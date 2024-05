Huawei Watch Ultimate : cette concurrente de l’Apple Watch Ultra devient un peu plus abordable grâce à ce code promo

L'an dernier, Huawei s'est fortement inspirée de l'Apple Watch Ultra pour concevoir sa Watch Ultimate, une montre connectée robuste avec des fonctions poussées pour le sport. Mais elle n'est pas dénuée de défauts, c'est pour cela qu'on la recommande bien plus facilement lorsqu'elle est moins chère que d'habitude. Justement, en ce moment, elle est affichée à 689 euros au lieu de 749 euros sur le site de la marque.

L’Apple Watch Ultra a tellement secoué le marché de la montre connectée que d’autres constructeurs se sont empressés de la copier. C’est ce qu’a fait Huawei avec sa Watch Ultimate, une tocante haut de gamme qui propose notamment un suivi très complet des entraînements sportifs. Mais elle souffre d’un écosystème bien trop limité, et rares sont les applications tierces disponibles. Cette montre connectée n’est donc pas parfaite, mais elle vaut tout de même le détour, surtout quand elle est moins chère, comme actuellement.

Ce qu’il faut savoir sur la Huawei Watch Ultimate

Un design soigné

De nombreuses fonctions sportives

Une autonomie d’une semaine

Lancée à 749,99 euros, la Huawei Watch Ultimate est actuellement proposée à 689,99 euros sur le site de Huawei grâce au code promo A8HUAWEIFR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Huawei Watch Ultimate. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Huawei Watch Ultimate au meilleur prix ?

Un design premium pour une monstre XXL

Tout comme l’Apple Watch Ultra, la Huawei Watch Ultimate est une montre connectée assez massive et large, en témoignent ses dimensions de 48,5 x 48,5 x 13 mm. Elle est aussi relativement lourde. Elle pourrait donc ne pas convenir aux amateurs de montres élancées ou à celles et ceux qui ont un petit poignet. La Watch Ultimate est heureusement protégée par des matériaux solides et de qualité : son écran est surmonté de verre saphir, sa lunette et son dos sont en céramique et ses bordures en zirconium. Huawei a donc misé sur une belle robustesse, d’autant plus que la marque a souhaité faire de cette tocante une vraie montre de plongée. La Watch Ultimate peut ainsi être utilisée pour la plongée sous-marine jusqu’à 100 mètres grâce à sa résistance 10 ATM.

Au niveau de son écran, on a droit à une dalle AMOLED de 1,5 pouce qui profite d’une définition de 466 x 466 pixels (311 ppp). Un capteur de luminosité automatique est aussi présent, de même que le mode Always-On bien pratique. Pour ce qui est de son système d’exploitation, HarmonyOS est de la partie, et c’est bien là le problème. L’écosystème proposé ici est bien trop limité et les applications tierces disponibles sont vraiment peu nombreuses. Vous ne pourrez par exemple pas installer Strava pour le sport ou Spotify pour la musique. Heureusement, la Watch Ultimate permet de recevoir les notifications d’un smartphone et même de répondre directement aux appels depuis votre poignet, grâce au Bluetooth.

Des fonctions poussées pour le sport

Comme toute bonne montre connectée qui se respecte, la Huawei Watch Ultimate est dotée de nombreux capteurs permettant de suivre son activité physique et surveiller sa forme et sa santé. On retrouve par exemple un accéléromètre et un gyroscope pour mesurer le nombre de pas, un cardiofréquencemètre pour analyser la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang ou encore un altimètre barométrique pour mesurer l’altitude. Elle embarque aussi un magnétomètre, pour utiliser la montre comme boussole, un capteur de température cutanée et un capteur de profondeur pour la plongée. La tocante intègre par ailleurs une puce avec suivi GNSS basé sur les systèmes GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS ; dans l’ensemble, le suivi est assez efficace. On apprécie encore plus la précision et la fiabilité du cardiofréquencemètre.

La Huawei Watch Ultimate permet aussi de créer des plans d’entraînement sur mesure, directement depuis l’application Huawei Santé, à télécharger sur l’AppGallery de Huawei ou à récupérer sur son smartphone en scannant le QR Code sur l’écran de la montre. Enfin, côté autonomie, celle-ci se révèle plus que confortable. En effet, au cours de notre test, nous avons pu l’utiliser pendant plus de cinq jours avec un usage poussé. Et pour couronner le tout, la Watch Ultimate est compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la Huawei Watch Ultimate, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.