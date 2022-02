Ces écouteurs sans fil proposent une autonomie de 20h, sans même passer par le boîtier

Audio-Technica vient d'annoncer ses nouveaux écouteurs sans fil, les ATH-CKS50TW. en plus d'une réduction de bruit active et du Bluetooth multipoint, ils se targuent d'une autonomie allant de 15 à 20 heures.

Lorsqu’on se penche sur les annonces d’écouteurs sans fil, il est prudent de bien lire entre les lignes quand une marque annonce l’autonomie de ses nouveaux true wireless. Si nombreux sont les constructeurs à se prévaloir de 12, 15 ou 20 heures d’autonomie, cette durée ne peut être atteinte qu’en passant par le boîtier de recharge via deux ou trois cycles de recharge. Jusqu’à présent, les écouteurs sans fil les plus autonomes se contentaient de seulement 10 heures d’autonomie, au mieux.

C’est dans ce cadre que le constructeur japonais Audio-Technica a jeté un pavé dans la mare ce mardi en annonçant ses nouveaux écouteurs, les Audio-Technica ATH-CKS50TW. Pour ses nouveaux modèles, la firme se prévaut de 20 heures d’autonomie, rien que ça, avec 15 heures de lecture en activant la réduction de bruit active. L’utilisation du boîtier permet quant à elle d’augmenter l’autonomie en la faisant passer à un total de 50 heures. Autant dire qu’avec une telle endurance, les écouteurs peuvent confortablement être portés tout la journée au travail ou dans un vol long-courrier sans avoir besoin de les retirer régulièrement pour récupérer quelques points de batterie çà et là.

Des fonctionnalités complètes et un prix maîtrisé

En plus de cette autonomie, les ATH-CKS50TW proposent une étanchéité IPX4 et sont donc résistants aux éclaboussures, à la pluie et à la sueur. Ils embarquent également une fonction de réduction active du bruit, ainsi qu’un mode Hear-Through qui va permettre de réduire le volume de la musique pour capter les bruits ambiants en mettant l’accent sur les fréquences médium, correspondant aux voix humaines.

Les écouteurs sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc être connectés simultanément à deux sources audio Bluetooth. Toujours concernant le Bluetooth, Audio-Technica ne précise pas les codecs embarqués, mais indique que ses ATH-CKS50TW profitent d’un mode faible latence, pratique pour les jeux mobiles. Ils sont également certifiés Sony 360 Reality Audio pour profiter de l’audio spatial sur les plateformes de streaming compatibles — Deezer, Tidal et Amazon Music.

Concernant la restitution audio justement, Audio-Technica précise avoir intégré des transducteurs Solid Bass de 9 mm de diamètre, capables de restituer des fréquences de 5 à 20 000 Hz.

Les écouteurs Audio-Technica ATH-CKS50TW sont d’ores et déjà disponibles dans le commerce. Ils sont proposés depuis ce mardi au prix de 169 euros.

