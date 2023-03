Huawei P60 Pro : même le PDG de Huawei fait « fuiter » des détails avant sa présentation

Alors que le Huawei P60 Pro devrait être présenté ce mois-ci aux côtés du modèle de base, le PDG des produits grand public de la marque, Richard Yu, a publié une photo prise avec ce smartphone. De quoi présager des performances en photographie de ce futur modèle haut de gamme.

Richard Yu, PDG de la division consommateurs de Huawei, a publié sur le réseau social chinois Weibo une photo prise avec le Huawei P60 Pro, qui devrait être présenté à la fin du mois. On peut penser qu’il embarquera un téléobjectif au vu de la photographie publiée.

Dans un post publié ce 9 mars, il indique qu’avec un des smartphones Huawei à venir, chaque photo est réussie. Richard Yu ajoute d’ailleurs avoir pris cette photo « au hasard » : si on peut effectivement en douter, on peut tout de même prévoir ce que donnera réellement le Huawei P60 Pro sur le volet photo.

Si la définition n’est malheureusement pas des meilleures, on peut voir que les couleurs sont chatoyantes, mais on aperçoit aussi un halo autour de l’antenne et de la Lune. Lune qui est d’ailleurs très reconnaissable et assez grande. Il y a de fortes chances que le résultat ne corresponde pas à la réalité et qu’il y ait là une modification artificielle sur la partie de la photo qui concerne la Lune. Samsung vient tout juste d’être point du doigt en ce sens : la marque est accusée d’utiliser un algorithme pour les photos de Lune et que le traitement irait trop loin.

Ce qu’on sait du Huawei P60 Pro

Selon les informations des différentes fuites synthétisées par GSMArena, le téléobjectif de ce smartphone haut de gamme serait un capteur OmniVision OV64B de 64 Mpx. Il aurait un grossissement de 3,5 fois. Pour compléter cette partie photo, on aurait droit à un capteur photo principal Sony IMX888 de 50 Mpx et un ultra-grand-angle IMX858.

Côté écran, Huawei intègrerait une dalle QHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On aurait droit au Snapdragon 8+ Gen 1 ou 8 Gen 2, les fuites n’étant pas toutes d’accord sur ce point. En raison des restrictions commerciales avec Qualcomm, il n’y aurait pas de 5G sur le P60 Pro. Aussi, on aurait droit à une certification IP68, au système d’exploitation HarmonyOS 3.0. Tout cela serait alimenté par une batterie de 5000 mAh rechargeable à une puissance maximale de 100 W.

