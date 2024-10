Nouvelles montres et tablettes haut de gamme riment avec cadeaux de lancement premium chez Huawei

HUAWEI enrichit son catalogue pour la rentrée et poursuit son ascension sur le marché haut de gamme avec ses nouvelles montres connectées et tablettes tactiles. Pas question pour autant de vider son PEL pour s’équiper. Entre prix doux et cadeaux, la marque a trouvé la bonne formule pour séduire.

La rentrée était plutôt dense pour HUAWEI cette année. La marque vient, en effet, de dévoiler une série de nouveautés, toutes plus surprenantes les unes que les autres : des montres connectées à haute précision pour le golf, le trail et la plongée, un modèle doté d’un tensiomètre de niveau médical, ou encore une tablette hybride faisant aussi office de liseuse et de PC.

Reconnue pour l’excellent rapport qualité-prix de ses produits, la marque n’a pas dérogé à la règle et propose ses dernières références à un tarif compétitif, avec à la clé jusqu’à 300 euros de cadeaux :

les HUAWEI Watch GT 5 et GT 5 Pro sont disponibles à partir de 249,99 et 379,99 euros, avec en cadeau une paire d’écouteurs FreeBuds 5i, 3 mois d’abonnement à HUAWEI Santé+ et un 2ᵉ bracelet (avec le code A70BRACELET) ;

; la montre connectée HUAWEI Watch D2 est accessible au prix de 399,99 euros ;

la tablette MatePad Pro 12.2 est proposée à partir de 849,99 euros, avec en cadeau un stylet M-Pencil 3 et des écouteurs FreeBuds Pro 3 (avec le code A100FBPRO3) ;

; la tablette HUAWEI MatePad 12 X est à 649,99 euros avec un M-Pencil 3 et une paire de FreeBuds 5i offerts (avec le code A50FB5I) ;

la HUAWEI WATCH Ultimate Vert est à 899,99 euros avec une paire de FreeBuds Pro 3 offerte.

HUAWEI Watch GT 5 et GT 5 Pro : à la pointe de la technologie et de l’élégance

Les montres connectées sportives souffrent généralement d’un design peu raffiné. Mais pas les nouvelles HUAWEI Watch GT 5 et GT 5 Pro. Pour ces deux modèles, la marque a repris les codes de l’horlogerie de luxe et y a ajouté des fonctionnalités avancées.

La HUAWEI GT 5 Pro permet d’affiche la carte d’un green et délivre des conseils pour parfaire son swing // Source : HUAWEI

Sous leur lumineux écran OLED, les HUAWEI Watch GT 5 abritent de multiples capteurs et offrent un suivi sportif de haute volée. Avec ses modes golf, trail et plongée, la version Pro va même sur un terrain habituellement réservé aux montres les plus pointues du genre. Que vous soyez novice ou aguerri, HUAWEI a pensé à tout pour vous permettre d’améliorer vos performances et votre technique dans les disciplines de votre choix : un système de cartographie précis, des conseils avisés, un suivi des constantes en temps réel.

La partie santé allant de pair avec le sport, les HUAWEI GT 5 profitent aussi d’un suivi de la fréquence cardiaque, du SpO2, du sommeil, du stress, ainsi que d’une fonction d’ECG.

Aussi avancées soient-elles, les HUAWEI Watch GT 5 et GT 5 Pro s’avèrent particulièrement endurantes et peuvent tenir jusqu’à deux semaines avec une charge complète.

Profitez de l’offre de lancement

Les Watch GT 5 et GT 5 Pro sont respectivement disponibles à partir de 249,99 et 379,99 euros sur la boutique en ligne de HUAWEI. À l’occasion de leur lancement, ces deux montres connectées s’accompagnent en cadeau de :

une paire d’écouteurs HUAWEI FreeBuds 5i d’une valeur de 99,99 euros ;

trois mois d’abonnement aux fonctionnalités avancées de HUAWEI Santé+, enrichie de programmes d’entraînement, d’analyse nutritionnelle, ou encore de séances de méditation ;

un second bracelet, sous réserve de saisir à la commande le code A70BRACELET.

HUAWEI Watch D2 : un tensiomètre avancé pour suivre sa santé de près

En marge des sportives Watch GT 5, HUAWEI a dévoilé sa Watch D2, une montre connectée centrée sur le suivi de la santé. Sa force : un tensiomètre à haute précision opérant toutes les 15 à 30 minutes une légère pression autour du poignet et vous alertant en cas de tension trop basse ou trop élevée.

Un tensiomètre intégré dans la HUAWEI Watch D2 pour suivre sa pression artérielle au fil de la journée // Source : HUAWEI

Alors que les autres modèles offrant une fonctionnalité similaire se contentent d’un simple capteur pour mesurer la pression artérielle, la Watch D2 accueille en sus dans son bracelet une mini-pompe à air et un coussinet gonflable. Cet équipement n’est pas sans rappeler les tensiomètres médicaux, l’encombrement en moins.

Pour aller encore plus loin et offrir un suivi complet de la santé, la Watch D2 propose, en plus des mesures de base, l’ECG, la prise de la température corporelle, ainsi que l’analyse de la fréquence respiratoire durant le sommeil.

L’offre de lancement

La HUAWEI Watch D2 est accessible dès à présent sur le site officiel de HUAWEI à 399,99 euros. Pour sa sortie, HUAWEI vous offre en prime :

une paire d’écouteurs HUAWEI FreeBuds 5i ;

trois mois d’abonnement HUAWEI Santé+ ;

une balance connectée HUAWEI scale 3 d’une valeur de 39,99 euros, sous réserve d’indiquer à la commande le code A20SCALE.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 : mi-tablette mi-liseuse pour un confort et une polyvalence sans égal

Si vous hésitez entre une liseuse, une tablette et un PC portable, HUAWEI a le modèle qu’il vous faut : la MatePad Pro 12.2. Dotée d’un écran Tandem OLED PaperMatte de 12,2 pouces, cette tablette tactile promet un affichage lumineux et sans reflet. La MatePad Pro 12.2 restant parfaitement visible en plein soleil, vous n’aurez plus à vous calfeutrer à l’intérieur pour lire, regarder des vidéos ou travailler.

Une tablette hybride pour lire, regarder des vidéos et travaille confortablement, en intérieur comme à l’extérieur // Source : HUAWEI

Une fois associée à son clavier HUAWEI Glide avec trackpad et à son stylet M-Pencil 3 à haute sensibilité, la MatePad Pro 12.2 offre pour les activités de productivité tout le confort d’un PC portable, la légèreté et la mobilité en prime.

Son poids plume de 508 grammes et ses 5,5 mm d’épaisseur lui permettent en effet de se glisser aisément dans n’importe quel sac et de vous accompagner à chacun de vos déplacements. Également endurante, la MatePad Pro 12.2 peut tenir une journée avec une charge complète et au besoin, sa batterie fait le plein en seulement une heure grâce à la charge rapide 100 W.

Offre de lancement

La MatePad Pro 12.2 est proposée à partir de 849,99 euros sur la boutique en ligne de la marque avec en cadeau :

un stylet HUAWEI M-Pencil 3 d’une valeur de 99,99 euros ;

une paire d’écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds Pro 3 d’une valeur de 199,99 euros, sous réserve de mentionner le code A100FBPRO3 à la commande.

Les autres offres à ne pas manquer

La tablette HUAWEI MatePad 12 X et son écran PaperMatte de 12 pouces est à 649,99 euros avec son clavier détachable et s’accompagne en cadeau d’un stylet M-Pencil 3, ainsi que d’une paire de FreeBuds 5i (en indiquant le code A50FB5I) ;