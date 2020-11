Introduction

Avec ses écouteurs Jabra Elite 85T, le constructeur danois lance ses premiers modèles conçus spécifiquement pour la réduction de bruit. Mais qu'en est-il de la qualité globale de ces true wireless ? Voici notre test complet.

Jabra a été l’un des précurseurs en matière d’écouteurs true wireless. Alors que le constructeur a récemment mis à jour ses Elite 75T afin de proposer une fonction de réduction de bruit active, il a également lancé, en parallèle, ses tout premiers modèles complètement axés sur cette fonctionnalité, les Jabra Elite 85T.

Fiche technique des Jabra Elite 85T

Modèle Jabra Elite 85T Format écouteurs intra-auriculaires Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 31 heures Version du Bluetooth 5.0 Poids 6.9 grammes Assistant Vocal Google Assistant, Amazon Alexa Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs qui nous ont été fournis par Jabra.

Un design sobre, mais efficace

En 2017, peu de constructeurs grand public s’étaient encore lancé dans le domaine des écouteurs au format true wireless. On comptait bien Apple ou Samsung, mais ils n’étaient pas encore suivis de pléthore de concurrents. Jabra était, à la même époque, l’un des précurseurs de ce marché des écouteurs complètement sans fil, avec ses Elite Sport. Depuis, la marque spécialisée dans la captation audio a lancé de nombreuses versions de ses écouteurs true wireless, plus compactes, plus autonomes et avec des fonctions de plus en plus nombreuses.

Les Jabra Elite 85T sont les derniers nés du constructeur et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils respectent globalement l’ADN de la marque depuis 2017. On retrouve ainsi un format assez proche des Elite Sport, mais avec bien plus de raffinement. Du côté du boîtier, Jabra joue la carte de la compacité, avec des dimensions de 64,8 x 41,1 x 28,5 mm et un poids de 45 grammes sans les écouteurs. Autant dire que l’étui de recharge des Jabra Elite 85T tiendra facilement dans une poche. Le boîtier s’ouvre par ailleurs facilement à une main, avec une charnière assez large, et permet de découvrir les deux écouteurs. L’ouverture permet également d’allumer la diode à l’extérieur, qui va indiquer, en fonction de la couleur, le niveau de batterie du boîtier. Au dos, on retrouve seulement une prise USB-C, tandis que la base est gravée avec la marque Qi, indiquant que la recharge peut se faire sans fil.

Du côté des écouteurs en eux-mêmes, il s’agit d’écouteurs assez classiques pour Jabra, avec un design assez semblable à celui des Elite 75 T. On va ainsi retrouver un format intra-auriculaire, avec trois tailles d’embouts en silicone qui vont pénétrer dans le conduit auditif. À l’extérieur, Jabra n’a pas intégré de surface tactile, mais des boutons physiques qui vont permettre de régler les contrôles des écouteurs. Enfin, les microphones pour les appels sont bien visibles à l’extérieur et orientés en direction de la bouche, même si on est bien loin de la directivité d’écouteur type coton-tige comme les AirPods d’Apple. Notons également que les Jabra Elite 85T sont certifiés IPX4 et sont donc résistants à la sueur et aux éclaboussures.

Globalement, les écouteurs de Jabra sont plutôt confortables à porter, à condition que vous ne soyez pas trop réfractaires au format intra-auriculaire. Même après deux à trois heures d’utilisation, les écouteurs ne se font pas particulièrement douloureux dans l’oreille. Notons que, comme beaucoup de constructeurs, Jabra propose trois paires d’embouts avec ses Elite 85 T. De quoi trouver les mieux assortis à votre conduit auditif pour un confort et une restitution sonore accrue. Même si les Jabra Elite 85T sont étanches, difficile cependant de les conseiller pour de l’activité physique, et notamment pour de la course à pied, tant ils peuvent avoir tendance à se déloger après des mouvements brusques.

Une application très complète et des boutons physiques

Pour lancer l’appairage des Jabra Elite 85T, il suffit de les sortir de leur boîtier, puis d’appuyer longuement et simultanément sur les boutons physiques de chaque écouteur. Ils se mettront alors en mode appairage et vous pourrez les sélectionner depuis les paramètres Bluetooth de votre tablette, smartphone ou PC. Mieux encore, les écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth multipoint. Dit autrement, ils peuvent non seulement enregistrer jusqu’à huit appareils appairés, mais ils peuvent surtout se connecter simultanément à deux sources.

Dans mon cas, j’ai par exemple pu connecter les écouteurs non seulement à mon smartphone, mais aussi à mon PC de bureau. Un bon moyen d’écouter de la musique depuis mon ordinateur, mais de pouvoir tout de même répondre à un appel téléphonique si mon smartphone venait à sonner, le tout sans avoir à retirer les écouteurs. C’est une fonctionnalité que l’on retrouve parfois sur des casques Bluetooth haut de gamme, comme le Bose Headphones 700 ou le Sony WH-1000XM4, mais qui reste encore rares sur des écouteurs true wireless.

Pour les contrôles, comme on l’a vu plus tôt, tout se passe par les boutons physiques intégrés aux écouteurs. Par défaut, il suffit d’appuyer une fois sur l’écouteur gauche pour changer de mode de réduction de bruit, deux fois pour passer au titre suivant et trois fois pour revenir à la piste précédente. Pour l’écouteur droit, un appui permettra de mettre la musique en pause et deux appuis activeront l’assistant vocal. Il est également possible de modifier le volume sonore en gardant le doigt appuyé sur l’écouteur gauche pour diminuer le volume ou droit pour l’augmenter.

Mais c’est surtout avec l’application Sound+ de Jabra que les Elite 85T vont prendre tout leur intérêt. L’application compagnon des écouteurs est en effet particulièrement fournie en fonctionnalités. Toutes ne seront bien évidemment pas utiles à tout moment, mais comme c’est le cas sur les écouteurs de Sony par exemple, il peut être intéressant de parcourir les options pour ajuster au mieux les écouteurs à ses besoins. On va ainsi pouvoir modifier les fonctions allouées aux différents contrôles des boutons physiques, mais également activer ou désactiver l’option de mise en veille automatique des écouteurs après 60 minutes sans activité ou la mise en pause de la musique lors du retrait des Jabra Elite 85T.

Parmi les autres fonctions des Jabra Elite 85T avec l’application Sound+, on peut citer Soundscape, un mode qui va vous permettre de jouer des sons relaxant, comme des bruits de pluie, de vagues ou de ventilateur, pour vous isoler sans nécessairement écouter de musique. L’application vous permet également de gérer le mode transparence — ici appelé HearThrough — des écouteurs, et propose ainsi de mettre la musique automatiquement en pause lorsque ce mode est activé.

Mais la fonction la plus intéressante des Jabra 85T est bel et bien la réduction active du bruit. En plus de l’isolation passive due au format intra-auriculaire, les écouteurs proposent différents modes de réduction de bruit, allant de la réduction de bruit complète à mode transparent complet. Ce sont ainsi cinq niveaux de réduction de bruit qui sont proposés et cinq niveaux de transparence, avec un mode passif entre les deux. Il est également possible de configurer le mode en fonction du type d’activité : mon moment, trajets ou focus. Néanmoins, puisqu’il est impossible de sélectionner le type d’activité à l’aide des contrôles des écouteurs, ou automatiquement, difficile d’y voir un véritable intérêt.

Dans l’ensemble, la réduction de bruit proposée par les Jabra Elite 85T est assez bluffante, notamment pour les bruits sourds, qu’il s’agisse du son d’un métro, d’un train, de la circulation en pleine ville ou des ventilateurs d’un ordinateur. Les écouteurs sont loin d’être parfaits dans ce domaine, puisqu’on entendra encore les moyennes fréquences notamment, mais ils sont clairement parmi les meilleurs élèves du marché, derrière les Bose QC Earbuds. Même les voix, si elles restent clairement audibles, sont largement atténuées par la réduction de bruit des écouteurs de Jabra. En revanche, pour les personnes les plus réfractaires à cette sensation, signalons tout de même que l’effet de bouchon est bel et bien présent lorsque la réduction de bruit est activée au maximum.

Une qualité audio agréable, mais portée sur les médiums

Pour la qualité sonore, les écouteurs de Jabra reposent sur des transducteurs de 12 mm de diamètre, capable d’émettre des fréquences allant de 20 à 20 000 Hz. Du côté du Bluetooth, les écouteurs reposent sur la version 5.0 de la norme sans fil, mais uniquement sur les codecs audio AAC et SBC. Malheureusement, les écouteurs ne profitent donc ni de l’aptX, ni du LDAC.

J’ai testé les écouteurs de Jabra connectés avec un Oppo Find X2 Pro en lisant des morceaux sur Spotify en qualité « très élevée », ce qui correspond à un fichier MP3 à 320 kbps. Les écouteurs de Jabra proposent ainsi un son très porté sur les médiums et les bas médiums. Les basses ne sont pas non plus oubliées comme on l’entend nettement sur Bad Guy de Billie Eilish, même si c’est nettement la voix de la chanteuse qui va prendre le dessus. C’est encore plus perceptible sur Come Away With Me de Norah Jones où cette fois encore, la voix de la chanteuse va nettement passer par-dessus les instruments. Sur un titre plus riche en instruments comme Phantom Pt II de Justice, là encore les bas médiums prennent nettement le dessus. Sur un titre qui met davantage en avant les aigus comme Thriller de Michael Jackson, les hautes fréquences restent présentes, mais ce sont encore une fois les basses et les bas médiums qui prennent le devant.

Dans l’ensemble, Jabra propose ici une signature sonore assez chaleureuse, qui saura convaincre un large public. Néanmoins, pour celles et ceux qui ne seraient pas satisfaits de cette propension des écouteurs à accentuer les sons graves, l’application Sound+ intègre un égaliseur cinq bandes avec six préréglages de neutre à fluide en passant par paroles, plus d’aigus ou plus de basses.

Notons également que les écouteurs parviennent facilement à produire un son assez riche, même avec de nombreux instruments comme dans la Symphonie numéro 5 de Beethoven. On n’est certes pas au niveau des Momentum True Wireless 2 de Sennheiser, référence du genre en matière d’écouteurs true wireless, mais on s’en approche.

Pour les appels vocaux, les Elite 85T fourmillent de fonctionnalités, notamment par le biais de l’application Sound+. On peut ainsi choisir d’entendre les bruits environnants ou d’être isolé dans sa conversation ou d’accentuer les basses ou les aigus de la voix de son interlocuteur. Malheureusement, et alors que Jabra est réputé pour sa captation vocale, les microphones ne font pas de miracles. Votre voix sera compressée dans un cadre avec beaucoup de pollution sonore. Au bout du fil, la personne entendra certes ce que vous avez à lui dire, mais également les klaxons, motos et bruits de circulation autour de vous. Autrement dire, les Jabra Elite 85T sont dans la moyenne des écouteurs true wireless pour la qualité d’appels et ne font pas de miracles sur ce plan-là.

Une autonomie convaincante

Pour ses Elite 85T, Jabra annonce une autonomie de 5,5 heures pour chaque écouteur avec la réduction de bruit activée et jusqu’à sept heures sans réduction de bruit. Une autonomie qui peut être prolongée jusqu’à 25 heures avec l’étui, capable quant à lui de prolonger l’écoute de 19,5 heures.

Dans les faits, j’ai cependant pu tenir bien plus longtemps avec les Jabra Elite 85T. En partant d’une batterie chargée à 100 % pour chaque écouteur, j’ai activé la réduction de bruit au maximum et poussé le volume à 90 %. Au bout de cinq heures d’écoute, il restait encore 55 % de batterie sur l’écouteur gauche et 35 % de batterie sur l’écouteur droit. Il aura finalement fallu patienter pendant un total de 6 heures et 12 minutes avant que les écouteurs ne s’éteignent. Étrangement, c’est l’écouteur droit, tombé à 0 % de batterie, qui a coupé la connexion, alors qu’il restait encore 40 % de batterie sur l’écouteur gauche. Il faut dire que les écouteurs utilisent une conception de type primaire et secondaire. Le son du smartphone passe ainsi nécessairement par l’écouteur droit qui va l’envoyer à l’écouteur gauche. Dès lors, quand l’écouteur droit n’a plus de batterie, les deux écouteurs s’éteignent. C’est remarquable notamment lorsqu’on ne souhaite utiliser que l’écouteur gauche — en laissant celui de droite dans l’étui — puisqu’il n’est pas repéré par le smartphone. L’inverse est en revanche possible.

Les Jabra Elite 85T // Source : Frandroid Les Jabra Elite 85T // Source : Frandroid

Pour la recharge, si Jabra annonce qu’il est possible de récupérer 60 minutes d’autonomie en rangeant les écouteurs 15 minutes dans le boîtier, la charge complète est bien plus longue. En partant d’une batterie chargée à 40 / 0 %, il aura fallu 1h12 avant que les deux écouteurs ne soient chargés complètement à 100 %.

Notons que le boîtier en lui-même peut être rechargé par prise USB-C ou par induction avec un chargeur compatible avec le protocole Qi.

Prix et disponibilité des Jabra Elite 85T

Les écouteurs Jabra Elite 85T sont disponibles en précommande au prix de 249,99 euros. Les premiers modèles seront livrés à compter du 15 novembre prochain.

À ce tarif, les écouteurs de Jabra se positionnent clairement comme des modèles haut de gamme. Ils font face aux Bose QC Earbuds, aux Sennheiser Momentum True Wireless 2 et aux Sony WF-1000XM3.