Introduction

Un an après ses premiers écouteurs sans fil, Sennheiser livre une nouvelle version avec ses Momentum True Wireless 2. De nouveaux modèles qui viennent apporter quelques correction à la première copie, mais également des ajouts bienvenus comme la réduction active de bruit. De quoi justifier leur tarif de 299 euros ? C'est ce qu'on va voir dans ce test complet.

Fiche technique des Sennheiser Momentum True Wireless 2

Modèle Sennheiser Momentum True Wireless 2 Format écouteurs intra-auriculaires Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 28 heures Version du Bluetooth 5.1 Poids 70 grammes Assistant Vocal Google Assistant Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs qui nous ont été fournis par Sennheiser.

Des écouteurs très confortables à porter

Les écouteurs Momentum True Wireless 2 reprennent le même format que la première version, les Sennheiser Momentum True Wireless, lancés l’an dernier. On retrouve ainsi le même format de boîtier et des écouteurs assez similaires au premier abord.

Le boîtier de recharge se pare d’un revêtement en tissus assez soigné avec simplement le logo Sennheiser en surimpression sur le dessus. Sous le boîtier, se trouvent les mentions légales et au dos le bouton permettant de découvrir l’autonomie restante, la prise USB-C pour la recharge et le voyant lumineux. On notera par ailleurs que le boîtier est plutôt lourd avec un poids de 70 grammes lorsque les écouteurs sont rangés, et de 58 grammes lorsqu’il est vide. Pour le gabarit, on est sur un format assez massif avec 77 x 44 x 35 mm. On peut le ranger dans une poche, à condition qu’elle ne soit pas trop étroite.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

Pour ouvrir le boîtier, il faut un peu de force et plutôt utiliser les deux mains. Dommage, Sennheiser aurait pu simplifier l’ouverture avec une petite encoche où glisser le pouce pour une ouverture plus simple, à l’instar du boîtier des AirPods Pro d’Apple. Une fois le boîtier ouvert, rien qui ne sorte de l’ordinaire, on retrouve les deux écouteurs, maintenus par des aimants dans leur logement, ainsi que le nom de Sennheiser sur le couvercle.

Les écouteurs de Sennheiser sont des modèles intra-auriculaires. C’est-à-dire qu’ils sont fournis avec des embouts en silicone qui viennent se glisser directement à l’intérieur du conduit auditif. Si certains peuvent être dérangés par ce format d’écouteur, il a au moins le mérite d’être bien plus isolant que ceux de type bouton ou open-fit qui se logent simplement à l’entrée du pavillon auriculaire. On apprécie par ailleurs que Sennheiser fournisse quatre paires d’embouts, tous en silicone, mais de taille différente, pour adapter au mieux les écouteurs au format de notre oreille. Comme toujours avec ce type de produit, mieux vaut essayer tous les embouts pour s’assurer d’avoir la meilleure isolation passive et surtout une qualité sonore optimale, sans fuite de sons.

Les Momentum True Wireless 2 reposent bien dans le pavillon de l’oreille // Source : Frandroid Les écouteurs de Sennheiser ne dépassent pas trop des oreilles // Source : Frandroid

Une fois aux oreilles, les écouteurs sont plutôt confortables à utiliser. Il faut dire qu’avec leur longueur de 2,5 cm environ, le poids est plutôt bien réparti entre le conduit auditif, le tragus et l’antitragus, sans trop appuyer sur l’une ou l’autre des parties de l’oreille. Même après quatre ou cinq heures d’utilisation, les écouteurs ne viennent pas gêner particulièrement l’oreille. On notera que les écouteurs en eux-même ne proposent qu’une surface tactile plane sur le côté pour les contrôles.

Une application riche en fonctionnalités

Pour synchroniser les écouteurs, Sennheiser recommande de passer par son application Smart Control, disponible sur iOS et Android. À noter que la synchronisation, nécessite de sortir les écouteurs de leur boîtier puis appuyer pendant trois secondes sur les surfaces tactiles et ainsi déclencher le mode appairage. Une procédure un poil complexe ; on aurait apprécié que le boîtier se mette directement en mode appairage à l’ouverture.

Néanmoins, il ne semble pas être compatible Bluetooth. Un problème qui se pose également au moment de contrôler la batterie restante dans le boîtier, puisqu’elle n’est pas communiquée à l’application, dont l’un des principaux intérêts est de permettre de voir directement quelle est l’autonomie des deux écouteurs.

Bien évidemment, il ne s’agit pas là de la seule fonctionnalité proposée. Dès la page d’accueil, une fois les écouteurs appairés, on peut choisir d’activer le mode transparent hearing, pour entendre les bruits extérieurs malgré l’isolation passive, ou accéder à l’égaliseur.

Comme sur le Sennheiser 3 Wireless que nous avions testé en fin d’année dernière, il s’agit d’un égaliseur assez grossier qui ne vous permet pas de régler finement les différentes bandes de fréquence, mais simplement de positionner un point pour affiner l’ensemble des basses, des médiums et des graves. Il a au moins le mérite d’être assez simple à comprendre pour les néophytes, mais manquera de précision pour les personnes qui le souhaiteraient. Il est également possible d’enregistrer plusieurs presets pour varier facilement d’une égalisation à une autre.

En plus de ces deux fonctionnalités mises en avant dès l’écran d’accueil de l’application, Smart Control propose également de très nombreux paramètres. On peut par exemple activer ou désactiver le « smart pause » qui va automatiquement mettre la musique en pause lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles. Il en va de même pour la prise d’appels automatiques lorsque vous retirez l’écouteur droit du boîtier de chargement. C’est là également que l’on va pouvoir activer ou désactiver la réduction active du bruit.

Parce que oui, l’un des principaux apports des Sennheiser Momentum True Wireless 2 est bel et bien la fonction de réduction active du bruit, fonction qui manquait tant sur le premier modèle et qui permet désormais aux écouteurs de venir concurrencer les WF-1000XM3 de Sony et les AirPods Pro d’Apple. Ici, n’espérez cependant pas une gestion particulièrement poussée de la réduction de bruit, il s’agit simplement d’un bouton pour l’allumer ou l’éteindre. Impossible donc de la régler finement aussi bien en intensité que pour supprimer tel ou tel type de bruit.

Si la réduction de bruit permet de réduire très légèrement le son de la voix, ce n’est cependant pas là qu’elle se démarque. Sur des bruits de circulation en pleine ville, on entend toujours le son des klaxons ou des moteurs proches, mais moins le ronflement du trafic ambiant. Dans le métro également, ce sont les fréquences les plus graves qui sont les mieux effacées, mais on entend toujours le grincement des rails par exemple. Dans l’ensemble, les Momentum True Wireless 2 proposent donc une réduction correcte du bruit, sans toutefois arriver au niveau des concurrents proposés par Sony ou Apple.

Le dernier point proposé par l’application Smart Control concerne les contrôles tactiles des écouteurs. Par défaut, chacun d’eux dispose de contrôles différents selon si vous appuyez une fois dessus, deux fois, trois fois ou avec un appui prolongé. Chacun de ces contrôles peut cependant être personnalisé. En plus des paramètres proposés par défaut, vous pourrez par exemple configurer un contrôle pour mettre les écouteurs sous ou hors tension. Un moyen appréciable de contrôler au mieux l’expérience pour celles et ceux qui auraient l’habitude de la maniabilité sur de précédents écouteurs.

Pour le Bluetooth, les écouteurs profitent d’une connexion en Bluetooth 5.1, censée proposer, pour les smartphones compatibles, une portée et une stabilité améliorée. Néanmoins, durant mes sessions de test, il est déjà arrivé que la connexion se coupe simplement parce que le smartphone était dans ma poche. Une expérience plus que frustrante. En plus de cela, les écouteurs sont également compatibles avec les codecs SBC, AAC et aptX. Un bon point tant les constructeurs rechignent généralement à proposer des codecs supplémentaires sur les écouteurs, jugeant cela trop peu utile. Néanmoins, dommage que les écouteurs ne puissent pas être appairés à deux sources simultanément. Impossible donc de les utiliser à la fois avec un smartphone et un ordinateur lorsqu’on arrive au bureau.

Concernant la qualité des appels, si les écouteurs de Sennheiser sont bien équipés de microphones pour capturer votre voix, ils ne feront pas de merveilles. Votre correspondant entendra en effet tous les bruits alentour, qu’il s’agisse de la circulation ou même simplement d’un clavier.

Une excellente qualité audio

Pour assurer la qualité audio de ses écouteurs, Sennheiser a équipé ses Momentum True Wireless 2 de transducteurs de 7 mm de diamètre. La firme annonce par ailleurs une réponse en fréquence de 5 à 21 000 Hz. De quoi couvrir l’ensemble des fréquences audibles par l’oreille humaine.

À l’usage, on a droit à un son particulièrement détaillé dans toutes les bandes de fréquences. Un son qui permet de distinguer aussi bien les basses que les médiums et les aigus. Sur Bad Guy de Billie Eilish, le martèlement de la batterie et de la basse se fait ainsi bien sentir avec un son lourd et non pas étouffé comme on peut l’avoir sur certains écouteurs. Il en va de même pour la voix de la chanteuse. Les aigus sont également particulièrement nets sur un titre comme Dance Monkey de Tones and I. Même constat sur des titres de jazz comme So What de Miles Davis, où l’on distingue aussi bien la trompette que la contrebasse ou les saxophones, sans que l’un ou l’autre des instruments ne passe à la trappe.

Dans l’ensemble, avec l’égaliseur par défaut, on a ainsi droit à un son particulièrement détaillé, mais qui ne manque pas non plus d’équilibre. En cela, les Momentum True Wireless 2 reprennent donc l’identité sonore de Sennheiser, une qualité que l’on avait également pu noter lors du test du casque Momentum 3 Wireless. Néanmoins, les écouteurs ne sont pas exempts de défaut et on peut noter une légère tendance à la sibilance dans les voix ou certains instruments, c’est-à-dire des sons en « S » qui sont particulièrement marqués. Un rendu renforcé par une tendance à saturer dans les fréquences les plus aigus à fort volume.

Reste que dans l’ensemble, les écouteurs de True Wireless proposent une excellente qualité audio qui vous permettra d’apprécier pleinement votre musique avec un son ample, et ce même en conservant un égaliseur plat. Bien évidemment, vous pourrez également modifier les paramètres de lecture pour adapter les écouteurs à un autre type d’écoute, avec plus de basses, d’aigus ou de médiums si vous le souhaitez. Notez également que contrairement à certains casques ou écouteurs concurrents, les Sennheiser Momentum True Wireless 2 proposent la même signature sonore avec ou sans réduction de bruit.

Une charge sans fil qui manque à l’appel

L’un des principaux soucis observés avec les premiers écouteurs Momentum True Wireless était leur faible autonomie, doublée d’une tendance à se décharger tout seul lorsqu’ils étaient rangés dans le boîtier. Des problèmes sur lesquels le constructeur allemand semble être revenu avec les Momentum True Wireless 2.

Sennheiser annonce en effet une autonomie de 7 heures en écoute de musique pour une charge des écouteurs. Une durée qui peut monter jusqu’à 28 heures à l’aide de l’étui qui peut donc être utilisé pour deux recharges supplémentaires. Pour recharger les Momentum True Wireless 2 complètement dans le boîtier, il faut patienter un peu moins d’une heure et demie, tandis que la marque annonce 10 minutes de charge pour une heure et demie d’écoute. Bref, sur le papier, tout va bien.

En utilisant les écouteurs sans discontinuer pendant une journée, j’ai en effet pu les porter, avec un volume sonore assez élevé, pendant 6 h 30 avant qu’ils ne tombent à court de batterie. C’est très correct et dans la moyenne de ce qui se fait actuellement. En activant la réduction active du bruit en revanche, les écouteurs passent de 100 à 50 % de batterie en 2 h 30 et s’éteignent après 4 heures d’utilisation. Même si la réduction de bruit est loin de faire aussi bien que les modèles concurrents, on notera donc qu’elle reste particulièrement énergivore.

Pour la recharge du boîtier, Sennheiser fournit un court câble USB-A vers USB-C de 21 cm, mais sans bloc d’alimentation. Plus embêtant, même si on apprécie la présence d’une prise USB-C et non pas micro-USB, on regrette que les écouteurs ne puissent profiter d’une charge sans fil. Une fonctionnalité pourtant proposée chez de nombreux écouteurs concurrents, y compris les Samsung Galaxy Buds Plus, pourtant commercialisés à un prix deux fois inférieur.

Comme on l’expliquait plus tôt, il est impossible de connaître précisément l’autonomie restante du boîtier au sein de l’application. Il est cependant doté d’une petite diode au dos qui affiche une couleur verte, rouge ou orange en fonction de son niveau de charge. Si les écouteurs sont rangés au sein du boîtier, c’est alors leur autonomie qui est indiquée par la diode. Un bon moyen de savoir à quel moment ils sont complètement chargés, sans avoir à les retirer pour découvrir le niveau précis de charge dans l’application.

Prix et date de sortie des Sennheiser Momentum True Wireless 2

Les écouteurs Momentum True Wireless 2 de Sennheiser sont disponibles depuis le 1er avril 2020. Ils sont proposés en deux coloris, noir ou blanc, au prix de 299 euros.



au meilleur prix ? Où acheter le Sennheiser Momentum True Wireless 2 au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment

À ce tarif, Sennheiser cible le haut de gamme et vient se confronter directement aux AirPods Pro d’Apple, mais aussi aux Sony WF-1000XM3.