Nouvelles HUAWEI MatePad : les tablettes à écran mat profitent d’offres de lancement généreuses

HUAWEI lance deux nouvelles tablettes pour la rentrée : la MatePad Pro 12.2 et la MatePad 12X. Équipées de la technologie PaperMatte, elles promettent performance et confort à partir de 649 euros.

Avec leur grand écran confortable, les tablettes sont les accessoires parfaits pour consommer tous types de contenus, du simple article en ligne au film en 4K. Cependant, leur grand écran est également sujet à plus de reflets que celui des smartphones.

Un problème que HUAWEI élimine avec sa technologie PaperMatte, présente sur ses toutes dernières tablettes, les HUAWEI MatePad Pro 12.2 et MatePad 12 X. Pour fêter le lancement de ses deux nouveaux produits, le constructeur propose jusqu’au 31 octobre d’accompagner ses tablettes de jolis cadeaux.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 : la tablette ultra-premium de HUAWEI

Grande, confortable et surtout performante, la HUAWEI MatePad Pro 12.2 a tout pour plaire, à commencer par son écran, un peu particulier.

Contrairement à bon nombre de tablettes proposées sur le marché, HUAWEI a intégré sur ses deux nouveaux modèles une technologie hybride pour un maximum de confort visuel. Le constructeur propose ainsi une dalle Tandem OLED PaperMatte de 12,2 pouces. À la clé : la qualité d’image et l’intensité colorimétrique d’une dalle OLED avec un rendu sans reflet proche de l’écran d’une liseuse.

Mieux, avec sa luminosité maximale mesurée à 2000 cd/m², même le plein soleil de vos futures vacances ne vous empêchera pas de profiter pleinement de vos vidéos ou vos magazines en ligne.

Le clavier HUAWEI Glide permet de transformer la MatePad Pro 12.2 en véritable ordinateur portable. // Source: HUAWEI

Et si elle est très lumineuse, la tablette HUAWEI MatePad Pro 12.2 est également optimisée pour consommer le moins de batterie possible. La preuve, son autonomie théorique est de plus d’une journée. Son chargeur de 100 W lui permet de passer de 0 à 100 % de batterie en moins d’une heure.

Pensée pour être la plus polyvalente possible, la HUAWEI MatePad Pro 12.2 peut aussi se transformer en un véritable ordinateur portable grâce à son clavier HUAWEI Glide. Celui-ci est équipé d’un trackpad et d’un emplacement pour ranger le stylet M-Pencil 3.

La tablette HUAWEI MatePad Pro 12.2 permet d’utiliser un stylet performant pour toutes vos créations. // Source : HUAWEI

Un stylet ergonomique et hyper sensible, pensé pour vous permettre de profiter de toutes vos applications de retouche ou de créations comme HUAWEI Go Paint. L’application du constructeur est aussi bien adaptée aux dessins techniques que créatifs.

Pour compléter le tout, la HUAWEI MatePad Pro 12.2 est légère comme une plume avec ses 508 grammes et surtout, c’est la tablette 12 pouces la plus fine du marché avec seulement 5,5 mm d’épaisseur.

Pour son lancement, la tablette MatePad Pro 12.2, affichée à 849 euros, est offerte avec :

le stylet HUAWEI M-Pencil 3 ;

les HUAWEI Freebuds Pro 3 en utilisant le code A100FBPRO3.

HUAWEI MatePad 12 X : la technologie MattePad abordable

Plus abordable que la MatePad Pro 12.2, la HUAWEI MatePad 12 X fait finalement que peu de concessions pour offrir un prix plus accessible. L’écran conserve sa texture PapperMatte, mais passe au LCD. La luminosité maximale de 1000 cd/m² permet toujours un usage en plein soleil.

La Huawei MatePad 12 X // Source : Huawei

Côté design, elle reste proche de sa grande sœur avec un poids de 555 grammes, et une finesse extrême de seulement 5,9 mm.

Elle peut, elle aussi, s’équiper d’un clavier NearLink pour travailler confortablement depuis n’importe où. Le stylet M-Pencil est toujours compatible pour laisser libre cours à votre imagination via les applications de dessin.

Stylet et clavier rendent la HUAWEI MatePad 12 X très versatile. // Source : HUAWEI

Les deux tablettes sont par ailleurs équipées d’HarmonyOS 4.2, une interface maison aboutie et très fluide qui vous permettra, grâce au Aurora Store, d’accéder à toutes vos applications Android préférées, sans aucune restriction.

Proposée à partir de 649,99 euros, la HUAWEI MatePad 12 X bénéficie de cadeaux bonus pour toute commande :