Huawei Mate X3 officialisé : un smartphone pliant au poids d’un Galaxy S23 Ultra

Huawei a officialisé son Huawei Mate X3, inspiré des Galaxy Z Fold 4. Comme toujours avec le constructeur chinois, malgré le positionnement ultra premium du téléphone, il faudra faire avec la 4G et l'absence de services Google.

Huawei a présenté pour le public chinois ses nouveaux fleurons. En plus des P60 et P60 Pro, un nouveau smartphone pliant fait son apparition, le Huawei Mate X3.

Au format livre, ou Fold, il s’agit donc de la troisième tentative du constructeur en la matière après un Mate X en 2019 et un Mate X2 en 2021.

Ultra léger et ultra fin

Huawei a vraiment raffiné le design de cette troisième mouture, proposant un téléphone dont l’épaisseur, 5,3 mm en déplié, et le poids (239 g) vont faire tourner les têtes. Il est donc plus léger qu’un iPhone 14 Pro Max d’un petit gramme et pèse à peine plus qu’un Galaxy S23 Ultra et ses 234 grammes. Le Galaxy Z Fold 4 et ses 263 grammes paraissent bien loin.

Autre nouveauté majeure à noter, l’arrivée d’une certification IPX8. Autant tous les constructeurs chinois qui se lancent dans le pliant ont battu Samsung au jeu de la charnière en goutte d’eau, autant aucun n’était parvenu pour l’heure à combiner cela avec un téléphone étanche. Huawei le fait et grille donc la priorité à Samsung qui, selon la rumeur, pourrait passer à une charnière en goutte d’eau sur le Galaxy Z Fold 5 tout en gardant la certification.

Des caractéristiques haut de gamme… ou presque

Pour le reste de la fiche technique, Huawei n’a clairement pas perdu la main et il s’agit sans aucun doute d’un téléphone haut de gamme, élégant et raffiné. Écran interne de 7,85 pouces (2496×2224) 120 Hz LTPO, écran externe de 6,4 pouces, FHD+ et LTPO 120 Hz aussi, 426 ppp pour les deux.

Aussi, et c’était annoncé, le Huawei Mate X3 est le premier téléphone pliant à intégrer la communication par satellite. Il supporte en effet l’envoi et la réception de message par ce biais.

Petit détail étonnant, mais dont Huawei a désormais l’habitude : le téléphone intègre un SoC légèrement daté. Il s’agit d’un Snapdragon 8+ Gen 1 qui en outre, s’avère être privé des services 5G. Cela est une des conséquences de l’embargo américain. Rappelons que pour cette même raison, si le pliant vient à sortir en France, il sera certainement privé des services Google.

Voici la configuration photo :

Appareil photo 50 mégapixels (ouverture F1.8) ;

Appareil photo ultra grand-angle de 13 mégapixels (ouverture F2.2) ;

Téléobjectif périscopique de 12 mégapixels (ouverture F3.4, OIS).

Doté d’une batterie de 4800 mAh, il supporte la charge 66 W. Il intègre en outre le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Le lecteur d’empreintes est situé sur le côté.

Prix et disponibilités

Le Huawei Mate X3 coûte 12 999 yuans, soit 1750 euros HT. S’il vient à sortir en France, ce qui n’est pas garanti, il devrait être vendu quelques centaines d’euros en plus.

