio-Technica a certifié ses écouteurs IPX4. Concrètement, ils peuvent donc être utilisés sans crainte dans un cadre sportif, ils résisteront aussi bien à la pluie qu’à la transpiration ou aux éclaboussures. Attention néanmoins, ils ne sont pas protégés contre l’immersion et ne sont donc pas utilisables sous l’eau.

Comme on l’a vu, les écouteurs parviennent à rester bien en place même sur de longues périodes et, même lorsque vous courez, ils n’auront pas tendance à s’échapper. Si une petite sensation de déplacement peut intervenir, il est possible de les repousser simplement à l’intérieur de l’oreille sans activer de contrôle tactile grâce au positionnement des boutons.

Audio-Technica ATH-CKS50TW Usage et application

Les Audio-Technica ATH-CKS50TW sont compatibles avec Google Fast Pair. En sortant les écouteurs de leur boîtier à côté d’un smartphone Android récent, vous devriez donc voir une petite fenêtre apparaître sur votre écran vous proposant de les associer. Dans le cas contraire, ou si vous utilisez un smartphone sans Google Fast Pair, un iPhone ou un smartphone Android, il est possible de passer en mode appairage en appuyant simultanément sur les boutons des deux écouteurs pendant quelques secondes.

Les contrôles

On l’a vu, les ATH-CKS50TW ne sont pas dotés de surfaces tactiles pour les contrôles, mais de véritables boutons physiques, un par écouteur. Ces deux boutons vont, par défaut, donner accès à plusieurs contrôles possibles :

appui simple à gauche : augmenter le volume / décrocher

double appui à gauche : diminuer le volume

appui d’une seconde à gauche : contrôle de l’ambiance

appui de deux secondes à gauche : raccrocher

appui simple à droite : lecture / décrocher

double appui à droite : piste suivante

triple appui à droite : piste précédente

appui d’une seconde à droite : écoute rapide du son ambiant

appui de deux secondes à gauche : raccrocher

On a donc affaire ici à des contrôles par défaut plutôt complets qui vont permettre non seulement de mettre la musique en pause, mais aussi de gérer le volume sonore et la réduction de bruit active. Pour simplifier les choses, on peut partir du principe que l’écouteur droit va permettre de gérer la lecture tandis que l’écouteur gauche est alloué au niveau sonore.

Il est cependant possible de paramétrer certains contrôles des boutons à l’aide de l’application Connect d’Audio-Technica. Dans ses menus, trois options sont proposées, pour n’utiliser que les commandes liées à la lecture de musique — dans ce cas l’écouteur gauche ne pourra plus contrôler le volume, mais reprendra les mêmes contrôles qu’à droite — inverser les commandes — pour gérer le volume à droite et la lecture à gauche ou modifier l’appui long pendant une seconde.

Il s’agit là de la seule commande modifiable dans l’application Connect. On peut, si on le souhaite, attribuer une autre commande à l’appui long, par exemple pour lancer l’assistant vocal ou passer en mode latence faible. Dans les faits, la gestion proposée de base est plutôt pratique avec un écouteur gauche qui va permettre de basculer entre réduction de bruit active, mode transparent et mode passif et un écouteur droit qui se contente de passer du mode transparent à la réduction de bruit active.

L’application Audio-Technica Connect

Pour aller plus loin dans le contrôle des ATH-CKS50TW, vous l’avez compris, Audio-Technica recommande de passer par son application maison, Audio-Technica Connect, disponible sur iOS et Android.

De prime abord, l’application est relativement simple à utiliser, avec l’affichage du niveau de batterie des écouteurs, du codec audio Bluetooth en cours d’utilisation, de l’égaliseur, du niveau sonore des écouteurs — distinct de celui du smartphone — et du mode de réduction de bruit utilisé.

Cependant, en appuyant sur l’image de l’écouteur, on découvre des réglages pléthoriques. En plus de la modification des boutons, qu’on a déjà abordée, on va pouvoir gérer le nombre de niveaux de réglage du volume sonore — de 16 à 64 niveaux — le codec Bluetooth utilisé par défaut, le mode latence faible et la tonalité latérale, qui vous permet d’avoir un retour de votre voix pendant les appels vocaux.

Au sein de son application, Audio-Technica fait également une belle place à la technologie 360 Reality Audio de Sony. Il faut dire que les écouteurs sont compatibles avec la technologie d’audio spatial et que l’application peut donc analyser la forme de votre oreille pour proposer un meilleur rendu. Néanmoins, rappelons que le 360 Reality Audio n’est supporté que par Deezer, Tidal et Amazon Music — ni Spotify, ni YouTube Music, ni Apple Music — et que son usage nécessite que les fichiers écoutés soient encodés spécifiquement pour ce format. Si vous êtes un utilisateur de Deezer ou Tidal, c’est bon à prendre. Sinon, tant pis.

Un petit regret est à signaler avec l’application : elle ne permet pas de mettre automatiquement la musique en pause lorsque vous retirez les écouteurs des oreilles. Et pour cause, puisque les ATH-CKS50TW ne sont pas dotés de capteurs de proximités. Attention donc si vous posez les écouteurs sur un bureau sans les ranger dans le boîtier, ils continueront à jouer de la musique et à vider leur batterie à moins de mettre pause.

La connexion Bluetooth

Concernant la connexion Bluetooth, les ATH-CKS50TW sont compatibles avec le Bluetooth 5.2. Ils peuvent donc assurer une connexion stable jusqu’à une distance d’environ 10 mètres. De mon côté, en posant mon smartphone dans un bureau et en me rendant dans une pièce séparée du bureau par deux murs, j’ai pu continuer à écouter ma musique sans problème notable. Même avec le smartphone dans ma poche avant et ma main par-dessus — une épreuve souvent redoutable pour les écouteurs true wireless — les modèles d’Audio-Technica ont pu continuer à jouer de la musique sans interruption.

Du côté de la latence Bluetooth, inhérente même au protocole de transmission sans fil, en particulier sur Android, j’ai pu mesurer un délai de 237 ms avec une transmission en SBC et de 238 ms en aptX. Notons cependant que les ATH-CKS50TW proposent une fonctionnalité spécifiquement adaptée pour profiter d’une faible latence Bluetooth grâce à l’aptX Low Latency. Celle-ci, activable dans l’application Connect ou à l’aide des boutons physiques, permet en théorie de de réduire la latence de l’ordre de 40 %. Néanmoins, avec mon Google Pixel 6 Pro, j’ai atteint le même niveau de latence qu’en aptX classique, à savoir 238 ms.

Les écouteurs d’Audio-Technica sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint. Il va donc être possible de connecter les écouteurs en même temps à deux sources différentes. C’est une fonction particulièrement utile si jamais vous souhaitez écouter de la musique ou passer des appels en visio depuis votre ordinateur et répondre à un appel téléphonique sur votre smartphone tout en continuant à utiliser les ATH-CKS50TW. Rares sont les écouteurs à proposer cette fonctionnalité, à l’exception de certains modèles de Jabra, et on ne peut que se féliciter de cette intégration par Audio-Technica.

Audio-Technica ATH-CKS50TW Réduction de bruit

Les écouteurs d’Audio-Technica sont dotés de fonctionnalités de réduction de bruit active. Ils peuvent donc être utilisés sans souci dans un lieu bruyant sans être particulièrement gêné par les bruits ambiants. D’autant plus que l’isolation passive due aux embouts en silicone assure déjà, en amont, un bon isolement de la pollution sonore.

La réduction de bruit active embarquée sur les ATH-CKS50TW s’avère plutôt efficace. Sans atteindre le niveau de réduction de bruit proposé par les références du genre, qu’il s’agisse des Sony WF-1000XM4 ou des Bose QuietComfort Earbuds, on a ici une réduction du bruit qui va vous permettre d’oublier le bruit du métro, des voitures lorsque vous marchez sur le trottoir ou du robinet si vous faites la vaisselle. Même les voix humaines, pourtant parmi les sons les plus difficiles à réduire, sont particulièrement bien filtrées. On a ici droit à des écouteurs qui se placent assez nettement dans le haut du panier en termes de réduction de bruit, au même niveau que les Jabra Elite 85T.

Notons cependant qu’Audio Technica ne propose pas de niveau de réduction de bruit active. Seuls trois paliers sont proposés avec la réduction de bruit au maximum, le mode passif — sans traitement des sons ambiants — ou le mode transparent. Impossible donc de calibrer les écouteurs pour qu’ils filtrent davantage telle ou telle bande de fréquence. Impossible également de modifier le niveau de réduction de bruit active en fonction de son environnement.

Le mode transparence

En plus de la réduction active du bruit, les micros des ATH-CKS50TW sont également utilisés pour le mode hear-through, à savoir le mode transparent ou bruits environnants.

On a ici affaire à un mode transparent correct, qui va bien permettre d’augmenter le son des bruits ambiants et donc de réduire l’isolation passive. Cependant, les écouteurs manquent de spatialisation et ont tendance à mettre tous les sons ambiants au même niveau, quitte à perdre un peu les repères de l’utilisateur. Bref, le rendu manque de naturel, même s’il reste pertinent dans la grande majorité des cas, notamment pour entendre un véhicule approcher ou une annonce vocale dans une gare.

Audio-Technica ATH-CKS50TW Audio

Du côté de la restitution audio, les écouteurs d’Audio-Technica sont dotés de transducteurs dynamiques de 9 mm de diamètre. Ceux-ci sont estampillés « Solid Bass HD TWS » pour assurer, selon le constructeur, une précision au niveau des basses et une restitution fidèle des fréquences graves. Pour la transmission sans fil, les écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.2, comme on l’a déjà vu, mais également avec les codecs SBC et AAC, plutôt classiques, mais aussi aptX et aptX Adaptive, bien plus rares sur des écouteurs sans fil. Pour rappel, ces codecs permettent de profiter d’un son moins compressé que le SBC et l’AAC.

Pour tester les Audio-Technica ATH-CKS50TW, je les ai connectés à un Google Pixel 6 Pro en aptX Adaptive, puis j’ai écouté différents morceaux sur Spotify en qualité très élevée — fichiers ogg vorbis à 320 kbps — et sur Tidal en 24 bits à 192 kHz.

Les écouteurs d’Audio-Technica parviennent effectivement, même avec les réglages par défaut, à proposer un son particulièrement chaleureux, avec des basses puissantes, même s’ils n’arrivent pas à enrober parfaitement la musique avec des infrabasses enveloppantes. Le son est rond et efficace, mais pas pour autant basseux. C’est notamment audible sur Bad Guy de Billie Eilish avec la voix de la chanteuse qui ressort bien, mais qui reste bien intégrée à la mélodie de basses en arrière-plan.

Si la voix de Billie Eilish ressort aussi efficacement, malgré l’accent nettement mis sur les basses, c’est que les médiums n’ont pas été oubliées. Les fréquences des voix, notamment, sont également bien mises en valeur par les écouteurs d’Audio-Technica. On a donc un bon équilibre particulièrement adapté à l’écoute de titres hip-hop, pop ou électro. En revanche, là où les ATH-CKS50TW pêchent un peu, c’est sur le rendu des aigus, bien en retrait par rapport aux fréquences graves ou médiums. Si les écouteurs parviennent à proposer un son chaleureux et englobant, ils peuvent cependant manquer de netteté ou des précisions dans les aigus, avec un rendu parfois brouillon.

Ces impressions sont particulièrement notables dans la courbe de réponse en fréquence des Audio-Technica ATH-CKS50TW :

Concrètement, si la courbe est relativement plate dans les graves, entre 100 et 300 Hz, elle baisse légèrement dans les bas médiums avant de remonter sur les médiums. La différence reste cependant plutôt faible avec un écart de 5 dB. En revanche, passé les 3000 Hz, les ATH-CKS50TW ont bien du mal sur la restitution des hauts médiums et des aigus avec une chute de près de 20 dB.

Heureusement l’application Connect d’Audio-Technica va permettre de jouer avec l’égaliseur pour rehausser les aigus. L’égaliseur est proposé ici sur cinq bandes de fréquence : 80 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz et 12,5 kHz. On aura surtout tendance ici à augmenter les deux dernières plages ou à passer par le preset « treble enchance » pour récupérer un son plus équilibré. Une fois l’égaliseur appliqué, on va en effet récupérer du détail dans les aigus.

Du côté du comportement dynamique des écouteurs, les ATH-CKS50TW s’en sortent correctement, mais sans être époustouflant pour autant. Ils parviennent convenablement à restituer les différents niveaux sonores, mais restent néanmoins assez étriqués, et ce même en poussant le volume à un niveau élevé.

Comme on l’a vu, les ATH-CKS50TW sont compatibles avec la technologie 360 Reality Audio de Sony qui va permettre de profiter de fichiers produits en audio 3D à condition de passer par un service de streaming de musique compatible comme Deezer, Tidal ou Amazon Music.

Audio-Technica ATH-CKS50TW Micro

Pour les appels vocaux, les ATH-CKS50TW utilisent des micros MEMS censés se concentrer sur la capture de votre voix. Les écouteurs profitent en outre de la technologie cVc 8.0 de Qualcomm pour réduire les bruits ambiants.

Dans un cadre silencieux, si vous passez un appel depuis votre chambre ou votre salon sans bruit extérieur, les écouteurs d’Audio-Technica parviennent à bien enregistrer votre voix avec une qualité sonore suffisante et sans trop de gêne. En revanche, les choses se compliquent grandement en cas de pollution sonore. En extérieur, les ATH-CKS50TW vont avoir bien du mal à faire fi du bruit, et en particulier du vent. Ils sont en effet particulièrement sensibles aux bourrasques de vent qui pourront atteindre les micros et venir parasiter la conversation avec votre interlocuteur qui aura alors bien du mal à vous entendre.

Sans vent, mais avec du bruit alentour — avec un robinet ouvert si vous faites la vaisselle par exemple — les écouteurs s’en sortent un peu mieux, sans pour autant atteindre la perfection. Votre voix sera audible, mais les ATH-CKS50TW ne parviendront pas à réduire le bruit du robinet qui sera donc bel et bien audible pour la personne au bout du fil.

Audio-Technica ATH-CKS50TW Autonomie

Concernant l’autonomie des ATH-CKS50TW, les revendications d’Audio-Technica sont pour le moins grandiloquentes. D’après le constructeur japonais, ses écouteurs peuvent fonctionner pendant 20 heures consécutives et jusqu’à 15 heures avec la réduction de bruit active. Si on a l’habitude de cet ordre de grandeur sur les fiches techniques des écouteurs true wireless, elle est cependant souvent accompagnée d’une précision « à l’aide du boîtier de charge ». Or, Audio-Technica ne considère ici que l’autonomie des écouteurs en eux-mêmes. À l’aide de leur boîtier, l’autonomie des ATH-CKS50TW monterait même jusqu’à 50 heures avec 20 heures sur les écouteurs et 30 heures grâce à la batterie du boîtier. De quoi expliquer le format massif de l’étui.

Alors que la plupart des écouteurs sans fil peinent à dépasser les dix heures d’autonomie, autant dire que j’étais circonspect face à de telles revendications. Mais force est de constater que les résultats sont là. En lançant l’écoute sur les Audio-Technica ATH-CKS50TW avec la réduction de bruit, le codec aptX Adaptive et un volume à 70 %, j’ai pu les utiliser pendant précisément 14h45 avant que les écouteurs ne s’éteignent, à court de batterie. Signalons cependant que l’écouteur gauche s’est éteint un peu plus tôt, au bout de 13h52.

On a clairement affaire ici à des écouteurs proposant l’une des toutes meilleures autonomies du marché, sinon la meilleure, du moins parmi les marques réputées. Surtout compte tenu du fait que le test d’autonomie a été réalisé avec la réduction de bruit activée.

Pour la recharge des écouteurs, Audio-Technica indique que 10 minutes de charge permettent de récupérer environ 1h30 de batterie. Dans les faits, en 10 minutes dans le boîtier, les ATH-CKS50TW ont pu passer de 0 à 20 % de batterie. La recharge complète, de 0 à 100 %, a quant à elle pris 1h40.

Notons que si le boîtier des ATH-CKS50TW peut se charger à l’aide de la prise USB-C et du court câble ASB-A vers USB-C fourni, il n’est pas compatible avec la charge sans fil par induction Qi.

Audio-Technica ATH-CKS50TW Prix et date de sortie

Les écouteurs Audio-Technica ATH-CKS50TW sont disponibles en France depuis février 2022. Dans l’Hexagone, ils sont proposés uniquement en coloris noir, au prix de 169 euros.