HUAWEI Watch D2 : le bracelet de cette montre se gonfle pour mieux surveiller votre santé

La nouvelle HUAWEI Watch D2 ne se contente pas de compter vos pas et de suivre votre fréquence cardiaque. Innovante, elle offre un suivi de la santé jusqu’alors inégalé, le tout dans un bel écrin et à prix doux.

Les montres connectées se sont tellement enrichies de fonctionnalités avancées ces dernières années qu’il est difficile de les imaginer plus complètes. Et pourtant, HUAWEI est parvenu à créer la surprise avec sa Watch D2.

Sous son design chic et épuré, ce modèle est le premier du genre à proposer une mesure continue de la pression artérielle avec une technologie inspirée des tensiomètres classiques. Avec cette nouveauté, la Watch D2* devient l’une des montres les plus abouties du marché et reste malgré tout abordable avec un prix de lancement de 399,99 euros.

Un tensiomètre à haute précision discrètement porté autour du poignet

La véritable innovation de la Watch D2 réside dans son tensiomètre intégré. Alors que les modèles pourvus de cette fonctionnalité s’appuient généralement sur un simple capteur, la Watch D2 va plus loin et embarque dans son bracelet une mini-pompe à air, ainsi qu’un coussinet gonflable.

À chaque mesure, la montre applique alors une légère pression autour du poignet et parvient ainsi à des mesures plus précises et plus proches des tensiomètres médicaux traditionnels. Mieux, pour ne pas avoir à s’en préoccuper au fil de la journée, la pression artérielle est prise automatiquement à des fréquences personnalisables, idéalement comprises entre 15 à 30 minutes.

Son tensiomètre silencieux permet de suivre sa pression artérielle sans nuire au sommeil // Source : Huawei

Et lorsque le résultat est trop élevé ou trop faible, la montre vous alerte. Quand bien même la Watch D2 est un dispositif médical dûment enregistré auprès des autorités européennes, elle ne se supplante pas à un examen médical poussé. Elle permet toutefois de déceler une éventuelle hypertension et offre un suivi pratique et peu encombrant à ceux qui en souffrent.

Mais la mesure de la pression artérielle n’est pas son seul atout en matière de suivi de la santé. La Watch D2 intègre aussi une fonction d’ECG et mesure de multiples constantes comme la fréquence cardiaque, le SpO2, la fréquence respiratoire, la température corporelle et le niveau de stress. Sur toutes ces bases, la montre connectée offre un suivi avancé du sommeil et délivre des conseils personnalisés pour mieux dormir et pour gagner en sérénité.

Une montre connectée élégante adaptée à tous

Aussi avancée soit-elle, la Watch D2 arbore un design fin et raffiné. Car en marge de la traditionnelle version sport dotée d’un bracelet noir en fluoroélastomère, HUAWEI propose un élégant modèle doré avec un bracelet en cuir blanc du plus bel effet.

Bien qu’elle arbore un large boîtier en aluminium de 46 mm, la Watch D2 conserve un poids plume de 40 grammes et sait se faire oublier une fois portée. De telles dimensions lui permettent toutefois d’accueillir un lumineux écran AMOLED de 1,82 pouce (408 x 480 pixels) à large caractères, donc hautement visible par tous et en toutes circonstances.

Discrète, élégante et surtout très légère, la Watch D2 est pourtant riche en fonctionnalités // Source : Huawei

Pour sa dernière-née, la marque a également pris soin de rendre ses mesures de santé lisibles et compréhensibles par tous. Sur ce point, c’est du côté de l’application HUAWEI Health que tout se passe. En un tournemain, vous obtenez un tableau de bord synthétique et intuitif pour votre suivi de la santé, accompagné de recommandations personnalisées pour aller vers un mieux-être.

Si HUAWEI a mis l’accent sur la partie santé pour sa Watch D2, la marque n’en oublie pas pour autant l’essentiel :

un suivi sportif avec GPS intégré et compatible avec plus de 80 modes d’entrainement différents, dont la natation grâce à son étanchéité (IP68) ;

la possibilité de passer des appels directement depuis la montre grâce au haut-parleur et au microphone intégrés ;

l’installation de vos applications favorites depuis l’AppGallery.

Avec une autonomie de 5 jours en utilisation standard, la Watch D2 peut vous accompagner au fil de la semaine dans toutes vos activités.

Compatible avec Android, iOS et HarmonyOS, cette montre connectée à la fois design et innovante est accessible dès à présent sur la boutique en ligne de HUAWEI au prix contenu de 399,99 euros.

*La HUAWEI Watch D2 est un dispositif médical réglementé de classe IIa et qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En savoir plus sur ce dispositif médical et les certifications qu’il a obtenues. Pour plus d’informations ou en cas de discordance entre les résultats et votre état de santé actuel, veuillez-vous rapprocher de votre professionnel de santé.