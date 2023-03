FreeBuds 5 : les prochains écouteurs de Huawei auront une forme très étrange

Les prochains FreeBuds 5 de Huawei pourraient avoir une tige très arrondie, avec un design original pour des écouteurs sans fil

Alors que Huawei a lancé, en fin d’année dernière, ses derniers écouteurs milieu de gamme avec embouts intra-auriculaires et réduction de bruit active, les FreeBuds 5i, le constructeur chinois pourrait dévoiler très bientôt de nouveaux écouteurs sans fil dans un positionnement plu haut de gamme, les Huawei FreeBuds 5.

Rappelons que Huawei propose trois principales gammes d’écouteurs sans fil. Si les gammes Pro et i sont des écouteurs intra-auriculaires, la gamme uniquement chiffrée — comme les FreeBuds 3 ou les FreeBuds 4 — se contente de proposer une réduction de bruit active adossée à un format ouvert, donc sans isolation passive.

Néanmoins, la gamme chiffrée de Huawei proposait jusqu’à présent un format plutôt classique avec des écouteurs à tiges semblables à ce que peut proposer par ailleurs Apple avec ses AirPods 2 ou ses AirPods 3. Il semble néanmoins que le constructeur chinois ait décidé de changer drastiquement le design de ses écouteurs pour ses nouveaux FreeBuds 5. Sur le réseau social chinois Weibo, une photo censée représenter la boîte des écouteurs permet ainsi de découvrir des tiges très arrondies, sans doute pour mieux adopter la forme de l’oreille de l’utilisateur. On peut également découvrir de larges fentes sur les écouteurs permettant sans doute d’intégrer les microphones utilisés pour la réduction de bruit active.

L’image permet par ailleurs non seulement de découvrir le nom des Huawei FreeBuds 5, leur design, mais également deux caractéristiques avec le support de la spécification Hi-Res Audio Wireless grâce à la compatibilité avec le codec audio Bluetooth HWA.

Une annonce prévue pour le 23 mars

Par ailleurs, le cliché mis en ligne sur Weibo fait écho à un teaser partagé par Huawei sur le même réseau social. On peut y découvrir une forme arrondie qui n’est pas sans rappeler la forme de la tige des écouteurs. De quoi corroborer le fait que les écouteurs du constructeur proposeront bel et bien ce design pour le moins original.

Xiaomi a d’ores et déjà annoncé que ses FreeBuds 5 seront annoncés en Chine le 23 mars, soit dans moins d’une semaine. Pour le reste, on ignore encore leurs caractéristiques complètes ainsi que le tarif et la potentiellement disponibilité des écouteurs en France.

