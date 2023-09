Huawei Watch Ultimate Gold Edition : voilà à quoi ressemble une montre connectée à 3000 euros

Huawei a annoncé une édition or 18 carats de sa montre Watch Ultimate. Un modèle qui sera proposé au prix de 2999 euros.

À l’occasion d’un événement organisé ce jeudi à Barcelone, pour le lancement de sa nouvelle gamme de montres connectées, les Huawei Watch GT 4, le constructeur chinois en a profité pour dévoiler une nouvelle déclinaison de sa montre premium lancée en début d’année, la Huawei Watch Ultimate.

La firme chinoise a en effet dévoilé une édition « Gold » de sa montre, avec un design revu et corrigé, et surtout l’intégration d’éléments en or 18 carats aussi bien au niveau du boîtier que du bracelet en métal que de la couronne rotative.

Rappelons que la Huawei Watch Ultimate est la montre la plus haut de gamme de Huawei, permettant notamment une utilisation dans le cadre de la plongée sous-marine. Elle est ainsi conçue en zirconium, un métal qui reste présent sur cette gold édition, aux côtés de l’or 18 carats.

Des caractéristiques identiques, mais un prix astronomique

Pour le reste des caractéristiques, en dehors du matériau et du design, rien ne différencie cette nouvelle montre de la version lancée au printemps. On va retrouver les mêmes caractéristiques techniques, les mêmes capteurs et la même autonomie.

La Huawei Watch Ultimate Gold Edition La Huawei Watch Ultimate Gold Edition

La Huawei Watch Ultimate était déjà lancée à prix particulièrement élevé en avril, à 799 euros. Un prix qui permettait à la firme chinoise de la positionner comme une concurrente de l’Apple Watch Ultra. Pour cette édition dorée, Huawei joue à fond la carte du luxe et va proposer sa montre en France à un prix de 2999 euros.

NB. Notre journaliste a écrit cet article dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Huawei. La marque n’a pas été impliquée dans la rédaction de cet article.

