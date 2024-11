Huawei lance une montre connectée en or à plus de 3300 euros

Huawei revient dans le secteur des montres connectées de luxe avec le lancement de sa Watch Ultimate Design Sapphire. Cette nouvelle édition premium, qui marie haute technologie et matériaux précieux, s’impose comme l’une des montres connectées les plus onéreuses du marché avec un prix dépassant les 3300 euros pour sa version or jaune saphir.

L’année dernière, Huawei avait déjà marqué les esprits en lançant une montre connectée en or 18 carats en France. Cette dernière a désormais droit à une nouvelle version, lancée aux côtés du Mate X6 pliable en Chine.

La nouvelle montre intègre six sections en or 18 carats sur les bords de sa lunette en céramique. Les caractères de la lunette bénéficient d’un revêtement en or appliqué par technologie de revêtement ionique sous vide, tandis que les couronnes et les boutons sont également plaqués or. Le boîtier, fabriqué en alliage de zirconium amorphe, est surmonté d’un verre saphir ultra-résistant.

Quelles caractéristiques techniques pour la montre de luxe de Huawei ?

Côté technique, cette montre connectée de luxe ne fait aucun compromis. Elle embarque une communication satellite bidirectionnelle Beidou, un système de positionnement double fréquence, et un mode plongée certifié jusqu’à 100 mètres de profondeur. Les golfeurs apprécieront le mode professionnel intégrant plus de 320 parcours cartographiés.

En cela elle reprend en fait les fonctionnalités et caractéristiques de la Huawei Watch Ultimate classique.

L’écran AMOLED LTPO de 1,5 pouce affiche une définition de 466 x 466 pixels avec une densité de 311 ppp, le tout habillé d’une interface utilisateur spécialement conçue sur le thème de l’or. Le bracelet en titane doré est équipé d’un fermoir papillon rétractable avec un système innovant de micro-ajustement mécanique à 12 niveaux.

Pour le suivi santé, la montre propose des fonctionnalités avancées comme l’analyse ECG et la détection des apnées du sommeil. L’autonomie n’est pas en reste, puisqu’elle peut atteindre jusqu’à 14 jours en utilisation standard, ou 4 jours avec l’affichage permanent activé.

Commercialisée en deux versions, la variante noir-or est proposée à environ 3038 euros HT, tandis que la version or jaune saphir culmine à 3314 euros HT. Chaque montre est livrée dans un coffret exclusif comprenant notamment un bracelet supplémentaire en caoutchouc nitrile noir et or, une base de chargement, et divers accessoires d’entretien.

Rappelons que la Huawei Watch Ultimate en version classique s’affiche quant à elle à 650 euros.