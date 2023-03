Scandale lunaire chez Samsung ? Le Galaxy S23 Ultra prendrait de fausses photos de la Lune

L'algorithme du Galaxy S23 Ultra proposerait un traitement trop artificiel de la Lune sur ses photos, au point de sembler la remplacer par des images déjà prêtes et bien plus détaillées. Une nouvelle technique de traitement photo qui va trop loin ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra semblait quasi inattaquable et presque parfait. Si l’on met de côté quelques imprécisions de l’écran et une recharge un peu plus lente qu’espérée, le smartphone réunit des performances de haute volée, un excellent écran, une excellente autonomie et des photos de toute beauté.

Malheureusement, il semblerait qu’une partie de ces photos soient l’œuvre d’une véritable esbroufe. C’est ce qu’a pu montrer un internaute sur Reddit.

Quand Samsung remplacerait la Lune

L’accusation est simple, quand le Samsung Galaxy S23 Ultra prend une photo de la Lune, l’algorithme détecte l’astre céleste et plutôt qu’un simple traitement d’amélioration, va jusqu’à remplacer l’image par une autre pour créer l’illusion d’une photo.

Pour prouver cette triche, l’internaute ibreakphotos a créé une lune artificielle dans sa chambre tel Vegeta dans Dragon Ball Z. Il a repris une photographie de la lune sur internet, et en a détruit les détails grâce à un flou gaussien et une diminution de la définition à 170 x 170 pixels. On obtient l’image à gauche complètement floue et peu détaillée.

Il a ensuite éteint les lumières et… pris en photo son moniteur avec le Galaxy S23 Ultra pour simuler la photo de la Lune. C’était visiblement suffisant pour berner l’algorithme de Samsung qui propose la photo de droite, beaucoup plus précise que le réel.

Ce que l’on peut reprocher à Samsung

La photo de droite est de fait très agréable à regarder, mais elle ne rend pas compte du réel. L’algorithme a artificiellement ajouté des détails qui n’existaient pas sur l’image que l’on souhaitait reproduire. Les cratères notamment sont très peu visibles sur l’image détériorée que l’on désire photographier dans cet exemple.

Pour continuer sa démonstration, l’internaute a créé une nouvelle image où l’astre est présent deux fois. Lorsque le smartphone Samsung prend cette image en photo, il n’applique son algorithme qu’à un seul astre, laissant la copie de l’image floutée.

La partie qui reste floue est donc celle que l’appareil photo peut prendre avec son traitement habituel, alors que l’autre partie de l’image est la conclusion de l’amélioration artificielle de la photo par IA.

On peut également noter que la teinte orangée qui faisait la différence entre la première image et la première photo vient bien des conditions dans lesquelles la photo a été prise. On voit également qu’il ne s’agit pas bêtement de remplacer la photo prise par une image de la lune, puisque la teinte est conservée.

Est-ce une mauvaise chose ?

Pour réaliser ces photos de la lune, Samsung fait appel à un algorithme basé sur du machine learning. Le fabricant a entrainé son algorithme sur des centaines de photos de la Lune pour lui donner cet objectif à atteindre à travers les traitements proposés.

Avec son exemple, ibreakphotos montre que ce traitement peut aller trop loin quand on le prend en défaut avec une image source qui n’était pas la Lune. Pour autant, si l’on se replace dans une situation prévue par l’utilisation du smartphone : la photo affichée par le smartphone rend bien compte de détails qui existent dans la réalité, la Lune propose bien des cratères, mais qui ont été recréés par IA plutôt que par l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra. L’ajout de ces détails se fait bien au-delà de ce que le smartphone de Samsung serait capable de réellement photographier.

On en revient à un débat vieux comme le smartphone : l’utilisateur souhaite-t-il une belle image de la Lune ? Quitte à ce qu’elle ne reflète pas la réalité des capacités de son appareil photo. Ou souhaite-t-il une vraie photo ? Quitte à ce qu’elle soit floue et peu présentable. On peut aisément penser que la photo détaillée, mais fausse, proposée par le smartphone correspond à ce que désire la majorité des consommateurs qui utilisent un smartphone pour photographier la Lune.

Ici, ce que l’on pourrait reprocher à Samsung est surtout de ne pas permettre à l’utilisateur de régler les effets de traitement logiciel qu’il souhaite ou non utiliser. On voit avec l’exemple des deux lunes que Samsung est capable de proposer une photo proche du réel ou non avec un simple déclenchement de son IA. Cela devrait être une option.

