Huawei lance des écouteurs capables de mesurer votre température et votre fréquence cardiaque

Huawei a dévoilé deux nouvelles paires d'écouteurs : les FreeBuds 5 au design très original et les FreeBuds Pro 2+ pour mesurer votre fréquence cardiaque et votre température.

Jeudi 23 mars, Huawei présentait en Chine ses nouveaux smartphones, les Huawei P60, P60 Pro et P60 Art, mais également son modèle pliant Mate X3 ainsi que sa nouvelle montre connectée haut de gamme, la Huawei Watch Ultimate. Le constructeur chinois a également profité de l’événement pour lever le voile, comme attendu, sur ses nouveaux écouteurs sans fil, les Huawei FreeBuds 5.

Des FreeBuds 5 au format très étrange

Comme on pouvait s’y attendre au regard des teasers partagés ces derniers jours, les Huawei FreeBuds 5 se distinguent surtout par leur forme très originale, avec des tiges tout en rondeur, à la forme très ergonomique, loin des tiges droites et parfois même anguleuses de certains concurrents.

Comme les FreeBuds 4 ou les FreeBuds 3 avant eux — et contrairement aux gammes « Pro » ou aux FreeBuds 5i — les Huawei FreeBuds 5 sont des écouteurs au format bouton. Ils ne profitent ainsi pas d’embouts en silicone et n’offrent donc pas d’isolation passive. Comme les AirPods 3, il s’agit donc d’écouteurs ouverts. Cela ne les empêche cependant pas — du moins sur le papier — de profiter d’une réduction de bruit active. Huawei annonce en effet une réduction de bruit hybride adaptative grâce à l’intégration de trois microphones par écouteur.

Pour la restitution sonore, les Huawei FreeBuds 5 sont par ailleurs dotés de transducteurs de 11 mm de diamètre capables de restituer des fréquences de 16 à 40 000 Hz. Ils sont par ailleurs compatibles avec les codecs audio Bluetooth LHDC et LDAC pour une transmission pouvant aller jusqu’à 990 kbps et une certification Hi-Res Audio Wireless.

Concernant l’autonomie, les écouteurs de Huawei dont dotés de batteries de 42 mAh tandis que leur boîtier profite d’un accumulateur de 505 mAh. De quoi permettre, sur le papier, jusqu’à 3,5 heures d’écoute avec réduction de bruit (5 heures sans réduction de bruit) et jusqu’à 20 heures avec le boîtier (30 heures sans réduction de bruit). Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Des Huawei FreeBuds Pro 2+ pour mesurer la température et la fréquence cardiaque

Outre ses FreeBuds 5, Huawei a également annoncé une nouvelle déclinaison de ses écouteurs sans fil haut de gamme, les Huawei FreeBuds Pro 2+. Toujours conçus en partenariat avec le Français Devialet, ils profitent en plus d’une mesure de la fréquence cardiaque et de la température corporelle en reprenant les principales caractéristiques des Huawei FreeBuds Pro 2. Pour rappel, ces écouteurs sont donc dotés de deux transducteurs par oreille, d’un format intra-auriculaire et d’une réduction de bruit active.

Huawei a d’ores et déjà annoncé la commercialisation des Huawei FreeBuds 5 en France. Ils seront disponibles à compter du 9 mai prochain dans l’Hexagone à un prix qui n’a pas encore été communiqué. Rappelons cependant que les FreeBuds 4 étaient proposés à leur lancement à 150 euros. On peut donc s’attendre au même ordre de prix pour leurs successeurs. De leur côté, les FreeBuds Pro 2+ n’ont pas été annoncés pour le marché français.

