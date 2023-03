Huawei lance sa Watch Ultimate en France pour faire face à l’Apple Watch Ultra

Huawei a présenté sa nouvelle Huawei Watch Ultimate, une montre connectée faisant office d'ordinateur de plongée qui arrivera au mois d'avril en France.

L’annonce était attendue. À l’occasion du lancement en Chine de sa nouvelle gamme Huawei P60, le constructeur chinois a également levé le voile sur quelques accessoires. C’est le cas notamment de ses nouveaux écouteurs ouverts, les Huawei FreeBuds 5, mais également de sa nouvelle montre connectée haut de gamme, la Huawei Watch Ultimate.

À l’instar de l’Apple Watch Ultra, la Huawei Watch Ultimate vise le segment très haut de gamme. Et comme sa concurrente américaine, elle mise avant tout sur les fonctions avancées de sport extrême pour ce faire. La Huawei Watch Ultra reprend ainsi non seulement les fonctions classiques attendues pour une montre connectée, mais également des fonctionnalités d’ordinateur de plongée.

Des fonctions spécifiquement dédiées à la plongée

En plus des deux boutons présents sur la tranche droite, classiques pour une montre Huawei, elle profite également d’un bouton sur le côté gauche servant de raccourci pour le mode plongée. Dans le détail, ce mode va permettre de profiter de trois types de plongés : plongée en apnée, plongée technique ou plongée loisir.

La montre va notamment être capable d’évaluer la profondeur de l’utilisateur, permettre le paramétrage d’un temps de plongée, avertir l’utilisateur de la durée ou de la profondeur, afficher des rappels et prendre en compte les différents paliers de décompression nécessaire en fonction du temps passé sous l’eau et de la profondeur.

Pour permettre ces fonctions de plongée, Huawei indique avoir utilisé un boîtier en zirconium, réputé plus résistant que le titane, notamment contre la corrosion. La montre est également certifiée 10 ATM, pour une plongée théorique jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Autour de l’écran rond LTPO Amoled de 1,5 pouce, Huawei a par ailleurs intégré une lunette fixe en céramique, différente selon la version — avec les informations associées à la boussole pour le modèle noir et des marquages de temps de décompression pour la version bleue.

Des fonctions de sport avancées

La Huawei Watch Ultimate profite par ailleurs de fonctions plus classiques pour une montre connectée. On va retrouver notamment un suivi de la position par différentes constellations GNSS (GPS, Galileo, BeiDou, Glonass, QZSS) avec une compatibilité double fréquence, un suivi de la fréquence cardiaque et de l’oxygénation du sang, une fonction de navigation inversée pour revenir à son point de départ en trail ou en randonnée — mais sans cartographie — et même un affichage orange des données d’activité pour rester discret en pleine nuit.

Par ailleurs, comme les précédentes montres Huawei, la Watch Ultimate permet un export des données d’entraînement vers Strava, Komoot ou Runtastic ainsi que la création de programmes d’entraînements ou la personnalisation des vues d’entraînement, comme sur des montres de sport plus classiques.

La Huawei Watch Ultimate en version bleue // Source : Huawei La Huawei Watch Ultimate en version noire // Source : Huawei

La Huawei Watch Ultimate intègre une batterie permettant, selon la firme, jusqu’à 14 jours d’autonomie en utilisation standard, et 8 jours avec un usage plus intensif. Elle intègre également une fonction électrocardiogramme — disponible dès le lancement en France — ainsi qu’un micro et un haut-parleur pour répondre directement à un appel depuis la montre. Cependant, montre Huawei oblige, signalons que le nombre d’applications disponibles au téléchargement est pour le moins limité et que les réponses aux messages reçus ne peuvent se faire qu’avec des messages préenregistrés depuis la montre.

La Huawei Watch Ultimate est d’ores et déjà disponible en Chine. Elle sera proposée en France à compter du 3 avril en deux versions, toutes deux avec un boîtier de 46 mm. La version noire sera proposée avec un bracelet souple en HNBR, au prix de 749,99 euros, tandis que le modèle bleu sera associé à un bracelet en métal au prix de 899,99 euros.

